Burcunuz bugün neler söylüyor?

Elele astroloji sayfalarında günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz... Peki hafta nasıl bitiyor? İşte Astrolog Duygu Demir'in kaleminden 12 Mart 2021 cuma günü için günlük burç yorumları:



12 MART 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU - 12 MART 2021

Günü kendinize ayırmak isteyebilir, sizi manevi anlamda huzurlu kılacak konulara odaklanabilirsiniz. Bazı şeyleri tamamlama, bitirme enerjisinde olacaksınız.

BOĞA BURCU - 12 MART 2021

Sosyal çevreniz ve gelecek planlarınızın ön plana çıktığı, yine de katı kurallarla değil daha akışında olmak istediğiniz bir gündesiniz. Sabah saatlerinde güne hızlı başlayacaksınız.

İKİZLER BURCU - 12 MART 2021

Kararsızlık enerjisinin hakim olduğu bir gün sizi bekliyor. Daha çabuk fikir değiştirebilir, uçlarda düşüncelerinizi takip etmeniz gerekebilir. Esnek ve dinamik halinizle ayak uydurabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU - 12 MART 2021

Hayallerinize odaklısınız, gelecek planları yapmak, romantik düşler kurmak sizin için çok daha keyifli olacak. Çeşitli eğitimler, girişimler için planlar yapabilirsiniz. Adımlarınızı yarınki yeni aydan sonra atın.

ASLAN BURCU - 12 MART 2021

Gün içinde duygu durumunuz normalden biraz daha hızlı değişebilir. Dinamik, güçlü olmanıza rağmen, ilişkiler ve para konusunda iniş çıkışlarınız olacak. Daha çabuk harcamalar yapabilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 12 MART 2021

İkili ilişkilerden yana hem şanslı hem de şanssız olduğunuz bir gündesiniz. Kimileriniz için çok daha romantik etkiler varken kimileriniz için melankoli ağır basabilir. Sakin kalmakta fayda var.

TERAZİ BURCU - 12 MART 2021

Gün boyunca iş hayatınız ve yapılacaklar daha önemli olacak. Ay balsamik fazda olacağı için yeni başlangıçlara değil, tamamlamanız gerekenlere odaklanmak daha iyi sonuç almanızı sağlayacak.

AKREP BURCU - 12 MART 2021

İlişkilerden yana romantik beklentiler ve hassas duygular içinde olabilirsiniz. Ancak bazılarınız biraz daha melankolik ve bitirme enerjisinde olacak. Her durumda hassas bir enerjide olduğunuz için gözlemci kalmakta fayda var.

YAY BURCU - 12 MART 2021

Evin içinde yumuşak, merhametli ilişkiler dikkat çekiyor. Kimi Yay'lar çok daha duygusal ve hatta melankolik olabilir, kimileri için ev içindeki sağlık teması ya da fedakarlık teması ön plana çıkabilir. Her durumda karar vermek pek kolay olmayacak.

OĞLAK BURCU - 12 MART 2021

Yakınlarınızla olan ilişkileriniz için güzel enerjiler devam ediyor. Kendinizi çok daha duygusal, romantik bir şekilde ifade edebilir, kararlarınızı ve paylaşımlarınızı duygularınızdan yola çıkarak alabilirsiniz.

KOVA BURCU - 12 MART 2021

Finansal kaynaklarınız üzerine daha çok odaklandığınız bir gün olacak. Kontrolsüz harcamalarınız ya da değilse de endişeleriniz olabilir. Yeni bütçe planları için biraz daha beklemekte fayda var.

BALIK BURCU - 12 MART 2021

Kendi hayatınıza, ilişkilerinize, rotanıza ve dış görünüşünüze dair düşüncelere daldığınız bir gün olacak. Bazı defterleri kapamak, yenilenme öncesi mini bir salıverme halinde olmak ruhen iyi gelecek. Kendinizi öncelik alın.

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