Sebzeli noodle tarifi

Malzemeler:

1 adet havuç

1 adet kabak

1 adet kapya biber

3 adet taze fasulye

2 plaka noodle

Soya sosu



Hazırlanışı:

Tencereye su ekleyip kaynamasını bekleyin. Başka bir kabın içine de soğuk su koyun. Ardından kabak, havuç, taze fasulye ve kapya biberi ince uzun şeritler halinde kesin. Bunları ilk olarak sıcak suya sonra soğuk suya atıp bekletin. Noodle makarnadan iki plaka haşlayın. Sebzeleri süzüp hepsini tek tencerede birleştirin. İçine çay bardağının 3’te 1’i kadar soya sos ekleyip servis edebilirsiniz.