Tavuk etli kırmızı lahana tarifi

Malzemeler:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 soğan

100 gr ceviz içi

Yarım kırmızı lahana

1 yemek kaşığı balzamik sirke

3 yemek kaşığı toz şeker

Rendelenmiş muskat

Tuz

Karabiber

4 parça tavuk göğüs eti

4 yemek kaşığı zeytinyağı

4 yemek kaşığı hazır barbekü sos



Hazırlanışı:

Soğan ve lahanayı ince doğrayın. Tereyağını tavada eritin. Soğanları ekleyip kavurun. Lahana, şeker ve sirkeyi ekleyip kısık ateşte kapağı kapalı olarak yumuşayıncaya kadar pişirin. İri kırılmış ceviz içi, tuz, karabiber ve rendelenmiş muskat ile tatlandırın. Tavuk etlerini bir kapta zeytinyağı ve karabiber ile karıştırın. Döküm tavada önlü arkalı kızarıncaya kadar pişirin. Lahanayı servis tabağına yayın. Üzerine tavuk etlerini yerleştirin. Barbekü sos gezdirip sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

