Narlı Yabani Pirinç Salatası

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Ispanak, nar, ceviz ve peynirle ihtiyacınız olan her şeyi sağlayacak komple bir tabak... Lezzetine doyamayacaksınız!

- kişilik -

MALZEMELER:

1 bardak nar tanesi

2 kase bebek ıspanak

1 kase haşlanmış yabani pirinç

1/2 bardak ceviz içi

50 g beyaz peynir



HAZIRLANIŞI:

Salatanın malzemelerini karıştırın, peynirleri elinizle kabaca ufalayıp üzerine serpin. Eğer çiğ soğan tadından hoşlanmıyorsanız çok az zeytinyağında ince kıyılmış soğanı hafifçe soteleyin. Soğan ile sos malzemesini birlikte çırpın. Salatanın üzerinde gezdirip karıştırarak servise hazır hale getirin. Taze olarak tüketin.