Saçların kuvvetlenmesini sağlayan ve cildi onaran palamut, lezzetli olduğu kadar faydalı da!

Malzemeler

1 dilimlenmiş palamut

Yarım su bardağı un

2 yumurta

1 paket çıtır pane harcı

Kızartmak için

Ayçiçek yağı

Kuru domates mezesi için

10-12 kuru domates

6 ceviz

3 diş sarımsak

Zeytinyağı

Tuz

Nar ekşisi

Kekik



Hazırlanışı

Temizlenmiş palamut dilimlerini iyice yıkayıp süzülmesi için kenara alın. Ayçiçek yağını bir tavaya alıp ısıtın. Palamutları önce una, daha sonra çırpılmış yumurtaya ve son olarak çıtır pane harcına bulayın ve arkalı-önlü kızartın. Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını çektirin. Minik doğradığınız kuru domatesleri sıcak su dolu bir kaseye alarak yaklaşık 15 dakika bekletip süzerek kenara alın. Geniş bir kapta, iri kırılmış ceviz parçaları, ezilmiş sarımsakları ve zeytinyağını karıştırın. Kuru domatesleri ekleyip tuz, nar ekşisi ve kekik ilave ederek tüm malzemeler özdeşleşinceye kadar karıştırın. Kızarttığınız palamut paneleri servis tabağına alarak yanında kuru domates mezesiyle birlikte servis yapın.



* Tarif Lezzet dergisinden alınmıştır.

BEYAZ KİNOA SALATASI TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!

