Tereli, tulum peynirli turunçgil salatası tarifi

Malzemeler:

2 orta boy kırmızı pancar

1-2 yemek kaşığı bal

2 portakal

1 greyfurt

1 bağ tere, yıkanmış, kurutulmuş

25 g tulum peyniri

25 g ceviz, parçalanmış

Sos için

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Taze öğütülmüş karabiber



Hazırlanışı:

Pancarları soyun, üzerini balla kaplayıp fırına sürün ve yumuşayıncaya kadar 180 derecelik fırında pişirin. Fırından alın, soğuduktan sonra ince ince dilimleyin. Greyfurt ve portakalları soyup dilimleyin. Meyvelerin altta biriken suyunu alıp sos malzemeleriyle karıştırın. Tereleri sosla harmanlayın. Greyfurt ve portakalları, pancar dilimlerini 4 tabağa bölüştürün. Üzerine tereleri koyun. Peyniri tabaklara ufalayın. Üzerine ceviz ve taze karabiber serpiştirerek servise hazır hale getirin.