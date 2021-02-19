Aslan Burcu Bebeği Özellikleri... Aslan Burcu Bebeği Nasıl Olur?

Aslan burcu bebeği özelliklerini merak ediyor musunuz? Astrolog Duygu Demir kaleme aldı: İşte Duygu Demir'in Aslan burcu bebeği özelliklerine ilişkin yorumları...

Her çocuk kendine has yetenekleriyle hayata gelen, dünyada harika tatlar bırakma potansiyeli olan biricik bir tohum! Ebeveynlerin belki de en zorlandığı konulardan biri ise, daha küçük yaşlardayken bu tohumun maddi ve manevi kaynaklarını keşfedip, çocuklarını kendi beklentilerinden sıyrılıp, potansiyelleri doğrultusunda yönlendirmek.

Peki anne-babalar çocuklarının becerilerini ve iç dünyasını, kendi önyargıları ve isteklerinden sıyrılarak nasıl keşfedebilir?

Astrolojik doğum haritası çocuğunuzun doğduğu an ve yerden gökyüzüne bakarak, gezegenlerin izafi bir haritasının çıkarılmasıdır. Bu nedenle kişiye özeldir. Çocuğunuzun ilk nefesini aldığı o kıymetli an’da gökyüzünde neler varmış diye baktığımızı düşünün! Ve buradan yola çıkarak, binlerce yıllık gözlem ile oluşturulmuş sembolik bir dil, yani astroloji aracılığıyla çocuğunuzun karakteri hakkında detaylı bir analiz yapabiliyoruz.

Burçlar ise doğum haritasının belkemiğini oluşturuyor. Çocuğunuzun burcunun özelliklerine bakarak sizi neler beklediğini öngörebilirsiniz.

Aslan Burcu Bebeğin Öne Çıkan Özellikleri

• Aslan burcu bebekler her zaman ilgi odağı olmak, dikkatleri üzerine çekmek isterler. Bunu gerektiği zaman oldukça net bir şekilde ifade edebilirler.

• Kendileriyle gurur duyan çocuklardır ve lider olduklarını bilirler. Bebekliklerinde bile kükreyerek ormanın kralı olduklarını ortaya dökeceklerdir.

• Neşeli ve mutlu çocuklar olurlar. Aslan burcu bebekleri enerji doludur, kahkahaları ile herkesi mutlu ederler.

• Cesur yapıları ile maceralara atılmak isteyeceklerdir. Bu nedenle Aslan burcu bebeğinize göz kulak olmanızı tavsiye ederim.

• Kaybetmek kelimesini duymak dahi istemezler. Bu nedenle Aslan burcu bebekler bir şeyi yapamayacaklarını fark ettiklerinde toptan bırakmayı tercih edebilirler.

Aslan Burcu Bebeğin Özellikleri

Elementi: Ateş

Gezegeni: Güneş

İyi Yönleri: Cömert, gururlu, sahiplenici ve koruyucu, yaratıcı, neşeli, oyuncu, karizmatik, lider, sevgi dolu

Olumsuz Yönleri: Onay ve kabul görmek isteyen, egolu tavırları olan, abartılı hareketlerde bulunan, pohpohlanma bekleyen, sabit, inatçı, sözü geçsin isteyen

Aslan Bebeğinin Karakteri

Güçlü, cesur, lider yapısı ile Aslan bebekleri küçük yaşlardan itibaren insanları etrafında toplayan bir yapıda olurlar. Bakışında, duruşunda her zaman için dikkat çeken bir yanı olur.

Oyuncu bir yapısı vardır. Neşeli ve eğlencelidir. Aslan bebeklerinin yakınında olmak her zaman keyiflidir.

Ancak ters bir davranış ile gururlarını kırmamalısınız. Bu durumda oldukça aksi bir ruh haline bürünebilirler. Aslan burcu bebekleri cesaretlendirme ve destek ile daha çok açılır, kendilerini daha rahat sergilerler.



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