Patlıcanlı kuskus salatası tarifi

Malzemeler:

1 paket kuskus makarna

2 patlıcan

1 havuç

2 kırmızı kapya biberi

Yarım demet kuzukulağı

Yarım demet fesleğen

Yarım demet nane

Yarım su bardağı haşlanmış bezelye

Kızartmak için

Ayçiçek yağı

Sosu için

Yarım su bardağı zeytinyağı

1 limonun suyu

1 yemek kaşığı hardal

1 tatlı kaşığı mayonez

1 tatlı kaşığı bal

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Kuskus makarnayı haşlayıp suyunu süzün. Patlıcanları alacalı soyup küp doğrayın ve kızgın yağda kızartın. Kağıt havlu üzerine alıp fazla yağını çektirin. Havuç ve biberleri küp doğrayıp geniş bir kaseye alın. İnce kıydığınız yeşillikler, haşlanmış bezelye ve kuskusu ilave edip karıştırın. Sosu için gerekli olan tüm malzemeyi bir kasede karıştırıp salatanın üzerine gezdirin. Ilık servis yapın.