Sultani bezelyeli salata tarifi

Malzemeler:

2 salatalık

1 bebek kabak

Yarım demet marul

4 yaprak lolorosso

Yarım demet ince kıyılmış dereotu

2 su bardağı haşlanmış Sultani bezelye

1 çay bardağı iri kırılmış fındık

1 fındık turp

Sosu için:

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 limon

1 tatlı kaşığı süzme yoğurt

Tuz

Karabiber

Üzeri için:

Süzme peynir



Hazırlanışı:

Salatalıkları kibrit çöpü formunda doğrayın ve geniş bir kaseye alın. İnce doğradığınız bebek kabak, marul, lolorosso, dereotu, yuvarlak doğradığınız turp ve haşlanmış Sultani bezelyeyi ilave edip bezelyeleri ezmeden karıştırın. İri kırılmış fındığı yapışmaz yüzeyli bir tavada hafif kavurun ve sebzelerin üzerine ekleyin. Sosu için gerekli olan tüm malzemeyi bir kasede karıştırıp salatanın üzerine gezdirin. Üzerini küp doğradığınız süzme peynirle süsleyerek servis yapın.