Yumurtalı köfte

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6 kişilik

Malzemeler

4 çay bardağı ince bulgur

1 domates

2 orta boy soğan

5 diş sarımsak

4 yemek kaşığı zeytinyağı

3 yumurta

1 sivri biber

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

Kırmızı toz biber

Karabiber

Kimyon

Kişniş

Tuz



Hazırlanışı

İnce bulguru kenarları yüksek olan bir tepsiye alın. Bulguru ıslatacak kadar ılık suyu üzerine gezdirin. Domatesin kabuğunu soyup küçük doğrayın. Bulgura ekleyip karıştırın. 15 dakika bekletin. Soğanların kabuğunu soyup kıyın. Zeytinyağını tavada ısıtıp soğanı kısık ateşte kavurun. Yumurtaları bir kaseye kırıp çırpın. Tavaya ekleyip çok fazla karıştırmadan pişirin. Biberi ve sarımsakları temizleyip kıyın. Bulgurun bulunduğu tepsinin bir yanına kıyılmış biber ve sarımsağı, diğer yanına ise salçayı alın. Baharat ve tuzu da ekleyin. Malzemeleri sırasıyla bulgurla karıştırarak yoğurun. Tüm malzeme iyice özleştikten sonra pişirdiğiniz soğanlı yumurtayı ekleyip yoğurmaya devam edin. Limon büyüklüğünde parçalar koparıp oval köfteler hazırlayın. Mevsim yeşillikleriyle birlikte servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.







