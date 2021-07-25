Haftalık burç yorumları (26 Temmuz-1 Ağustos 2021)

Aşk, kariyer, sağlık... 26 Temmuz 2021- 1 Ağustos 2021 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz...



26 TEMMUZ -1 AĞUSTOS 2021 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Haftaya başlarken enerjinizi biraz düşük hissedebilirsiniz. Ancak hafta ortasında toparlayacaksınız. Çarşamba günü Ay’ın sizin burcunuza geçmesiyle birlikte kafanızda yeni hedefler, plan ve projeler belirebilir. Perşembe günü yöneticiniz Mars Başak burcuna geçiyor. İşinize dört elle sarılabilir, kazancınızı arttıracak yeni iş fikirleri geliştirebilirsiniz. Daha üretken olacağınız bir dönem başlıyor.

Sosyalleşme ile yalnız kalma isteği arasında kalabilirsiniz. Bazı arkadaşlarınızla ya da ilişkinizle ilgili güven problemleri yaşıyorsanız su yüzüne çıkabilir, ilişkilerinizi sorgulayabilirsiniz. Duygularınıza kapılıp öfkeyle hareket etmeyin. Geçmişe dönüp bakma, yaşadıklarınızın muhasebesini yapma ihtiyacındasınız. Hafta sonu Ay sizin burcunuza geçiş yapıyor. Aklınıza yeni iş fikirleri gelebilir, yeni projelere odaklanabilirsiniz.

Haftaya başlarken kariyeriniz odak noktanızda, ancak motivasyonunuz biraz düşük olabilir. Yöneticiniz Merkür’ün Aslan’a geçmesiyle birlikte daha cesur, özgüveniniz yüksek hissedebilirsiniz. Kendinizi daha net ifade edebilirsiniz. Tanışacağınız bazı kişiler size destek verebilir, karar alırken onların mentorluğundan yararlanabilirsiniz. Hafta sonunda biraz yalnız kalmak ve içinize dönmek isteyebilirsiniz.

Haftanın ilk günlerinde kendinizi biraz duygusal hissedebilirsiniz. Hafta ortasında kariyerinize odaklanmaya başlıyorsunuz. Kendinizi yeni girişimlerde bulunmaya hazır hissedebilirsiniz. Temkini elden bırakmadan, emin adımlarla ilerleyin. Geçmişe dönüp bugüne kadar yaptıklarınızın bir muhasebesini yapabilirsiniz. Ancak geçmişe saplanıp kalmayın, bundan sonrası için yeni niyetlerinizi ortaya koyun.

Merkür’ün sizin burcunuza geçmesiyle birlikte her zamankinden daha cesur kararlar alabilirsiniz. Yeni anlaşmalara, sözleşmelere imza atabilir, size yararı olacak görüşmeler yapabilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı bazı işler olabilir. İşinizle ilgili bir yurt dışı seyahati yapabilirsiniz. Yöneticiniz Güneş’in Ay Düğümleri ile yaptığı olumlu açılar sizi destekliyor. Kendinize yeni hedefler belirleyebilirsiniz.

Hafta başında evlilik ya da ortaklık konularına odaklanıyorsunuz. Yöneticiniz Merkür Aslan burcuna geçiş yapıyor. Bu dönemde cesur kararlar verebilirsiniz. Mars’ın sizin burcunuza geçmesiyle birlikte daha fazla ince eleyip sık dokuyacaksınız, bu sizi kararlarınızla ilgili harekete geçme konusunda ikilemde bırakabilir. Çelişkide kaldığınız noktalarda sizin için en iyisinin olması niyetiyle adım atmaya çalışın.

Geçmişe dönüp yaşadıklarınızın muhasebesini yapabilir, bundan sonra nasıl ilerleyeceğinize dair yeni kararlar alabilirsiniz. Evliliğiniz ya da ilişkinizi yeniden değerlendirebilirsiniz. Biraz daha mantığınızı kullanacağınız bir döneme giriyorsunuz. Bazı duygusal yüzleşmeler yaşamanız mümkün, bunlar dengenizi biraz sarsacak olsa da çıkabilecek krizler uzun vadede sizin yararınıza olacak. Sağlığa dikkat.

Haftanın ilk günlerinde gündeminizde aşk var. Ancak ilişkiler açısından gerilimli günler olabilir. Duygularınızla hareket etmemenizde yarar var. Hafta sonuna doğru yöneticiniz Plüton, Ay ile olumsuz açı yapıyor. Sağlığınıza dikkat edin, sıkıntılarınız varsa tetiklenebilir. Hafta sonunda evliliğiniz ya da ilişkiniz gündemde. Birlikte sosyalleşebilirsiniz. Ancak tartışma yaratabilecek konuları açmamaya çalışın.

Hafta ortasında yöneticiniz Jüpiter Kova burcunda retro hareketine başlıyor. Geçmişe yönelik olarak bir sorgulama sürecine girebilirsiniz. İlişkiler açısından zorlayıcı etkiler var, kaçmak yerine karşı tarafla iletişim kurmayı deneyin. Fevri davranmamaya, gemileri yakmamaya dikkat. Soğukkanlı yaklaşımlar kazanacak. Hafta sonunu günlük rutinlerinizi düzenlemeye ve organizasyon işlerine ayırabilirsiniz.

Bu hafta ağırlıklı olarak ailevi meselelerle ilgilenmeniz gerekebilir. İnisiyatif kullanabilir, ailenizi ilgilendiren yeni kararlar alabilirsiniz. Hafta sonunda yöneticiniz Satürn, Merkür ile olumsuz etkileşimde. Bazı iletişim problemleri yaşayabilirsiniz. Yakın ilişkilerinizde tartışmalar çıkabilir. Bu süreçte bardağın dolu tarafını görmeye çalışın. Aklınızdan ne kadar olumlu düşünceler geçirirseniz o kadar iyi.

Haftaya başlarken mali konular gündeminizde. Risk alırken dikkatli olun. Hafta ortası yakın çevreniz veya kardeşlerinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Olayları büyütmekten uzak durun, karşı tarafın bakış açısını da dinleyip anlamaya çalışın. İletişim dilinize dikkat edin. Hafta sonunu ailenizle birlikte geçirebilir, güzel aktiviteler planlayabilirsiniz. Güneş Merkür’le kavuşuyor; iyi düşünün iyi olsun.

Haftanın ilk günlerinde Ay sizin burcunuzda seyahat ediyor. Yeni planlar, fikirler için ilham kanallarınız açık, yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Sonraki günlerde mali konular gündemde. Ancak riske girmekten, fazla açılmaktan uzak durmanızda fayda var. Bazı pürüzler çıkabilir. Hafta sonunu yakın çevrenizle sosyalleşerek geçirmek isteyebilirsiniz. Yöneticiniz Neptün yeni hayaller kurmanız için sizi destekliyor.

Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...

İLGİLİ İÇERİKLER