Boğa Burcu kadınını etkilemenin 12 yolu: Nasıl erkeklerden hoşlanır?

Boğa burcu kadını aşkta nasıldır? Bu sorunun cevabı tam olarak yazımızda mevcut. Zodyak’ın asaletiyle öne çıkan, istikrarıyla bilinen Boğa burcu kadını erkeklerde nelerden etkilenir? Boğa burcu kadını nasıl erkeklerden hoşlanır? Boğa burcu kadınlarını etkilemenin yolları nelerdir? İşte karşınızda Boğa burcu kadınını etkilemenin 12 yolu ve öneriler...

Boğa burcu kadını nasıldır?

Öncelikle Boğa burcu kadını nasıldır? Genellikle güzellikleriyle öne çıkan boğa burcunun mensupları 20 Nisan- 20 Mayıs aralığında doğmuşlardır.

Toprak grubunda olan Boğa burcu Zodyak’ın en sabit burcudur. Bu yüzden genelde hayatını planlamayı sever.

Boğa burcu kadınları güzellikleriyle ve asaletiyle ön plana çıkar.

Toprak grubunda yer aldıkları için özellikle girdikleri her ortamda sakin duruşlarıyla bilinirler.

Sabitliği seven boğa burcu genelde hayatında da dengeyi sever.

Boğa burcu kadını hayatını planlayarak yaşar.



Bir boğa burcu kadını erkeklerden nelerden hoşlanır? Boğa burcu kadınını etkilemenin 12 yolu

1) Güven verin

Bir boğa burcu kadını güvene çok önem verir. Boğa burcu kadınını etkilemek için önce onun güvenini kazanın. Eğer size olan güvenini kazanırsanız bu sizin için büyük bir adım demektir. Eğer sizinle bir sırrını paylaşıyorsa lütfen onu kimseyle paylaşmayın.

2) Sözünüze sadık olun

Söylediklerinizin arkasında durun. Ona tutamayacağınız sözler söylemeyin bu onların güvenini tamimiyle sarsacaktır.

3) Sadık olun

Yazımızda bahsettiğimiz gibi, Zodyak’ın en sabit burçlarından biri olan boğa burcu kadını hayatındaki partnerinden de sabitlik ister. Öncelikle ona sadık olun ve onu şüpheye düşürecek davranışlarda bulunmayın. Eğer bir boğa burcu kadını şüpheye düşerse bu işinizin zor olduğunu gösterir ve güvenini kazanmak için uğraşmanız gerekebilir. Boğa burcu kadını yapılanları asla unutmaz bu yüzden sizi affetmesi bir hayli zor olabilir.

4) Boğa burcu kadınına emek verdiğinizi gösterin

Bir boğa burcu kadınının partnerinde görmek istediği en önemli özelliklerden biri ona verilen özveridir. Toprak grubuna ait oldukları için partnerinden özveri görmek ister. Onun için uğraştığınızı, ona değer verdiğinizi bir boğa burcu kadınına kesinlikle hissettirmeniz gerekiyor. Örneğin, bir boğa burcu kadınını dikkatlice dinleyin, onun hakkında küçük detayları hatırlamanız bir boğa burcu kadınını çok etkileyecektir.

5) Ona hediyeler alın

Boğa burcu kadını sürpriz hediyeleri çok sever. Boğa burcu kadını genelde maddiyata düşkünlüğü ile bilinir ve bu gözardı edilemez bir gerçektir. Boğa burcu kadınının maddiyata önem vermesi, aslında paraya değer vermesi demek değildir. Bu aslında çok çalışkan olan boğa burcu kadınının kendi hayatına değer vermesi ve bu yüzden partnerinin de ona ve onun hayatına önem vermesini istemesini gösterir. Onu şık bir yemeğe götürebilirsiniz veya güzel bir çantayla onun kalbini çalabilirsiniz.

6) Kültürlü ve esprili olun

Boğa burcu kadını refahı sevdiği gibi zekâdan da çok hoşlanır. Boğa burcu kadının etkilemek için kaliteli espriler yapın ve ona kesinlikle kültürlü olduğunuzu belli edin. Bir boğa burcu kadını kendini geliştirmeyi çok sever. Karşısındaki partnerinde aynı derecede kendine değer verdiğini görmek ister. Kendi gibi espri anlayışı olan bir partneri boğa burcu kadını için 1-0 önde başlar. Onu güldürebilen erkeklerden çok hoşlanır.

7) Duygularınızda istikrarlı olun

Boğa burcu kadını sabit bir burç olması bilinir ve karşısındaki partnerinin de sabit olmasını ister. Duygularınızdan emin olmadıkça bir boğa burcu kadınına yaklaşmayın. Hayatında sabitliği ve dengeyi sevdiği gibi karşısındaki insandan da bunu bekler. Duygularınızda kararlı olun, ne istediğinizi bilin ve ona yaklaşırken her zaman kararlı olduğunuzu ona belli edin.

8) Kibar davranın

Geleneklerine bağlı olan bir boğa burcu kadını partnerinin centilmen olmasın önem verir. Ona değerli olduğunu hissettirin. Karşısındaki insanda detaylara önem veren boğa burcu kadınına daima kibar olun. Hata yapabilirsiniz fakat bu hatanızdan ders çıkardığınızı ve bir daha tekrarlamayacağınızı da ona gösterin. Ona küçük jestler yapın bu boğa burcu kadının çok hoşuna gidecektir.

9) Görünümünüze önem verin

Bir boğa burcu kadını kendi görünüşüne çok önem verir. Asaleti ve güzelliğiyle dikkat çeken boğa burcu yanındaki kişinin de her zaman güzel görünmesini ve kendine önem vermesini ister. Eğer bir boğa burcu kadınını etkilemek istiyorsanız görünüşünüzü ön plana çıkarın, böylelikle onun dikkatini hemen çekeceksiniz. Küçük bir tüyo, bir boğa burcu kadını kokudan çok etkilenir.

10) Bir boğa burcu kadınına sabırla yaklaşın

Boğa burcu kadını sabit bir burç olmasından dolayı, sizi zamanla tanımak isteyecektir. Bu yüzden ona karşı aceleci davranmayın. Onu öncelikle tanıyın ve onunla arkadaş olun. Boğa burcu kadını öncelikle arkadaş olmayı sever hoşlandığı kişiyi iyice tanımak isterler. Bu yüzden bir boğa burcu kadınıyla flört ediyorsanız önce onunla arkadaş gibi olun ve onu iyice tanıyın.

11) İyi bir dinleyici olun

Boğa burcu kadını ile flört ediyorsanız kesinlikle iyi bir dinleyici olun. Boğa burcu kadını konuşmayı sever ve partnerinin onu dinlemesi onun çok hoşuna gidecektir. Boğa burcu kadınını mutlu etmek için detaylara önem verin bununda tek koşulu onu iyice dinlemektir.

12) Konfor alanlarını öğrenin

Boğa burcu kadını keyfine çok düşkündür, bu yüzden onun konfor alanlarını öğrenmeye çalışın böylelikle yapacağınız aktiviteleri ona göre düzenleyebilirsiniz. Onu rahat ettirebilecek her aktiviteyle onun kalbini çalabilirsiniz. Keyfine düşkün olan bir boğa burcu kadını flört ettiği kişiyle konfor alanında vakit geçirmeyi sever.

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