Yer fıstığı soslu noodle tarifi

Malzemeler:

1 paket noodle

1 yeşil biber

4 yemek kaşığı susam yağı

Yarım çay bardağı kıyılmış yeşil soğan

1 çay bardağı kabuksuz fıstık

1 havuç

1 kabak

1 kırmızı biber

3~4 adet sarımsak (ezilmiş)

1 yemek kaşığı taze zencefil (rendelenmiş) ya da ½ yemek kaşığı toz zencefil

Sosu için

¼ çay bardağı bal

¼ çay bardağı yerfıstığı ezmesi

¼ çay bardağı soya sosu

3 yemek kaşığı pirinç sirkesi

1 tatlı kaşığı chili sos



Hazırlanışı:

Noodle makarnayı haşlayın. Susam yağını tavada ısıtın. Soğan, havuç, kabak, biberler, fıstık, sarımsak ve zencefili ekleyin. Yaklaşık 4 dakika sebzeler hafif yumuşayana dek çevirerek pişirin ve noodle makarnayı ekleyin. Sosu hazırlamak için bal, fıstık ezmesi, soya sosu, sirke ve chili sosu ekleyip iyice karıştırın. Homojen bir kıvam elde edinceye kadar 2-3 dakika pişirin. Pişen sosu sebzeli noodle makarnanın üzerine dökün. Sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.