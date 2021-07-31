Haftalık burç yorumları (2 -8 Ağustos 2021)

Aşk, kariyer, sağlık... 2-8 Ağustos 2021 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz...



2-8 AĞUSTOS 2021 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

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Haftanın ilk günlerinde yöneticiniz Mars ile Ay arasında olumsuz etkileşim var. Yakın arkadaşlarınız ya da kardeşlerinizle aranızda gerilim yaşanabilir. Tartışmalardan uzak durun. İlerleyen günlerde ailevi konular gündeme geliyor. Sorunları çözüme ulaştırmak için inisiyatif alabilirsiniz. Hafta sonu gündeminizde aşk var. Pazar günü gerçekleşecek olan Yeniay’da yeni bir aşkın tohumları atılabilir. İlk adımı atan siz olabilirsiniz.

Haftaya başlarken gündeminizde mali konular var. Para akışınızda bir blokaj oluşabilir. Harcama kararlarınızda bazı kısıtlamalara gitmeniz gerekebilir. Kardeşleriniz ya da yakın arkadaşlarınızla sosyalleşeceğiniz keyifli günler yaşayabilirsiniz. Pazar günü gerçekleşecek olan Yeniay ailevi konuları gündeminize taşıyacak. Kişisel hedeflerinizle ailenizin beklentileri çelişiyor olabilir, özgürlüğünüzün kısıtlandığını hissedebilirsiniz.

Hedeflerinizle ilgili plan yapabilir, projeleriniz üzerinde çalışabilirsiniz. Özellikle Salı gününü değerlendirin. Çarşamba günü yönetiniz Merkür ile Uranüs arasında olumsuz etkileşim var. Alacağınız bazı kararlar, özgürlüğünüzün kısıtlandığı süreçleri beraberinde getirebilir. Yeniay’a kadar bir karar almamanızda fayda var. Pazar günü gerçekleşecek olan Yeniay ise yeni başlangıçlar yapmak için ideal. Başlamayı planladığınız bir eğitim gündeme gelebilir.

Haftaya başlarken içedönük hissedebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Bugünlerde rüyalarınız mesajlar getirebilir, bilinçaltınız aktif. Yeni farkındalıklara açık olun. Perşembe günü Ay sizin burcunuza geçiyor, şifalanma sürecine giriyorsunuz. Hayatınızla ilgili yeni kararlar almanız mümkün. Pazar günü Yeniay para evinizde gerçekleşiyor. Kendinize yatırım yapmayı öncelikleriniz arasına alabilir, bir eğitim ya da seyahat için harcama yapabilirsiniz.

Sosyal çevrenizin sizi kısıtladığını hissedebilir, kişisel hedeflerinize odaklanmak için bulunduğunuz çevreden uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Biraz yalnız kalma ihtiyacındasınız. Pazar günü sizin burcunuzda Yeniay gerçekleşiyor. Hayatınızda cesaretle yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Sadece alacağınız kararların sonradan özgürlüğünüzü kısıtlamayacağından emin olun. Dış görünümünüzde de bir değişiklik yapmayı düşünebilirsiniz.

Hafta başında gündeminizde kariyeriniz var. Salı günü yöneticiniz Merkür ile Ay olumlu etkileşimde, iyi haberler alabilirsiniz. İlişkiler açısından da güzel bir gün. Kendi bireysel alanınızla ilişkiniz arasında denge kurabilirsiniz. Fazla çalışmaktan özel hayatınıza zaman ayıramıyorsanız bu günü değerlendirin. İlerleyen günlerde arkadaşlarınızla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Pazar günü gerçekleşecek olan Yeniay ise yeni farkındalıklar getiriyor.

Biraz uzaklaşma isteğinde olabilir, bir seyahat planınız varsa gündeme alabilirsiniz. Salı günü yöneticiniz Venüs, Uranüs ile olumlu etkileşimde. Özgürlük ve aşk arasında denge kurabilir, ilişkinizi şifalandırabilirsiniz. Aynı şekilde Cuma günü de gökyüzüne güzel enerjiler hakim. Hafta sonu sosyalleşmek açısından ideal. Pazar günü gerçekleşecek olan Yeniay arkadaşlık evinizde gerçekleşiyor. Yeni arkadaşlıkların temeli atılabilir.

Haftanın ilk günü yöneticiniz Plüton ile Ay arasında olumlu etkileşim var. Krizleri başarıyla yönetebilirsiniz. İlerleyen günlerde yurt dışı bağlantılı işler ya da bir seyahat gündeminize gelebilir. Gökyüzüne oldukça olumlu enerjiler hakim. Cumartesi gününü biraz gergin geçirebilirsiniz. Pazar günü kariyer evinizde Yeniay gerçekleşiyor. Yeni bir işe başlamak ya da kendi işinizi kurmak planlarınız arasındaysa, adım atmak için en uygun zaman.

Hafta başında gündeminizde ilişkiniz ya da evliliğiniz var, gökyüzüne güzel enerjiler hakim. Perşembe ve Cuma günleri biraz gergin olabilir, iç hesaplaşmalara girişebilirsiniz. Bazen sorunlardan kaçma eğiliminde oluyorsunuz. Bu dönemde görmezden geldiğiniz problemler su yüzüne çıkabilir. Pazar günü Yeniay’da geleceğinize dair yeni kararlar alabilirsiniz. Kendinizi yeni başlangıçlara hazır ve daha cesur hissedebilirsiniz.

Bu hafta gündeminizin çoğunluğunu görev ve sorumluluklarınız meşgul edecek. Hayatınızı yeniden organize etmeye çalışabilirsiniz ancak işlerinizi yapılandırırken blokajlar oluşabilir. Perşembe ve Cuma günleri gökyüzüne güzel enerjiler hakim, evliliğiniz ya da ilişkiniz şifalanabilir. Pazar günü gerçekleşecek olan Yeniay ise yaşamınızdaki bazı çözülmemiş krizleri su yüzüne çıkarabilir. İlerleyebilmek için yeni kararlar almak durumunda kalabilirsiniz.

Haftanın genelinde odağınız evliliğiniz ya da ilişkiniz olacak. Salı günü yöneticiniz Uranüs’ün Venüs’le olumlu etkileşimi aşkta beklenmedik güzel gelişmelere işaret ediyor. İlerleyen günlerde rutin görev ve sorumluluklarınızla ilgilenebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat edin. Pazar günü evlilik evinizde Yeniay gerçekleşiyor. Ancak yöneticiniz Uranüs’ün hem Güneş hem de Ay’la yaptığı olumsuz açılar sonucunda kendi bireysel alanınız ile ilişkiniz arasında denge kurmakta zorlanabilirsiniz.

Haftanın ilk günlerinde ailevi konular gündeminizde olacak. Aşkta ise şifalanma sürecine giriyorsunuz. Özellikle Cuma günü gökyüzüne güzel enerjiler hakim. Yöneticiniz Neptün de Ay ile olumlu etkileşimde. Romantizm dolu bir gün geçirebilirsiniz. Pazar günü gerçekleşecek olan Yeniay’da ise hayatınızı derleyip toparlama isteği duyacaksınız. Daha sade bir yaşam istiyor olabilirsiniz. Evinizdeki fazlalıklardan kurtularak işe başlayabilirsiniz.

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