Nohutlu bulgur pilavı

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4 kişilik -

Malzemeler

3 su bardağı nohut

1 soğan

1 çay bardağı ayçiçek yağı

1 yemek kaşığı salça

Kırmızı pul biber

2 su bardağı başakbaşı bulgur

30 gr tereyağı

3 su bardağı sıcak su

Tuz



Hazırlanışı:

Nohutları bir gece önceden suda bekletin. Suyunu değiştirip hafif diri kalacak şekilde haşlayın. Ayçiçek yağını tencerede ısıtın. Kıyılmış soğanı ekleyip kavurun. Salçayı ekleyip birkaç dakika daha kavurun. Nohut, sıcak su ve tuzu ekleyip nohutlar yumuşayıp yemeğin suyu koyulaşana kadar pişirin. Pilav için tereyağını tencerede eritin. Bulguru ekleyip birkaç dakika kavurun. Sıcak su ve tuzu ekleyip kısık ateşte pişirin. Nohut yemeğini yanında bulgur pilavıyla birlikte servis yapın.