Taze otlu tavuk köftesi tarifi
Malzemeler:
1 kg tavuk kıyması
4 dal yeşil soğan
4-5 dal taze nane
4-5 dal taze fesleğen
1 çay kaşığı limon kabuğu rendesi
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
Peynirli hindistan cevizli sos için:
2 su bardağı kaynar süt
1 çay bardağı soğuk süt
1 yemek kaşığı rendelenmiş Hindistan cevizi
1 çay bardağı un
1 yumurta
2 su bardağı rendelenmiş eski kaşarpeyniri
Hazırlanışı:
Derin bir yoğurma kabına kıyma, ince kıydığınız yeşillikler, rendelenmiş limon kabuğu ve tuzu ekleyerek iyice yoğurun. Ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın. Elinizle bastırarak oval şekli verin. Zeytinyağını tavada ısıtın. Köfteleri kızartın.