Renkli biberli kuzu külbastı tarifi

Malzemeler:

1 kg kuzu külbastı

4 diş sarımsak

1 dolmalık sarı biber

1 dolmalık kırmızı biber

Yarım çay bardağı sirke

1 çay bardağı zeytinyağı

50 g tereyağı

1 su bardağı et suyu

1 limon

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı pul biber

Tuz

Karabiber

Üzeri için

Frenk maydanozu



Hazırlanışı:

Kuzu külbastıları zeytinyağı ve kimyonla marine ettikten sonra önceden ısıtılmış tavada etlerinizi çok hafif kızartın. Ayrı bir kasede dövülmüş sarımsak, limon suyu, sirke, tuz, tereyağı, et suyu ve pul biberi karıştırıp etlerin üzerine dökün. Ağzı kapalı olarak 10 dakika pişirin. Ayrı bir tencerede küp doğradığınız dolmalık biberleri çok az zeytinyağında soteleyip tuz ve karabiberle tatlandırın. Etleri renkli biberler ve Frenk maydanozu ile servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.