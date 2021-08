Terazi kadınını etkilemenin 11 yolu: Terazi burcu kadını nasıl erkeklerden hoşlanır?

Terazi burcu kadını nelerden hoşlanır? Terazi burcu kadını nasıl erkeklerden hoşlanır? Terazi burcu kadını nasıl aşık edilir? Bir terazi burcu kadının etkilemenin yolları nelerdir? Terazi burcu kadınını aşık etmenin yolları? Bu soruların cevabını arıyorsanız bu yazımız tam size göre. Terazi burcu kadını güzelliği ve çekiciliğiyle ön plana çıkar. Hava elementiyle yönetilen terazi burcunun yönetici gezegeni Venüs'tür. Venüs hayatta zevk veren konuları temsil eder. Terazi burcu kadını nelerden hoşlandığını ve terazi burcu kadınını aşık etmenin yollarını merak ediyorsanız yazımızı okumaya devam edin.

Terazi burcu kadının özellikleri nelerdir?

23 Eylül- 23 Ekim tarihleri arasında doğan terazi burcu, Zodyak dörtlüsünün öncü grubunda yer alır. Hava elementine sahip terazi burcu dengeyi temsil eden burçtur.

Terazi burcu kadını girdiği her ortamda arkadaş edinebilir. İletişim yönleri oldukça kuvvetlidir.

Terazi burcu kadını iyi bir dinleyicidir. Onunla en derin sırlarınızı bile paylaşabilirsiniz. Size yardım etmek için hep yanınızda olacaktır.

Terazi burcu kadını herkes için en iyisini ister. Her zaman motive edici bir yapısı vardır çünkü herkesin içindeki potansiyeli kolaylıkla fark eder.

Terazi burcu kadını güzelliğiyle de ön plana çıkar. En sıradan hali bile güzeldir ve herkesin dikkatini çeker.

Terazi burcu kadını nelerden etkilenir? Terazi burcu kadınını etkilemenin 11 yolu:

1) Dış görünümünüzü önemseyin

Terazi burcu kadını kendi güzelliği gibi karşısındaki partnerinde güzelliğini, şık duruşunu önemser. Eğer terazi kadını ile birlikteyseniz dış görünümünüze, giyiminize hatta terazi kadınıyla gideceğiniz yerlere önem verin. Terazi kadını estetikten çok etkilenir. Ona estetik gelen her şey, onu oldukça cezbeder. Buna göre kendinizi şekillendirin.

2) Saygılı olun

Terazi kadını görünüşe önem verdiği gibi, karşısındaki partnerin duruşuna ve konuşmasına da her zaman önem verir. Ona karşı her zaman saygılı ve kibar olun. Terazi kadını özellikle ilk girdiği ortamda karşısındakinin konuşmasına, duruşuna ve görünüşüne dikkat eder. Eğer ona karşı her zaman saygılı ve kibar olduysanız şans yüzünüze gülüyor demektir.

3) Arkadaşlığınıza önem verin

Eğer bir terazi kadınıyla flörtleşiyorsanız o zaman ilişki evresine girmek için biraz daha beklemelisiniz. Bir terazi kadınını kandırmak o kadar değil! Önce onunla arkadaş olun, terazi kadını hoşlandığı kişiyle önce arkadaş olmak ister ve onu derinlemesine tanımak ister. Arkadaşlığa önem veren bu burç kadınlarının önce mantalitesini anlayın.

4) Onunla sosyal etkinliklere katılın

Sosyal bir kelebek olan terazi burcu kadınları, partnerinin onunla birlikte eğlenmesini, etkinliklere katılmasını ister. Eğer terazi burcu kadınının kalbini çalmak istiyorsanız onu müzeye veya sanat etkinliklerine davet edin. Estetik yönü inanılmaz gelişmiş olan terazi burcu kadını sanatsal etkinliklerden çok hoşlanacaktır.

5) Maceraya atılmaya hazır olun

Terazi kadınları dışarıdan ne kadar ciddi görünseler de aslında onların içinde maceracı bir insan yatıyor. Onların bu yönlerini ortaya çıkarırsanız bu sizler için önemli bir adım olacaktır. Terazi kadını macerayı çok sever onunla birlikte maceraya atılın.

6) Romantik olun

Her burç aslında romantizmden hoşlanır ancak terazi burcu kadını bunların en başında gelir. İster baş başa olun, ister herkesin içinde olun romantik kişiliğinizi terazi burcu kadınına kesinlikle gösterin. Terazi kadını romantik yemeklerden, etkinliklerden inanılmaz derecede hoşlanır. Onu şımartın!

7) Sakin bir yapınız olsun

Dengeyi korumayı seven terazi burcuna karşı her zaman sakin davranın. O kavgadan, sesini yükselten birinden asla hoşlanmaz. Sakin yapısıyla dikkat çeken terazi kadını karşısındaki kişinin de sakin görünüşünden çok etkilenir. Ayrıca ona sakin tavırla yaklaşırsanız ona her istediğinizi yaptırabilirsiniz. Ses tonunuza dikkat edin.

8) İlişkide tutkuya önem verin

Terazi burcu kadını en tutkulu burçlardan biridir. O, ilişkide tutku için doğmuştur. Eğer tutku yoksa terazi kadının kaybetmeye hazır olun. Terazi kadınının aşık olup olmadığını anlamak için de onun ne derece tutkulu olduğunu sorgulayın. Eğer size aşıksa bu tutkusunu da açıkça ortaya koyacaktır.

9) Bencil olmayın

Terazi kadını herkes için en iyisini ister. Asla bencil değildir ve bencil olan insanlara karşı asla tahammülü yoktur. Ona karşı bencil olmayın. Mesela eğer size bir derdini anlatıyorsa onu iyice dinleyin ve anlamaya çalışın kestirip atmayın veya kendi dertlerinizden bahsetmeyin.

10) İyi bir dinleyici olun

Terazi burcu kadını hayatına onu dinleyen birini almak ister. Onu iyice dinleyin, eğer bir problemi varsa kendi probleminizmiş gibi o problemi çözmeye çalışın. Özellikle terazi burcu kadını karşısındaki kişileri teste tabi tutar. Onu iyi dinleyen birine de şans vermek ister. Terazi burcu flörtünüzün anlattığı şeylere önem verin. Onun hakkında küçük detayları hatırlayın. Mesela onun doğum gününü hatırlamanız ve doğum gününde aramanız onun çok hoşuna gidecektir. Eğer iyi bir dinleyiciyseniz ve onunla ilgili küçük detaylara kadar hatırlıyorsanız bu yarışı siz kazandınız demektir.

11) Açık fikirli olun

Terazi kadını sığ görüşlü insanları sevmez. Onlar açık görüşlü insanlardır. Kimseyi kolay kolay yargılamazlar. Herkesi anlamaya çalışırlar. En sevmediği insan tipi genelde kalıplara dayatılmış olan insan tipidir. Eğer bir terazi kadını ile konuşuyorsanız, her fikre açık olduğunuzu belli edin. Her ne konuda olursa olsun olaylara farklı perspektiften bakın.

Terazi Burcu Kadını Hangi Burçlarla Uyumlu

Terazi Burcu- Koç Burcu

Terazi Burcu- Aslan Burcu

Terazi Burcu- Yay Burcu

Terazi Burcu- İkizler Burcu

Terazi Burcu- Kova Burcu

