Patlıcanlı kuskus salatası tarifi
Malzemeler:
1 paket kuskus makarna
2 patlıcan
1 havuç
2 kırmızı kapya biberi
Yarım demet kuzukulağı
Yarım demet fesleğen
Yarım demet nane
Yarım su bardağı haşlanmış bezelye
Kızartmak için
Ayçiçek yağı
Sosu için
Yarım su bardağı zeytinyağı
1 limonun suyu
1 yemek kaşığı hardal
1 tatlı kaşığı mayonez
1 tatlı kaşığı bal
Tuz
Karabiber
Hazırlanışı:
Kuskus makarnayı haşlayıp suyunu süzün. Patlıcanları alacalı soyup küp doğrayın ve kızgın yağda kızartın. Kağıt havlu üzerine alıp fazla yağını çektirin. Havuç ve biberleri küp doğrayıp geniş bir kaseye alın. İnce kıydığınız yeşillikler, haşlanmış bezelye ve kuskusu ilave edip karıştırın. Sosu için gerekli olan tüm malzemeyi bir kasede karıştırıp salatanın üzerine gezdirin. Ilık servis yapın.