Taze otlu tavuk köftesi tarifi

Malzemeler:

1 kg tavuk kıyması

4 dal yeşil soğan

4-5 dal taze nane

4-5 dal taze fesleğen

1 çay kaşığı limon kabuğu rendesi

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Peynirli hindistan cevizli sos için:

2 su bardağı kaynar süt

1 çay bardağı soğuk süt

1 yemek kaşığı rendelenmiş Hindistan cevizi

1 çay bardağı un

1 yumurta

2 su bardağı rendelenmiş eski kaşarpeyniri



Hazırlanışı:

Derin bir yoğurma kabına kıyma, ince kıydığınız yeşillikler, rendelenmiş limon kabuğu ve tuzu ekleyerek iyice yoğurun. Ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın. Elinizle bastırarak oval şekli verin. Zeytinyağını tavada ısıtın. Köfteleri kızartın.