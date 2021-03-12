Balık burcunda yeni ay: Hangi burç nasıl etkilenecek?

Elele astroloji sayfalarında günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz... Peki 13 Mart Balık Burcunda Yeni Ay, burçlara neler getiriyor, burçlar için nasıl bir cumartesi günü olacak? İşte Astrolog Duygu Demir'in kaleminden 13 Mart 2021 cuma günü için günlük burç yorumları:



13 MART 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU - 13 MART 2021

Bugün Balık burcunda oldukça şifalı, akışta kalmayı destekleyen bir Yeni Ay var. Bu yeni ay ile beraber hayallerinizi destekleyecek adımlar atmak isteyeceksiniz. Biraz daha geri planda kalıp düşünmeye zaman ayırın, ay sonunda hareketlenmeye başlıyorsunuz.

BOĞA BURCU - 13 MART 2021

Bugün Balık burcunda hayaller kurmanızı destekleyen bir yeni ay var. Bu yeni ay ile huzurda olmak önemli olacak, iyi niyetinizin suistimal edilmesine izin vermeyin. Sosyal çevrenize karşı merhamet duygunuz yoğun olacak.

İKİZLER BURCU - 12 MART 2021

Bugün Balık burcunda meydana gelen Yeni Ay ile birlikte özellikle mesleki konularda istediğiniz adımları atmak için fırsatlar olacak, beğenildiğiniz bir dönem. Ancak yine de haziran aylarına kadar bazı konularda netleşmeniz kolay olmayabilir. Akışta kalıp, seçenekleri değerlendirmekte fayda var.

YENGEÇ BURCU - 13 MART 2021

Bugünkü Yeni ay ile birlikte seyahatler, yolculuklar, keyifli adımlar için güzel etkiler var. Kimileriniz eğitimlere başlayabilir, kimileriniz hayat felsefesini / ruhsal esnekliğini geliştirecek çalışmalara katılabilir veya en azından uzun vadeli planlar yaparak mutlu olabilir. Bu yeni ay size huzur getirecek.

ASLAN BURCU - 13 MART 2021

Bugün Balık burcunda 8. evinizde bir Yeni Ay meydana geliyor. Beraber alınacak kararlar, bu esnadaki maddi manevi kaynak paylaşımları önemli olacak. Aile içinde sağlıkla ilgili gündemler var ise şifa enerjisi iyi gelecek. Bu süreçte ruhsal anlamda kendinizi güçlü tutmak önemli olacak, hiç size uymayan bir şekilde biraz etki altında kalma ihtimaliniz var.

BAŞAK BURCU - 13 MART 2021

Karşıt burcunuz Balık'taki Yeni Ay ile ilişkilerden yana şanslı ve mutlusunuz. Desteklendiğinizi hissetmek iyi gelecek. Kimileriniz yeni ilişkilerin tohumlarını dahi atabilir. Sürüncemede olan ilişkilerde ise merhamet ile alınan kararlar ön plana çıkıyor. Ortaklıkvari işlerde veya beraberce atılacak adımlarda güven esasına dayalı hareket etmek önemli olacaktır.

TERAZİ BURCU - 13 MART 2021

Bugün sağlık ve çalışma hattınızda meydana gelen yeni ay ile size de temponuz açısından yeni bir sayfa açılıyor. Çalışma hayatına kendinizi fazlaca kaptırabilirsiniz. Doğru kişilere güvendiğinizden emin olun. Sağlıkla ilgili şifalı enerjiler var, kimileriniz için gıda / ilaç zehirlenmesine, salgın hastalıklara daha açık bir enerji. Tedbiri elden bırakmayalım.

AKREP BURCU - 13 MART 2021

Balık burcundaki romantik ve hülyalı yeni ayın etkileri duygusal hayatınıza iyi gelecek. Kimi Akrep burçları yeni ilişkilere başlayacak, kimileri bir kararın arefesinde olduğunu hissedip arafta kalacak. Hobilerinize, yeteneklerinize, sanata yönelmek size çok iyi gelecek.

YAY BURCU - 13 MART 2021

Bugünkü yeni ay ile bir ara dönem değerlendirme zamanındasınız. 2020 sonunda burcunuzda meydana gelen tutulma ile mayıs sonundaki diğer tutulma arasında bir durup sakin kalma zamanı. Öte yandan ev, yuva, ilişkilere dair dönüm noktasında gibi hissedebilir, kararsız olduğunuz için de biraz şaşkın olabilirsiniz. Yine de akışta kalmayı tercih eden bir enerji hakim.

OĞLAK BURCU - 13 MART 2021

Balık burcundaki yeni ay ile kendinizi çok daha sevgi dolu şekilde ifade edebilir, kadınlardan yana destek görebilirsiniz. Proje bazlı işlerden yana şanslısınız. Duygularınızı ifade etmek daha kolay. Yakınlarınızla olan ilişkileriniz güzelleşecektir.

KOVA BURCU - 13 MART 2021

Balık burcundaki yeni ay ile odağınız finansal koşullarınız olacak. Parasal bazı belirsizlikler aklınızı karıştırsa dahi girişimleriniz için atılımda bulunmak isteyeceksiniz. Kimileriniz fazla iyimser davranabilir, temkinli yaklaşmakta fayda var.

BALIK BURCU - 13 MART 2021

Bugün burcunuzda oldukça romantik, hülyalı ve biraz da fazla iyimser olabilecek bir yeni ay var. Dikkatler üzerinizde, beğeniliyor, seviliyorsunuz. Dış görünüşünüzle, kendinizle, ilişkilerinizle ilgili yumuşak ve akışta adımlar atmak isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınız çok yüksek olacak, ilham dolusunuz ancak fazla iyimser olma ihtimaliniz de yüksek. İkili ilişkilerde yeni adımlar atılabilir.

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