menu

close

menu

close

menu

close

Narlı Yabani Pirinç Salatası

Ispanak, nar, ceviz ve peynirle ihtiyacınız olan her şeyi sağlayacak komple bir tabak... Lezzetine doyamayacaksınız!

 - kişilik   -
MALZEMELER:
1 bardak nar tanesi
2 kase bebek ıspanak
1 kase haşlanmış yabani pirinç
1/2 bardak ceviz içi
50 g beyaz peynir

HAZIRLANIŞI:
Salatanın malzemelerini karıştırın, peynirleri elinizle kabaca ufalayıp üzerine serpin. Eğer çiğ soğan tadından hoşlanmıyorsanız çok az zeytinyağında ince kıyılmış soğanı hafifçe soteleyin. Soğan ile sos malzemesini birlikte çırpın. Salatanın üzerinde gezdirip karıştırarak servise hazır hale getirin. Taze olarak tüketin.

En çok okunanlar

Son Eklenenler