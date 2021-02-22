Astrolog Duygu Demir'in kaleminden 23 Şubat burç yorumları

Burçları bugün neler bekliyor? Elele'nin astroloji sayfalarında günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı, Çin astrolojisini ve bebek burçlarını bulabilirsiniz... Ayrıca haftalık burç yorumları da (22 Şubat 2021 - 28 Şubat 2021) elele.com.tr'de... İşte Astrolog Duygu Demir'in kaleminden 23 Şubat günlük burç yorumları:

KOÇ BURCU - 23 ŞUBAT 2021

Bugün kendinizi çok daha güçlü bir şekilde ifade edebilirsiniz. Hırsınız yükselecek, finansal kaynaklarınızı arttırmak isteyeceksiniz.

BOĞA BURCU - 23 ŞUBAT 2021

Bugünlerde bir yolculuk, eğitim, uzun vadeli bir plan gündeme gelebilir. Çok fazla şeye aynı anda koşturmanız gerekebilir gibi duruyor.

İKİZLER BURCU - 23 ŞUBAT 2021

Kendinizi biraz yorgun hissedebilirsiniz. Sağlığınıza özen göstermeli, kaynaklarınızı daha iyi kullanmalısınız.

YENGEÇ BURCU - 23 ŞUBAT 2021

Sosyal çevrenizdeki hırslı konuşmalar sizi biraz yorsa da gelecek planları yapmak ve uğruna hareket etmek size iyi gelecek.

ASLAN BURCU - 13 ŞUBAT 2021

Kariyerinizde sizi güçlendirecek adımlar peşindesiniz. Çalışma temponuz, verimli halleriniz dikkat çekecek.

BAŞAK BURCU - 23 ŞUBAT 2021

Burcunuzdaki dolunaya doğru giderken yenilenme enerjisindesiniz. Seyahatler, eğitimler gündeme gelebilir. Flörtler ve çocuklar da aklınızda olacak.

TERAZİ BURCU - 23 ŞUBAT 2021

Ev içinde sizden beklentilerin çok olduğu, ortak kaynakların ve paranın çokça konuşulduğu bir gün olacak. Aile büyüklerinde sağlık gündeme gelebilir.

AKREP BURCU - 23 ŞUBAT 2021

İlişkilerde tutkunun dozu artıyor. Telefon trafiğiniz de yoğun olacak. Kısa seyahatler planlayabilirsiniz.



YAY BURCU - 23 ŞUBAT 2021

İş temponuzun yoğun olduğu bir gün olacak. Harcamalarınızın dozu artabilir. Hırslı olmanız dikkatlerden kaçmayacak.

OĞLAK BURCU -23 ŞUBAT 2021

Kendi yeteneklerinizi sergilemek isteyeceksiniz. Bugünlerde çekim gücünüz çok yüksek, auranız güçlü. İsteklerinizi kolayca elde edebilirsiniz.

KOVA BURCU - 23 ŞUBAT 2021

Evin içindeki koşturmacanın sizi biraz yorduğu, biraz da tartışmalı bir gün olabilir. Takıntılı davranmak iki tarafı da yoracaktır. Beklenmedik bir aksilikle karşılaşabilirsiniz.

BALIK BURCU - 23 ŞUBAT 2021

Zihninizin her zamankinden yoğun çalıştığı bir gün. Biraz hırslı olabilir, en çok da kendinizi yorabilirsiniz. Araba yolculuklarında daha dikkatli olmakta fayda var.

İLGİLİ İÇERİKLER