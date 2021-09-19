20 Eylül 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... 20 Eylül 2021 pazartesi günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 20 Eylül günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 20 Eylül pazartesi günlük burç yorumları...



20 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 20 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Haftanın ilk gününe biraz enerjiniz düşük olarak başlamış olabilirsiniz. Bugün her şeye fazla anlam yüklemeden işlerinize odaklanmaya ve günü tamamlamaya çalışın. Yeni farkındalıklar kazanıyorsunuz.

BOĞA BURCU - 20 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş ortamınızda sosyalleşmenizi sağlayacak bir etkinliğe katılabilirsiniz. İş ortamınızda daha dengeli ilişkiler kurmanız önem taşıyor. Bu çabalarınız iş yerinizdeki konumunuzu da güçlendiriyor.

Haftanın ilk gününde yoğun bir iş gündeminiz olabilir. Zihninizin dağılmasını engellemek için yapılacak işler listesi oluşturarak başlayın. Önemli kararlar vermeden önce olayları her açıdan değerlendirin.

Uzak bir ülkeye seyahat etmeyi düşünebilirsiniz. Aslında içinde olduğunuz gündemden uzaklaşmak istiyorsunuz. Kendinizi çok sıkışmış hissediyorsunuz. Duygularınızda kaybolmak yerine uzun bir yürüyüşe çıkmayı deneyin.

Yoğun iş gündeminizde desteklenmeye ihtiyaç duyuyorsunuz. Çok fazla sorumluluk üstlenmek size iyi gelmiyor. Görev paylaşımı yapmayı deneyin, ekip yönetme yeteneğinizi kullanın.

BAŞAK BURCU - 20 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın ilk gününde iş ortaklığı yaptığınız kişiler ya da meslektaşlarınızla bir araya gelebilir, görüş alışverişi yapabilirsiniz. Farklı fikirlere kapalı olmayın, herkesi dinlemeye ve görüşlerini değerlendirmeye çalışın.

İş ortamınızda yeni düzenlemeler yapabilirsiniz. Evden çalışıyorsanız çalışma ortamınızı ferah ve düzenli bir hale getirerek güne başlayın. Planlı programlı olarak tüm işlerin üstesinden gelebilirsiniz.

Haftanın ilk gününde yaratıcı enerjiniz oldukça yüksek ve yöneticiniz Plüton sizi destekliyor. Bunu yeni parlak fikirler bulmak için kullanabilirsiniz. Çalışmıyorsanız günü hobilerinizle ilgilenmeye ayırabilirsiniz.

Haftanın ilk gününde ailenizle ilgili konular gündeme gelebilir. Taşınmayı düşünüyorsanız ya da ev alım-satım konularıyla ilgili planlarınız varsa günün olumlu enerjilerinden yararlanabilirsiniz.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kısa bir iş seyahati gündeme gelebilir. Yeni fikirler ve ilham kaynakları bulmak üzere arayışlarınız var. Zihinsel enerjinizin yüksek olduğu bugünlerde gökyüzünün olumlu enerjilerden de faydalanabilirsiniz.

KOVA BURCU 20 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi kaynaklarınızı gözden geçirerek haftaya başlayabilirsiniz. Sahip olduğunuz kaynakları zenginleştirmek üzere yeni kararlar alabilirsiniz. Yöneticiniz Uranüs’ün desteği altındasınız.

Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor. Yöneticiniz Neptün de sizi destekliyor. Hayatınıza dair yeni kararlar almak ve yeni başlangıçlar yapmak istiyorsunuz. Bu olumlu enerjileri kullanın.

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