Renkli kabak çiçeği kızartması tarifi

Malzemeler:

20 kabak çiçeği

1 su bardağı ufalanmış beyaz peynir

1 su bardağı rendelenmiş gravyer ya da tuzu alınmış hellim

2 yemek kaşığı un

1 yumurta

3 yemek kaşığı doğranmış nane

Karabiber

Sıvı yağ



Hazırlanışı:

Kabak çiçeklerini yıkadıktan sonra saplarını kesin, içini alın. Yumurtaya peynirleri ve unu ekleyin. Naneyi, taze çekilmiş karabiberi ve peynirlerin tuzuna göre gerekirse tuz ekleyip karıştırın. Kabak çiçeklerinin içlerini doldurarak ağızlarını iyice bastırıp kıvırarak kapatın. Kabak çiçeklerini una buladıktan sonra derin yağda orta ateşte altın rengi olana kadar kızartın.