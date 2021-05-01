Aşk, kariyer sağlık: Mayıs ayı burçlara neler getiriyor?

Yeni bir aya giriyoruz, peki mayıs ayı astroloji açısından burçlara neler getiriyor? Mayıs ayı burç yorumları neler söylüyor? Mayıs ayında astroloji için önemli tarihler hangileri? Merak edilen bu soruları Astrolog Duygu Demir yanıtladı... İşte Astrolog Duygu Demir'in kaleminden Mayıs 2021 aylık burç yorumları:

MAYIS 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Önemli Tarihler:

4 Mayıs’ta iletişimin temsilcisi Merkür yönettiği burç olan İkizler’e geçiyor. Düşüncelerimiz güçleniyor, kararlarımızda daha esnek ve dinamik olmaya başlıyoruz. 30 Mayıs’ta bu alanda Retro hareket yapacağı için ay boyunca aldığımız kararları Haziran’da tekrar düşüneceğiz.

9 Mayıs’ta Venüs de İkizler burcuna geçiyor ve ilişkilerde alternatifleri değerlendirme dönemi başlıyor.

11 Mayıs’ta Boğa Burcu’ndaki Yeni Ay ile kalıcı adımlar atmayı önemsiyoruz.

14 Mayıs’ta Jüpiter yönettiği Balık burcuna geçiyor ve şifa dağıtmaya başlıyor. 28 Temmuz’a kadar akışta kalarak, konforla ilerleyeceğiz.

20 Mayıs’ta Güneş de ikizler burcuna geçerek tutulma sezonunu açıyor. Bu yılın en önemli kadersel gelişmelerini yaşayacağımız iki tutulma 26 Mayıs ve 10 Haziran tarihlerinde meydana gelecek.

KOÇ BURCU MAYIS 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ayın ilk yarısında parasal mevzular ön plana çıkarken, ay ortasıyla beraber kısa mesafeli yolculuklar, seyahatler, konuşmalar, yakınlarla olan ilişkileriniz daha önemli hale gelmeye başlıyor. 11 Mayıs’ta Boğa burcundaki yeni ay size bir yatırım, finansal kaynaklarınızı büyütmek için bir adım vaat ediyor. Ay sonundaki tutulma ile eğitim, seyahat, uzun vadeli planlarınıza yönelik gelişmeler karşınıza çıkacak. Biraz akıl karışıklıklarınız olabilir.

BOĞA BURCU MAYIS 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Mutlu yıllar sevgili Boğa burçları! Sizin sezonunuz başladı, keyifli bir yıl olsun. Ayın ilk günlerinde ilişkiler ve ortaklaşa kararlar gündeme gelirken, 11 Mayıs’ta burcunuzda meydana gelecek keyifli yeni ayla beraber hayatınız için güzel adımlar atmaya başlayacaksınız. Ayın ikinci yarısında finansal koşullarınız gündeme geliyor ve bazı belirsizlikleri çözmek için harekete geçiyorsunuz.

İKİZLER BURCU MAYIS 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ayın ilk yarısında biraz daha kendinize dönmek ve enerjinizi toplamak isteyebilirsiniz. Birçok karar alacak, konuşmalar yapacak, sevdiğinizi ve sevildiğinizi hissedeceksiniz. 11 Mayıs’ta 12.evinizde meydana gelecek olan yeni ay, sizi doğum günü sezonunuz öncesinde geçtiğimiz bir yılı değerlendirmeye davet ediyor. Öte yandan ayın sonundaki Yay burcu tutulması ile hayatınızda dönüm noktası olacak 1 aylık bir dönem başlayacak.

YENGEÇ BURCU MAYIS 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ay boyunca sosyal ilişkileriniz, çevreniz gündemde. Ayın ilk 10 gününde ilişkiler, flörtler, yetenekleriniz veya çocuklarla ilgili konular gündeme gelebilir. 11 Mayıs ile beraber sosyal çevrenizden de destek alarak sizi mutlu edecek bazı kararlar alabilirsiniz. Ayın sonuna doğru ise ev, yuva, kariyer ve geleceğinizi etkileyecek dönüm noktası niteliğinde kararlar sizi bekliyor.

ASLAN BURCU MAYIS 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ayın ilk 10 gününde ev içindeki denge ve düzen çok daha önemli olacak. Aile içinde uyumu yakalamak isteyebilir, bazı krizlerle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. 11 Mayıs’taki yeni ay ile beraber kariyerinizde yeni bir sayfa açtığınızı görmek sizi mutlu edecek. Sağlam ve kalıcı adımlar ile ilerliyorsunuz. Ay sonuna doğru ise flörtler, aşklar, çocuklar, sosyal çevreniz ve flörtlerinizi ilgilendiren konularda kadersel gelişmeler yaşayabilirsiniz.

BAŞAK BURCU MAYIS 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ayın ilk günlerinde yakınlarınızla olan fikir alışverişleriniz, konuşmalar ve alınması gereken bazı kararlar gündeme gelecek. 11 mayıs’taki yeni ay ile beraber gelecek planlarınızın üzerinden geçecek ve belki de yeni ve hızlı kararlar alacaksınız. Ayın sonuna doğru ise ev, yuva, gelecek ve kariyeri de kapsayan konularda bazı kadersel gelişmeler olacak. Bir nevi dönüm noktasından geçtiğinizi hissedebilirsiniz.

TERAZİ BURCU MAYIS 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ay boyunca finansal koşullarınız gündemde olacak. Özellikle de ayın ilk 15 gününde. Önce kazancınızı arttırmak ve anlık yaptığınız harcamaları düzenlemek ön plana çıkarken, 11 mayıs itibariyle ek gelir elde etmek veya ödemelerinizi tamamlamak daha önemli olacak. Ayın sonundaki tutulma koridoru ile beraber iletişim, konuşmalar, basın yayın, projeler ve yakınlarınızla olan ilişkilerinizde kadersel fırsatlar karşınıza çıkıyor.

AKREP BURCU MAYIS 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Akrep burçları, Mayıs ayına burcunuzda meydana gelen dolunayın etkisi ile başlıyoruz. Aniden oluşan farkındalıklar, beklenmedik konuşmalar ve hatta bazı sırların ortaya çıkması sizi şaşırtacak. 11 mayıs’la beraber ilişkilerinizde daha istikrarlı, güvenli ve kalıcı adımlar atmaya başlıyorsunuz. Ayın sonuna doğru ise finansal koşullarınız ve ortak kararlarınızı ilgilendiren dönüm noktası niteliğinde olaylar sizi bekler.

YAY BURCU MAYIS 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ayın ilk günlerinde sizi şaşırtan bazı durumlarla karşılaşabilir, sır perdelerinin aralandığını görebilirsiniz. 11 mayıs ile beraber iş ortamınız ve sağlık koşullarınızı iyileştirmek için güçlü ve sağlam adımlar atmak isteyeceksiniz. Ayın sonunda burcunuzda meydana gelen tutulma ile hayat rotanız, istekleriniz ve ilişkilerinizle ilgili konularda büyük dönüm noktaları sizi bekliyor.

OĞLAK BURCU MAYIS 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ayın ilk günlerinde sosyal çevrenizde, arkadaşlarınızın bazı dertleri ile ilgilenmeniz gerekebilir, sizi şaşırtan haberler alabilir, bazı sırların ya da krizlerin ortaya çıktığını görebilirsiniz. 11 mayısta Boğa burcundaki yeni ay ile beraber ilişkilerde şans sizden yana olacak. Çocuklarla ilgili gündemleri iyi yönetebilir, kendi yetenek ve hobilerinize odaklanabilirsiniz. Ayın sonuna doğru iş ortamı ve sağlığa dair beklenmedik fırsatlar karşınıza çıkabilir.

KOVA BURCU MAYIS 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Bu ayın öncelikli gündemi ev, yuva ile kariyer arasındaki dengeyi tutturmak üzerine olacak. Ayın ilk 10 gününde mesleki anlamda sizi ön plana çıkarak işlerin peşinden koşabilir, stratejik ve gözü pek tavırlarınızla dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. 11 mayıstaki yeni ayla beraber ev içindeki uyumu yaratmak sizin için önemli olacak. Ayın sonuna doğru ise gelecek hedeflerinizin üzerinden geçmek isteyeceksiniz. Sosyal çevrenizde sizi destekleyenler olacak.

BALIK BURCU MAYIS 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ayın ilk günlerinde uzaklar, yurt dışı, yabancılar, eğitim, hukuki mücadeleler, hayaller gibi konular gündeme geliyor. 11 mayıs ile beraber yakın çevrenizden destek alarak çeşitli kararlar alabilir, projelere başlayabilir, adımlar atabilirsiniz. Ayın son günlerinde ise kariyerinizde atılımlar yapmak isteyeceksiniz. Seçenekler arasından doğru olanı belirlemek önemli olacak, aileden destek alabildiğinizi görmek sizi mutlu edecek.

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