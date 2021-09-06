7 Eylül Başak Yeni Ay'ın burçlara etkisi ne olacak?

7 Eylül (Bugün) Başak burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor... Peki, Başak burcunda Yeni Ay burçları nasıl etkileyecek? Astrolog Sibel Süslü yanıtladı... Birlikte bakalım:

BAŞAK YENİ AYI VE KOÇ BURCU

İş hayatınızdaki rutinlerinizi değiştirecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. Evden çalışıyorsanız yeniden ofis düzenine dönüş söz konusu olabilir. Bu durum günlük hayatınıza yeni bir akış getirebilir, yeni düzenlemeler yapabilirsiniz. İş ve özel hayat dengesini kurmak için de adımlar atmalısınız. Çok fazla işinize odaklanmanın olumsuz sonuçlarını ilişkinizde görebilirsiniz.

BAŞAK YENİ AYI VE BOĞA BURCU

Yeniay aşk evinizde gerçekleşiyor ve size yeni bir başlangıç şansı getiriyor. Yeni bir ilişkiye adım atabilirsiniz. Bu ilişki hayatınıza bir düzen getirebilir. İlk adımı atan olmaktan korkmayın, karşılık görme olasılığınız yüksek. Ayrıca bu dönemde sindirim sistemi problemleri yaşayabileceğiniz için iştahınızı biraz kontrol altında tutmanızda fayda var.

BAŞAK YENİ AYI VE İKİZLER BURCU

Taşınmak ya da ev almak-satmak gibi planlarınız varsa Yeniay’ı değerlendirebilirsiniz. Ancak fazla detaycı olabilir, mükemmeliyetçi davranabilirsiniz. Karar vermekte zorlandığınız durumlarda objektif olun ve akılcı değerlendirmeler yapın. Bu dönemde tüm aileyi ilgilendiren bir konu da gündeme gelebilir.

BAŞAK YENİ AYI VE YENGEÇ BURCU

Yeniay yakın çevre ilişkilerinizi, dostluklarınızı etkileyecek. Var olan problemleri çözebilir, bağlarınızı güçlendirebilirsiniz. Duygularınızla hareket etmek yerine olayları daha gerçekçi olarak değerlendirebilirsiniz. Bu dönemde çıkacağınız bir seyahat hayatınızın akışını uzun vadeli olarak değiştirebilir.

BAŞAK YENİ AYI VE ASLAN BURCU

Yeniay para evinizde gerçekleşiyor. Parasal durumunuzla ilgili olumlu gelişmeler yaşayabilir, rahat bir akışa kavuşabilirsiniz. Gelir artışı söz konusu olabilir. Alım-satım ya da yatırım konularıyla ilgili adımlar atmak için de uygun bir dönem. Yatırım planlarınızda daha gerçekçi olabilir, uzun vadeli düşünebilirsiniz.

BAŞAK YENİ AYI VE BAŞAK BURCU

Yeniay sizin burcunuzda gerçekleşiyor. İş ya da yaşam hedeflerinize yönelik adımlar atabilir, yeni plan ve projelerinizin başlangıç tohumlarını ekebilirsiniz. Bunların sonuçlarını uzun vadede göreceksiniz. Daha üretken ve verimli olacağınız bu dönemi iyi değerlendirin. Diğer taraftan sindirim sistemi sorunlarına karşı dikkatli olmalısınız.

BAŞAK YENİ AYI VE TERAZİ BURCU

Yeniay’ı duygu dünyanızı dengeleyici çalışmalarla değerlendirebilir, özellikle spiritüel konularla ilgilenebilirsiniz. Doğum gününüz yaklaşırken geride bıraktığınız yılı sorgulayabileceğiniz bir dönem. Duygularınızı yazıya dökmeniz ve yeni niyetler belirlemeniz iyi olabilir. İlişkiler açısından şanslınız, sorunlu ilişkiler şifalanabilir. İlişkiniz yoksa yeni bir aşk gündeme gelebilir.

BAŞAK YENİ AYI VE AKREP BURCU

Yeniay arkadaşlık evinizde gerçekleşiyor. İlişkilerde var olan sorunlar çözülüp rahat bir akış başlayabilir. Olayları daha gerçekçi olarak değerlendirebilirsiniz. Katılacağınız sosyal ortamlarda yeni tanışacağınız insanlarla iş bağlantıları da kurabileceğiniz, iş çevrenizi genişletebileceğiniz bir süreç. Yeni bakış açılarına açık olursanız bu süreci iyi değerlendirebilirsiniz.

BAŞAK YENİ AYI VE YAY BURCU

Yeniay kariyer evinizde gerçekleşiyor ve size yeni fırsatlar getiriyor. İşinizle ilgili şanslı bir dönemdesiniz. Yeni bir iş anlaşması, sözleşme ya da terfi olanakları söz konusu olabilir. Kendi işinizi kurmayı planlıyorsanız ilk adımları atmak için en uygun dönemdesiniz, değerlendirin. Ancak fazla detaylara takılmamaya, büyük resmi görmeye çalışmalısınız.

BAŞAK YENİ AYI VE OĞLAK BURCU

Yurt dışı bağlantılı işlerle ilgili adımlar atabilir, iş bağlantıları kurabilirsiniz. Hatta yurt dışından bir iş teklifi söz konusu olabilir ve bir seyahat gündeminize gelebilir. Kendinize güvenerek sağlam adımlar atmanız durumunda yeni başlangıç ohumları ekebilirsiniz. Bunların sonuçlarını da uzun vadede görebilirsiniz.

BAŞAK YENİ AYI VE KOVA BURCU

Yeniay’da bazı içsel krizler yaşayabilirsiniz. Yeniyi kucaklamak için eskiye ait olanları bırakmış olmalısınız. Bu dönemde sosyal çevrenizden destek alabilirsiniz, yakın olduğunuz kişilerle bir araya gelmenizde yarar var. Kendi doğrularınıza takılı kalmak yerine onların da fikirlerini almayı deneyebilirsiniz.

BAŞAK YENİ AYI VE BALIK BURCU

Yeniay evlilik evinizde gerçekleşiyor. Sorunlu ilişkilerde yeni bir başlangıç şansı var. Duygularınıza kapılmak yerine daha rasyonel bir bakış açısıyla bakmanız ve görmezden geldiğiniz şeyleri fark etmeniz gerekiyor. Daha sonra çözüme gidebilirsiniz. Bir ilişkiniz yoksa bu dönemde hayatınıza giren biri ile uzun vadeli bir ilişkiye başlayabilirsiniz.

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