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Zeytinyağlı Brüksel lahanası

Zeytinyağlı Brüksel lahanası tarifi

Malzemeler:
1 kutu Brüksel lahanası
1 kahve fincanı zeytinyağı
1 adet soğan
1 havuç
5-6 yaprak kurutulmuş domates
1 çay kaşığı toz şeker
1 çay kaşığı tuz
2 portakalın suyu

Hazırlanışı:
Soğanı yemeklik doğrayın. Havucu da iri küpler halinde doğrayın. Kuru domatesleri ince şeritler halinde doğrayıp hazırlayın. Tencerede zeytinyağını ısıtıp soğanı, havucu ve ince doğradığınız kurutulmuş domatesleri birlikte kavurun. Enine ikiye kestiğiniz Brüksel lahanalarını ekleyin. Tuzu, toz şekeri ve portakal suyunu ilave edip karıştırın. Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte 20 dakika kadar pişirip ocaktan alın. Ilık ya da soğuk olarak servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

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