Sarımsak soslu turp

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- kişilik -

Malzemeler

2 büyük boy siyah turp

Sarımsak sosu için

1 baş sarımsak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 limon

100 gr tulum peyniri

1 su süzme bardağı yoğurt

5 dal nane



Hazırlanışı:

Sarımsağı büyük bir parça alüminyum folyonun üzerine alın. Zeytinyağını üzerine gezdirip folyoya sıkıca sarın. 180 derecede ısıtılmış fırında 1 saat pişirin. Yumuşayan sarımsakları kabuğunun içinden çıkarın. Bir kaba alıp iyice ezin. Limon suyu, tulum peyniri, yoğurt ve kıyılmış naneyi ekleyip karıştırın. Siyah turpları iyice yıkayıp kurulayın. Parmak şeklinde parçalar şeklinde kesip yanında sarımsak sosuyla birlikte servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.