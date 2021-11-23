Burçlara göre doğal taşlar neler? İşte burç taşları ve anlamları

Her burcun ilişkili olduğu bir doğal taşı vardır. Genelde duymaya aşina olduğumuz zümrüt, akik, safir, yakut gibi taşların yanı sıra daha önce duymadığınız burç taşı isimleri de vardır. Peki, bunlar nelerdir? Sizin için hazırladığımız burç taşları içeriğimizden tüm merak ettiklerinize ulaşabilirsiniz...

BURÇ TAŞLARI NEDİR?

Burçların değerli taşları aynı zamanda Astral taşlar olarak da bilinirler. Astral kelimesi Astroloji’den türetilmiştir ve bütüncül inançların yüzyıllardır önemli bir parçası olmuştur. Astroloji esasen bir bilim değildir, başlangıcında zamanı belirtmek için ortaya atılmış bir yöntemdi. Yani evrenin takvimi görevini görmektedir. Zaman periyotları, Çıkış Kitabı’nda İsrail’in 12 kabilesini temsil ettiğine inanılan 12 bölüme ayrılmıştır. Her bölüm yani burç belirli bir değerli taşla ilişkilendirilir. Buradaki inanç, Astrolojik işaretin, kişinin gizli gücüne erişmesini dünya üzerinde var olan değerli bir taş aracılığıyla sağlayacak olmasıdır. Değerli taşlar ayrıca zihne ve bedene fayda sağlayacak bütünsel anlamlara ve özelliklere sahiptirler.

BURÇ TAŞLARI VE DOĞUM TAŞLARI ARASINDAKİ FARK

Astrolojik işaretlere dayanan Burç Taşları, doğum ayları ile bağlantılı olan Doğum Taşlarından farklı olabilirler. Burç Taşı ve Doğum Taşı seçimi kişinin kişisel inanç ve tercih meselesidir. Uzmanlara göre, kendinize taş atamanın en iyi yolu, sizinle konuşanı bulmaktır. Birçok insan doğum ayına göre atanan değerli taşını vücutta taşımanın iyi şans getirdiğine ve koruyucu nitelikleri olduğuna inanmaktadır.

Burç işaretlerinin ve onlarla ilişkili tarihlere göre atanan değerli taşların listesini paylaşacağız. Burç taşınızı veya doğum taşınızı ya da her ikisini birden seçebilirsiniz.

BURÇLARA GÖRE DOĞUM TAŞLARI

KOÇ BURCU TAŞI: KAN TAŞI

21 Mart- 20 Nisan

Kan Taşı: Maceracı ve enerjik, öncü ve cesur, coşkulu ve kendinden emin, dinamik ve zeki. Bencil ve aceleci, dürtüsel ve sabırsız.

BOĞA BURCU TAŞI: SAFİR

21 Nisan- 21 Mayıs

Safir: Sabırlı ve güvenilir, sıcakkanlı ve sevecen, ısrarcı ve kararlı, sakin ve garantici. Kıskanç ve sahiplenici, katı ve alıngan, rahatına düşkün ve aç gözlü.

İKİZLER BURCU TAŞI: AKİK

22 Mayıs- 21 Haziran

Akik: Adapte edilebilir ve çok yönlü, iletişimsel ve esprili, entelektüel ve etkili, genç ve hayat dolu. Gergin ve sinirli, yüzeysel ve tutarsız, kurnaz ve meraklı.

YENGEÇ BURCU TAŞI: ZÜMRÜT

22 Haziran- 22 Temmuz

Zümrüt: Duygusal ve sevgi dolu, sezgisel ve yaratıcı, gözü açık ve temkinli, koruyucu ve sempatik. Değişken ve git-gelli, çok duygusal ve alıngan, yapışkan.

ASLAN BURCU TAŞI: ONİKS

23 Temmuz- 23 Ağustos

Oniks: Cömert ve sıcakkanlı, yaratıcı ve coşkulu, açık fikirli ve rahat, sadık ve sevgi dolu. Kibirli ve bencil, otoriter ve manipülatif, dogmatik ve hoşgörüsüz.

BAŞAK BURCU TAŞI: KARNELYAN

24 Ağustos- 22 Eylül

Karnelyan: Alçakgönüllü ve utangaç, titiz ve güvenilir, pratik ve hamarat, zeki ve analitik. Panik ve endişeli, aşırı eleştirel ve sert, mükemmeliyetçi ve gelenekselci.

TERAZİ BURCU TAŞI: ZEBERCET

23 Eylül- 23 Ekim

Zebercet: Diplomatik ve kibar, romantik ve çekici, uysal ve sosyal, idealist ve barışçıl. Kararsız ve değişken, saf ve kolay etkilenen, flörtöz ve rahatına düşkün.

AKREP BURCU TAŞI: BERİL

24 Ekim- 22 Kasım

Beril: Kararlı ve etkileyici, duygusal ve sezgisel, tutkulu ve güçlü, enteresan ve çekici. Kıskanç ve alıngan, zorlayıcı ve takıntılı, inatçı ve gizemli.

YAY BURCU TAŞI: SİTRİN

23 Kasım- 21 Aralık

Sitrin: İyimser ve özgürlüğüne düşkün, neşeli ve güleç, dürüst ve açık sözlü, entelektüel ve derin. Aşırı iyimser ve dikkatsiz, sorumsuz ve yüzeysel, patavatsız ve huzursuz.

OĞLAK BURCU TAŞI: YAKUT

22 Aralık- 20 Ocak

Yakut: Pratik ve sağduyulu, hırslı ve disiplinli, esprili ve sabırlı. Karamsar ve kaderci, cimri ve isteksiz.

KOVA BURCU TAŞI: GARNET

21 Ocak- 18 Şubat

Garnet: Arkadaş canlısı ve insancıl, dürüst ve sadık, özgün ve yaratıcı, bağımsız ve entelektüel. İnatçı ve aykırı, pervasız ve öngörülemez, duygusuz ve özgür.

BALIK BURCU TAŞI: AMETİST

19 Şubat- 20 Mart

Ametist: Yaratıcı ve duyarlı, şefkatli ve kibar, özverili ve dünyeviyetten uzak, sezgisel ve sempatik. Gerçeklerden kaçan ve idealist, gizli ve belirsiz, iradesi düşük ve kolay yönlendirilebilir.

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