Sıcak fajita salatası tarifi

Malzemeler:

80 gr Akdeniz yeşillikleri

100 gr tavuk göğüs eti

2 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

1 soğan

1 kırmızıbiber

1 sarı biber

1 yeşil biber

1 sarımsak

2 yemek kaşığı ayçiçeği yağı (ekstra)

1 çay kaşığı chilli baharatı

10 gr mozzarella peyniri

2 yemek kaşığı süzme yoğurt

30 gr acı sos

2-3 dal taze soğan

2 tortilla

Tuz



Hazırlanışı:

Tavuk etlerini küp şeklinde doğrayıp ayçiçeği yağı ile tavada pişirin. Soğan, sarımsak ve biberleri küp doğrayıp zeytinyağında 2 dakika pişirin. Baharatlar ve pişmiş tavukları ilave edip soteleyin. Servis tabağına alın. Akdeniz yeşilliklerini tabağa yerleştirip üzerine tavuk etlerini ilave edin. Mozzarella peyniri, ince kıyılmış taze soğanları ve tuzu ekleyin. Acı sos, süzme yoğurt ve tortilla ekmeği ile servis yapın.