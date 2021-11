11 maddede Boğa Burcunda Ay Tutulması: Burçları Nasıl Etkileyecek?

Tutulmadan her doğum haritasının, haliyle her insanın aldığı etki başkadır ama; her ne olursa olsun gündem hepimiz için değişir. İşte 19 Kasım Boğa Burcunda Ay Tutulmasının burçlara etkileri nasıl olacak? Birlikte bakalım...

Sımsıkı tutarken kanattığın ellerin, bırakabilirsen belki de yarının özgür kanatlarıdır!

Boğa-akrep her anlamıyla kaynakları ifade eder. Boğa benim değerimi, benim yeteneklerimi, benim maddi kazancımı anlatırken; akrep senden elde ettiklerim, sen yoluyla kazandıklarım, ortaklaşa gelir ve kaynaklarım demektir. Boğa sahip olunanı korumayı, tuttuğunu bırakmamayı, güvenceye almayı ve inatla sürdürmeyi tanımlar. Akrepse risk almakla, hayatı sıfırlamakla, tutkularının peşinden gitmekle alakalıdır. Boğa değer bilen, maddeyi önemseyen ve ona sahip çıkan yanımızken; akrep gücü elinde tutabilmek, onu katlayabilmek uğruna türlü manipülasyonlara girişebilen tarafımızdır.



DUYGUSAL YÜKSELİŞLER

Sabit burçların hakim olduğu tutulmada oyunlar sert oynanır. Bir şeylerin değişmesi için fazlaca güç harcanması gerekebilir. Durum böyle olunca kırılıp dökülenler görünür olacaktır. Ay tutulmaları duygusal yükselişlerle ilgilidir. Bir şeylerin bitişi, kangren olanların miadının doluşu, duygu patlamaları, içsel krizler ve nihai sonlanmalar tutulmanın getirdiklerindendir.

Tutulmada ay ve güneş tam olarak karşı karşıya. Taraflar kendinden emin ve kararlı. İnat, restleşme, baskı, güç savaşları, tehdit ve ne yazık ki şiddet bu tutulmanın zorlu etkilerinden. Tutulma yapısı bakımından aile içi anlaşmazlıklara, iş ve aile arasındaki dengesizliklere de ayrıca vurgu yapıyor. Bunun yanında toplumca bilinen yanımız, statümüz, etiketimiz, işimizle; sadece kendimize özel saklı alanımızın amansız mücadelesini “içeride ve dışarda” deneyimliyor olacağız.

Taraflar kendinden emin ve kararlı. Tutulma yapısı bakımından aile içi anlaşmazlıklara, iş ve aile arasındaki dengesizliklere de ayrıca vurgu yapıyor. Bunun yanında toplumca bilinen yanımız, statümüz, etiketimiz, işimizle; sadece kendimize özel saklı alanımızın amansız mücadelesini deneyimliyor olacağız. Bu tutulmada konumuz; neyi bırakmak istemiyoruz? Neye tırnaklarımızı geçirmişiz ve bırakırsak kırılmalarından korkuyoruz.. At gözlüklerini ne için takıyor ve bazı gerçekleri hasıraltı ediyoruz? Güvenli bölgede kalmak mı, hırs ve tutkular mı? Garanticilik mi, gözünü karartmak mı? Geleneğe sarılmak mı, farklı deneyimlere açık olmak mı? İnat mı, kabuğunu kırmak mı? Sorularıyla bugünlerden itibaren yaklaşık bir buçuk yıl boyunca meşgul olacağız gibi görünüyor.

Boğa bilinen, görünen ve beş duyuyla hissedilenle alakalıdır. Akrepse görünmeyen, bilinmeyenle; tabularla, korkularla ilgilidir. Boğa maddi ve ruhsal iyilik haliyle, sağlıkla; akrepse psikolojik zorlanmalarla, hastalık ve ameliyatlarla ilintilidir. Boğa yüzeydedir, akrep derinde.. Yani bu dönem zaman zaman; kendimizle olan zorlu, acıtacak yüzleşmeler, psikolojik dönüşümler, sebebi belirsiz hastalıklar ve ameliyatlarla uğraşmamız ihtimaller arasındadır.

Finansal deprem etkisi ise bireysel ve toplum bazında dört yanımızı sarabilir. Kazançlar ve ortaklıklar sorgulanabilir. Elimizdekini yitirmemek adına uğraş vermeye, yeni kaynaklar aramaya, toprağa ve tarıma hayli önem vereceğiz gibi duruyor. Ayrıca istenmeyen yer hareketleri, ani patlamalar, kadınlarla ilgili krizler, şiddet ve ölüm temaları canımızı acıtabilir.

Ayrıca istenmeyen yer hareketleri, ani patlamalar, kadınlarla ilgili krizler, şiddet ve ölüm temaları canımızı acıtabilir. Öte yandan hırs, öfke, kuşku, kıskançlık, intikam duyguları bu tutulmanın istenmeyen etkilerinden olurken; sırların ve de bazı takıntısal durum ve davranışların açığa çıkması da hayli yorucu olabilir.

bu tutulmanın istenmeyen etkilerinden olurken; sırların ve de bazı takıntısal durum ve davranışların açığa çıkması da hayli yorucu olabilir. Durup her şeyin geçmesini bekleyen, sorunları görmezden gelen yanımızla; mücadeleci ve isyankar tarafımız çarpışacaktır. Bu içinden çıkılması zor bir kriz gibi görünse de; zorluğu ve değişimi kabul eden, akışa karşı değil akışla hareket edebilenler için güçlü destekler barından bir tutulmanın içinden geçeceğiz. Her şeye rağmen geleceğe dair umut, hayal ve mücadelelerimiz; kendi içimizdeki manevi güç ve yeteneklerle yeşerebilecek durumda görünüyor. Bu noktada kendi kaynaklarına inanmak büyük önem arz ediyor.

Bazı finansal krizler yaşanırken, bir taraftan kimileri için saklı kalmış, bir köşede unutulmuş bir hazineye ulaşmak gibi maddi destekler gelebilir. Kimileri için bu destek, ani aşk ve ilişki deneyimleriyle hayatın yön değiştirmesi ve mutluluğa açılan kapı ile sembolize edilebilir. Ayrıca kişisel değer duygusunun beklenmedik olaylarla pozitife geçtiği bir takım farkındalıklar da yaşanabilir. Sözün özü; bir şeyler zorlanırken, başka şeyler için yer açılıyor olabilir.

Sımsıkı tutarken kanattığın ellerin, bırakabilirsen belki de yarının özgür kanatlarıdır!

Bu tutulma için şunu gökyüzünden rahatlıkla okuyorum: Değişime direnmeyen, sahip olduklarını koruyarak alışılmışın dışına çıkabilen, önyargı ve tabu kafeslerine kendini hapsetmeyenler için; başı engebeli ama ufku açıktır yolların..

Umudunuz, sabrınız, gücünüz daim; sağlığınız yerinde ve en güzel ihtimaller sizlerle olsun!

Instagram: @venus.edebiyati

BU İÇERİKLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR