27 Ocak Hangi Burç? 27 Ocak Burcu, Özellikleri ve 27 Ocak'ta doğan ünlüler

Günlük, aylık, haftalık burç yorumları astrolojiyle ilgilenenlerin en çok merak ettikleri arasında. Doğduğunuz ay, gün hatta saate göre burcunuz belli olur. Ancak şunu ekleyelim farklı kaynaklarda burç tarihleriyle ilgili farklılıklar görebilirsiniz. Çünkü burçlar yıla göre, saate göre, ekinoksa göre değişkenlik gösterebilir. Özellikle ayın 21'i ve 22'sinde doğanlar, aynı gün içinde iki farklı burca sahip olabilirler. Örneğin; bu yıl 22 eylül saat 21.50'ye kadar doğanlar başak burcu, 22.22'de doğanlar terazi burcuna aittir. Bu yüzden doğru burcunuzu öğrenmek için doğum haritasına baktırmanız gerekir. Peki, 27 Ocak hangi burç, özellikleri neler? 27 Ocak'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler? Birlikte bakalım...

27 Ocak: KOVA BURCU

Peki, 27 Ocak hangi burç oluyor? 27 Ocak'ta doğanların burcu hava grubu burçlarından Kovadır. Kova burcu 21 Ocak ve 19 Şubat tarihleri arasını kapsamaktadır.

KOVA BURCU ÖZELLİKLERİ

21 Ocak-19 Şubat arasında doğan Kova burcu özellikleri ise şöyledir:

Kova Burcu Erkeği Özellikleri

Kova burcu erkeği tam bir arkadaş canlısıdır. Girdiği ortamda direk gözleri üzerine çekebilir ve her zaman ortamın aranan isimi olur.

Kova burcu erkeğinin harika bir hayal gücü vardır, zekidir ve fikirlerini her zaman eyleme geçirmek ister.

Yenilikçi ve öncüdür. Bir projeyi kova burcu erkeği ile hemen hayata geçirebilirsin.

Kova burcu erkeğini tahmin etmen genellikle zordur. Nasıl davranacakları veya bir sonraki adımda ne yapacakları konusunda asla sabit bir duruş sergilemezler.

Kova burcu erkeği her şeye sezgisel yaklaşır ve geleceği her zaman planlar. Ancak gelecekle çok meşgul oldukları için şimdiki zamanda anı yaşamayı unuturlar.

Kova Burcu Kadını Özellikleri

Kova burcu kadını hayatında karşısına çıkan tüm yeni şeyleri, insanları ve yerleri keşfetmeyi sever.

Kova burcu kadını sanata oldukça düşkündür. O yüzden ele aldığı her işe bir sanatçı gözüyle bakar.

Ne zaman ne yapacağı belli olmayan kova kadını tahmin etmek imkansız olabilir. Genelde düşünce yapıları veya davranış şekillerinden onları tahmin etmek imkansızdır. Bu da aslında onları cezbedici kılar.

Bir kova burcu kadını herhangi bir standarda uymayı tercih etmez. Sınırlarda yaşamayı tercih etmeyen kova burcu kadını ve her zaman farklı düşünce kalıplarına sahiptir.

Kova kadınları çok akıllı ve mantıklıdır. Başkalarının ne düşündüğünü umursamazlar. Özgürlüğü severler ve peşinden giderler. Onları kontrol etmek imkansızdır.

KOVA BURCU HANGİ BURÇLARLA UYUMLU?

27 OCAK'TA DOĞAN ÜNLÜLER

Oktay Kaynarca (Oyuncu)

Nilgün Özhan Kasapbaşoğlu (Oyuncu)

Mike Patton (Müzisyen)

Attila Şekerlioğlu (Futbolcu)

Nick Mason (Sanatçı)

BURÇLARIN SIRALAMASI

KOÇ BURCU: 21 Mart-19 Nisan

BOĞA BURCU: 20 Nisan-20 Mayıs

İKİZLER BURCU: 21 Mayıs-20 Haziran

YENGEÇ BURCU: 21 Haziran-22 Temmuz

ASLAN BURCU: 23 Temmuz-22 Ağustos

BAŞAK BURCU: 23 Ağustos-22 Eylül

TERAZİ BURCU: 23 Eylül-22 Ekim

AKREP BURCU: 23 Ekim-21 Kasım

YAY BURCU: 22 Kasım-21 Aralık

OĞLAK BURCU: 22 Aralık-19 Ocak

KOVA BURCU: 20 Ocak-18 Şubat

BALIK BURCU: 19 Şubat-20 Mart

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