10 Temmuz 2021 - Yengeç burcunda Yeniayın etkileri neler olacak?

Ay kendi evi olan yengeç burcundayken duygular rahat ifade edilir. Duygusal gereksinimler, geçmişe özlem, anılar, eskiyle olan bağlantı, biriktirilmiş olanlar yüzeye çıkar. Ailesel ya da duygusal hassasiyetler görünür hale gelir. Oldukça durağan, uyumlu görünen yengeç burcu; konu yuvası ya da hassas karnı olduğunda şaşırtan bir şekilde korumacı, savunmacı bir savaşçıya dönüşebilir. Bu sebeple bu dönem değer verdiğimiz ve özelimize ait gördüğümüz mevzularda normalden alıngan davranabilir ve kendimizi kılıç kalkana kuşanmış halde bulabiliriz.

Yengeç yeniayları köklerini arama ve köklenme ihtiyacı hissetmeyi anlatır. Şu anda mevcut konumum ne? Buraya ait miyim? Burada kalıcı olmam için ihtiyacım olan ne? Kimleri ailem olarak görüyorum? Ailem dediğim kişilerle duygusal bağım yeterince kuvvetli mi? Tutunabilmem ve kendimi güvende hissetmem için var olanı nasıl muhafaza ederim ya da bunun için nelere sahip olmalıyım? Sorularıyla dışarıdan görünür şekilde ya da tamamen iç dünyamızda mevcut duygusal ihtiyaçlarımızla yüzleşiriz.

10 TEMMUZ YENGEÇ BURCUNDA YENİAY VE BURÇLARA ETKİLERİ

10 Temmuz yeniayının özeline inecek olursak, etkilerinin herkesin doğum haritasına göre değişkenlik gösterebilmesiyle birlikte genel olarak bereketli ve fırsatlarla dolu olduğunu görüyoruz.

Yeniay Uranüs ve Neptün'den olumlu açılar alıyor. Bu da gelişmelerin hiç beklemediğimiz sürprizler içerebileceğini anlatıyor. Büyük gelecek planları, hayaller, işten elde edilen gelirler, arkadaşlıklar, gruplarla ilgili şaşırabileceğimiz ve de maddi destekler alabileceğimiz bir 10 gün içindeyiz.

Yeniaya Uranüs etkisi engel tanımama, beklenmedik durumlarla büyük kırılımlar yaşama, bireysellikle hareket etme, şok etkisiyle mevcut düzenleri alt üst etme ve yeniliğe cesaretle kucak açmakla ilgili konuları öne çıkarıyor.

Retro Neptün şimdiye kadar olmasını istediğimiz, kalbimize koyduğumuz ne varsa bu dönem güçlenen sezgilerimizi kullanarak ve duygularımıza kulak vererek o yolda inançla yürüme gerekliliğini sembolize ediyor. 12. Evdeki Merkürle temasıyla birlikte, sezgilerle üretken fikirler iş birliği halinde. Gelecek ve hayaller adına zihnimizin kıpır kıpır, merak ve heyecan içinde olduğu bu dönem bizi ileriye taşıyabilecek akılcı çözümlerle karşılaşabiliriz. Çözümler mevcut olanın iyileştirilmesi adına çalışabilir. Söz konusu idealler daha çok toplum önündeki kimliğimiz, hayat yolumuz ve kariyer konularıyla ilgili olacaktır.

Aslan burcunda kavuşumdaki Mars ve Venüs; yeniaya yükselen hareket ihtiyacı, coşkuyla adım atma, kalbin isteklerinin peşinden koşma temalarını ekliyor. Venüs mars ikilisi beraber anılınca akıllara aşk ve para konularının heyecanlı yükselişini getirirken; bu dönem mevcut ve yeni başlayacak ilişkilerin oldukça tutkulu, yoğun, güçlü romantizm içerikli olacağını ifade ediyor. Kimileri içinse parayla ilgili girişimlerde cesaret getirebilir.

Halen etkileri devam etmekte olan Mars-Satürn-Uranüs gerilimli açısı bizlere içten içe değişim, alışılagelmiş olandan uzaklaşma ihtiyacı, özgürleşme vurgularını güçlü şekilde hissettiriyor.

Yeniaya karşıtlık yapan Pluto; duygular ve gerçekler, iş ve aile, statü ve iç dünya arasındaki çatışmaya dikkat çekiyor. Yeniay haritanın birinci evinde olduğundan, bu çatışmadan dönüşerek ve güçlenerek çıkmanın birey üzerinde oldukça belirgin ve dışarıdan fark edilecek düzeyde değişim oluşturabileceğini anlatıyor. Haritası etki alanlar için bu açı, otorite/baba/patronlar/kural koyucular/yasalardan gelebilecek zorlu ve karşı koyulmaz bir etki sonucu sancılı bir dönüşümü anlatabilir.

Hayatın size getirdiklerinin, hayallerinizin ve yeni başlangıçlarınızın umudunuzu taptaze tutması dileklerimle..

En güzel ihtimaller sizlerle olsun!

Sevgiler,

Instagram: @venus.edebiyati

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