Aşk, kariyer sağlık: Eylül ayı burçlara neler getiriyor?

Eylül ayı burç yorumlarında bizi neler bekliyor? Yeni bir aya giriyoruz, peki Eylül ayı astroloji açısından burçlara neler getiriyor? Eylül ayı burç yorumları neler söylüyor? Eylül ayında astroloji için önemli tarihler hangileri? Merak edilen bu soruları Astrolog Sibel Süslü yanıtladı... İşte Astrolog Sibel Süslü'nün kaleminden Eylül 2021 aylık burç yorumları:

EYLÜL 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU EYLÜL 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ayın ilk haftasında iş hayatınızdaki rutinlerinizi değiştirecek gelişmeler yaşanabilir. Evden çalışıyorsanız yeniden ofis düzeninize dönebilirsiniz. Bu aynı zamanda kariyerinizi güçlendirici yenilikleri beraberinde getirebilir. Ayın ortasında yöneticiniz Mars’ın Terazi burcuna geçmesiyle birlikte hayatınızdaki birçok alanda denge sağlayacak adımlar atabilirsiniz. 21 Eylül’deki Dolunay ise bilinçaltı evinizde gerçekleşiyor. Biraz günlük hayattan geri çekilip duygu dünyanıza odaklanabilirsiniz. Bazı içsel krizler beraberinde gelebilir. Bu süreçte hayat sizden özellikle ilişkiler alanında yüzleşmeler istiyor. Rüyalarınızda gelebilecek mesajlara dikkat edin.

BOĞA BURCU EYLÜL 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Eylül geneli sizin için ilişkileri gündeme getiriyor. İlk haftasında aşkta zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Bitmesi gereken bir ilişki sona erebilir, bu süreci biraz zorlayıcı deneyimleyebilirsiniz. Ancak olanın sizin hayrınıza olduğunu unutmayın. Yeniay da aşk evinizde gerçekleşecek ve iyi tarafından bakarsanız size yeni bir başlangıç şansı verecek. Ayın ortalarına doğru yöneticiniz Venüs’ün Akrep burcuna geçmesiyle ilişkilerinizi sorgulama sürecine girebilirsiniz. Öfke, intikam, kin gibi olumsuz duygulardan uzak durun; bunların faydası olmadığı gibi olumsuz karma yaratır. 21’indeki Dolunay arkadaşlık evinizde gerçekleşiyor. Çevrenizdeki insanların samimiyetini sorgulayabilirsiniz.

İKİZLER BURCU EYLÜL 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ayın ilk günlerinde yakın çevrenizle ilişkileriniz güçlenebilir. Bu dönemde etrafınızdaki kişilerin uzun vadeli olarak yanınızda olacağını hissedebilirsiniz. Taşınmak ya da ev almak gibi planlarınız varsa 7’sindeki Yeniay’ı değerlendirin. Ayın üçüncü haftasında kariyerinizle ilgili fırsatlar yakalayabilirsiniz. Bir anlaşma yapmak, imza atmak, yeni bir işe girmek gibi durumlar söz konusu olabilir, bunların tümünde rahat bir akışınız var. 21’indeki Dolunay da kariyer evinizde gerçekleşiyor. Yeni bir yaşama doğru ilerlemeniz için evren sizi destekliyor. Ancak dikkat, ay sonunda yöneticiniz Merkür retroya başlayacak ve bundan sonrası karar almak için uygun bir dönem olmayacak.

YENGEÇ BURCU EYLÜL 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Eylül’e başlarken yeni planlar yapabilir, kendinize yeni hedefler koyabilirsiniz. Motivasyonunuzun yüksek olduğu bu dönemi iyi değerlendirin. 7’sindeki Yeniay yakın çevre ilişkilerinizi, dostluklarınızı etkileyecek. Bağlarınızı güçlendirebilirsiniz. Bu dönemde çıkacağınız bir seyahat hayatınızın akışını değiştirebilir. Ayın ortalarında ilişkilerinizde ve girişimlerinizde sezgilerinizi veya mantığınızı dinlemek arasında kalabilirsiniz. Neyi seçerseniz onun sonuçlarını deneyimleyeceksiniz. 21’indeki Dolunay uzaklara gitme isteğinizi tetikleyebilir; ancak bağlılıklarınız sizi durduracak mı, kendi yolunuzda ilerleyecek misiniz, buna karar vermeniz gerekecek.

ASLAN BURCU EYLÜL 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ayın 7’sindeki Yeniay para evinizde gerçekleşiyor. Parasal durumunuzla ilgili beklenmedik olumlu gelişmeler olabilir, hayatınızdaki erkek figürlerden destek görebilirsiniz. Ancak beklentilerinizi fazla yüksek tutmanız durumunda beraberinde hayal kırıklıkları da gelebilir. Ayın ortalarında ilişkiler gündeme geliyor. Var olan bir ilişki geleceğe taşınabilir, evlilikler sağlamlaşabilir. İlişkiniz yoksa hayatınızda kalıcı olacak biriyle tanışabilirsiniz. 21’indeki Dolunay ise bazı krizli süreçleri getirebilir. Korkularınız ve endişeleriniz tetiklenebilir, bunların kökenine bakmalısınız. Ay sonunda bazı defterleri kapatıp ilerlemeniz gerektiğini fark edeceksiniz.

BAŞAK BURCU EYLÜL 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ayın ilk günlerinde iç dünyanıza yönelebilirsiniz; kişisel gelişim konularına eğilirseniz sizi güçlendirecek içsel kaynaklarınızı bulabilirsiniz. 7’sindeki Yeniay sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Hedeflerinize yönelik adımlar atabilir, çevrenizdeki erkek figürlerden (eş, baba, kardeş, patron gibi) de destek görebilirsiniz. Ayın 21’i ilişkiler açısından şanslı bir tarih, aynı gün Dolunay da evlilik evinizde gerçekleşiyor. Evlilik kararı almak, hatta imza atmak için iyi bir dönem. Ancak dikkat; bir hafta sonrasında -ayın 27’sinde- yöneticiniz Merkür retro hareketine başlıyor. Bu tarihten itibaren karar almak için uygun bir dönem olmayacak.

TERAZİ BURCU EYLÜL 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Doğum gününüz yaklaşırken ayın ilk haftasında biraz iç dünyanıza dönebilir, geride bıraktığınız yılı sorgulayabilirsiniz. Bu dönemde duygularınızı yazıya dökmeniz ve yeni yaşınıza dair niyetler koymanız iyi olabilir. Duygusal dengenizi sağlayabilirseniz ilişkiler açısından şanslı bir dönem. Sadece her şeyin istediğiniz gibi olmayabileceğini kabul etmeniz gerekiyor. 7’sindeki Yeniay’ı bu anlamda duygu dünyanızı dengeleyici çalışmalarla değerlendirebilir, özellikle spiritüel konularla ilgilenebilirsiniz. 21’indeki Dolunay ise sağlık evinizde gerçekleşiyor. Psikolojik sağlığınızı gözetmeniz gereken bir dönem. Size iyi gelmeyen her şeyi bırakmanız için evren sizi uyarıyor.

AKREP BURCU EYLÜL 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ayın ilk haftasında ait olduğunuz sosyal gruplar, arkadaşlıklarınız gündeminizde olacak. Bu dönemde ilişkileriniz güçlenebileceği gibi, bitişler de yaşanabilir. Vadesi dolan birliktelikleri zorlamak yerine herkesin kendi yoluna gitmesine izin verin, siz de kendi yolunuzda ilerleyin. 7’sindeki Yeniay bu anlamda size yeni başlangıç şansı veriyor. Ayın ortalarında ailenizi ilgilendiren konularda yöneticiniz Plüton’un desteği altındasınız. Köklü bir değişimin zamanı gelmiş olabilir; bulunduğunuz çevreyi değiştirebilir, taşınabilirsiniz. Bu esnada ailenizdeki erkek figürlerden, baba, kardeş ya da akrabalarınızdan destek alabilirsiniz.

YAY BURCU EYLÜL 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ayın ilk haftasında yöneticiniz Jüpiter’in desteği altındasınız, size işinizle bağlantılı şans ve fırsatlar getiriyor. Özellikle yeni iş bağlantıları kurabilir, sosyal çevrenizin yardımıyla kariyerinizi ilerletebilirsiniz. 7’sindeki Yeniay da kariyer evinizde gerçekleşiyor ve size yeni başlangıçlar getiriyor. Ayın üçüncü haftası evle ilgili konularda şanslı bir dönem. Taşınmayı planlıyorsanız tam aradığınız evi bulabilir, kontrat yapabilirsiniz. Satın alıyorsanız tapu işlemleriniz rahat bir akışta ilerleyebilir. 21’indeki Dolunay da yine evle, aileyle ilgili konuları gündeme getiriyor. Geride kalan bir şeyler olabilir ve siz yeni bir hayata adım atabilirsiniz.

OĞLAK BURCU EYLÜL 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ayın ilk günleri miras, nafaka, tapu gibi konular gündeminizdeyse imza atmak, karar almak için uygun. Alacağınız kararlar uzun vadede yararınıza olabilir, yöneticiniz Satürn sizi destekliyor. Ay ortalarında ise parasal konular gündeme geliyor. Bu dönemde yanlış satın alma kararlarıyla para kaybınız olabilir, dikkatli olun. 21’indeki Dolunay yakın çevre ilişkilerinizi gündeme getirecek. Arkadaşlıklar sınavdan geçebilir. Doğru bir iletişim kurabilirseniz bu süreci atlatabilirsiniz. Negatif duygulara kapılmak yerine konuşmayı denemelisiniz. Ayın son haftası taşınma, ev-emlak alım satım konuları gündeme gelebilir. Merkür retrosu başlamadan harekete geçin.

KOVA BURCU EYLÜL 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ayın 7’sindeki Yeniay’da bazı içsel krizler yaşayabilirsiniz. Yeniyi kucaklamak için eskiye ait neleri bırakmalısınız, evren bunu soruyor size. Bu dönemde sizi desteklemeye hazır kişilerin olduğunu hatırlayın, özellikle ailenizden beklemediğiniz bir destek gelebilir. 21’indeki Dolunay ise para evinizde gerçekleşiyor. Bu dönemde gerçekçi olmayan ya da abartılı beklentilerle kararlar almak para kaybı yaşamanıza neden olabilir. Gelirlerinizde belirsizlikler ortaya çıkabilir. Harcama kararlarınızı biraz ertelemenizde fayda var. Dış görünümünüzde değişiklik yapmak için de uygun bir dönem değil. Ayın son haftasında yakın çevrenizdeki kişilerden beklentilerinizle ilgili gerçekçi olun.

BALIK BURCU EYLÜL 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ayın ilk günlerinde aşkta hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Bu da içinizde tuttuğunuz şeylerle ilgili öfke patlamaları getirebilir. Spiritüel çalışmalar ya da sanatla ilgilenmek size iyi gelecektir. 7’sindeki Yeniay evlilik evinizde gerçekleşiyor. İlişkinizle ilgili karar alabilirsiniz. Daha rasyonel bir bakış açısıyla bakmanız ve görmezden geldiğiniz şeyleri fark edip kabullenmeniz gerekiyor. 21’inde sizin burcunuzda gerçekleşecek olan Dolunay’da ise bitmesi gerekeni artık bitirmeniz gerekecek. Kariyerinizle ilgili konular ayın ortalarında gündeme geliyor. Yöneticilerinizden bazı konularda destek alamadığınızı fark edebilirsiniz, beklentilerinizin ne kadar gerçekçi olduğuna bakmanızda fayda var.

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