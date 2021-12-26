Kahvaltıda salata tüketmek kulağa biraz garip gelebilir fakat trend olan bu kahvaltılık salata tarifimiz hem ferahlatıcı hem de doyurucu. Mısır gevreklerine, yulaf tabaklarına veya klasik kahvaltı tabaklarına veda etmek isteyenler ve değişiklik arayanlar için bu tarif vazgeçilmez olacaktır. Ayrıca günün her saati salata tüketmek isteyenler de bu kahvaltı tarifinden vazgeçemeyecekler. Peki, tok tutan kahvaltı salatası nasıl yapılır? Karşınızda Umay Gür'ün reçetesiyle yüksek lif içerikli & tok tutan kahvaltı salatası tarifi... Önce gerekli malzemelere, sonra yapım aşamalarına birlikte bakalım.

SAĞLIKLI KAHVALTI SALATASI NASIL YAPILIR?

Pratik ve doyurucu olan kahvaltı salata tarifimizin malzemeleri de çok kolay. Ekstra bir uğraş gerektirmeyen diyetlik tarifimiz, özellikle yaz aylarının vazgeçilmezi. Lif açısından da zengin olan kahvaltı salatası pek çok farklı sebze ile de denenebilir. Sabah uyandığınızda yediklerim ağırlık yapmasın gün içinde beni tok tutsun diyorsanız yüksek lif içerikli kahvaltı salatamızı kesinlikle denemelisiniz. Üstelik hem çok pratik hem de uzun süre tok tutucu!

YÜKSEK LİF İÇERİKLİ & TOK TUTAN SAĞLIKLI KAHVALTI SALATASI

Malzemeler:

Mevsim yeşillikleri

Domates, salatalık, biber

Beyaz peynir / gouda peyniri / sepet peyniri / lor peyniri

5-6 adet zeytin ya da 2-3 adet tam ceviz içi

1-2 adet dilimlenmiş haşlanmış yumurta

Üzerine;

Dilediğiniz baharatlar

Zeytinyağ, tuz, bol limon

Hazırlama:

Evde bulunan yeşillik ve sebzelerinizi kolaylıkla tüketilecek şekilde doğrayın ve bir kaseye alın.

Sonrasında dilimlediğiniz yumurta ile sevdiğiniz peynir çeşitleri, baharatlar ve tuz, yağ, limon ilave ettikten sonra tüketebilirsiniz.

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