Doğum taşı rehberi: İşte aylara göre doğum taşları

Doğum taşları canlı renkleri ile dikkat çeken, doğum ayınızı temsil eden ve sadece sizin doğduğunuz aya özel olan benzersiz değerli taşlardır. Doğum günleri için anneye, arkadaşa, sevgilinize veya akrabalarınıza anlamlı bir hediye almak istiyorsanız doğum taşları mükemmel bir seçim olacaktır. Doğum taşları, 16. ve 18. yüzyıllar arasında Polonya’da ortaya çıkmıştır. Doğum taşı takmanın iyi şanslar, sağlık ve koruma getirdiğine inanılır. Peki aylara göre doğum taşları neler? İşte doğum taşı rehberi ve ay ay doğum taşları...

DOĞUM TAŞLARI NELER? OCAK, ŞUBAT, MART, AYLARA GÖRE TAŞLAR

OCAK DOĞUM TAŞI: GARNET

Garnet oldukça güzel ve değerli bir taştır. Ocak doğum taşı olarak belirlenmiştir. Geleneksel olarak Garnet, bordo renkli değerli bir taş olarak düşünülür fakat Garnet’in birçok çeşit rengi vardır.Sarıdan koyu kahveye kadar birçok çeşidi vardır; kimi az değerli kimi çok değerli... Garnet piyasadaki en güzel ve koleksiyonluk mücevherlerdendir. Bu taş aynı zamanda 2. evlilik yıldönümlerinde hediye olarak verilir.

ŞUBAT DOĞUM TAŞI: AMETİST

Ametist, açık lavanta renginden mor siyaha kadar değişen renkleri bulunan yarı değerli bir taştır. Şubat doğum taşıdır ve aynı zamanda 6. evlilik yıldönümü için hediye olarak verilir. Ametist kuvars ailesindendir ve tüm dünyada bulunabilir. Ametist taşının, huzur, sakinlik ve denge sağladığına inanılır.

MART DOĞUM TAŞI: AKUAMARİN VE KAN TAŞI

Akuamarin, tıpkı Zümrüt gibi Beril ailesinden değerli bir taştır. Bu mücevher, saydam/berrak ile deniz mavisi/yeşil renklerde karşımıza çıkar. Kan taşı yeşildir, kırmızı hareleri bulunur. Orta Çağ’da bu taştaki kırmızılığın İsa’nın kanı olduğuna ve taşın mucizevi güçlere sahip olduğuna inanılırdı. Bu taşların, sağlık, sevgi ve gençlik enerjisi getirdiğine inanılır ve genelde 19. Evlilik yıldönümlerinde verilir.

NİSAN DOĞUM TAŞI: PIRLANTA

Pırlanta, dünyadaki en değerli taşlardan biridir. En sert değerli taştır ve mücevherler dışında birçok teknolojik eşyada kullanılır. Beyaz renkten siyaha kadar birçok çeşit rengi bulunur. Geleneksel olarak aşkla bağlantılıdır. 10. Ve 60. Evlilik yıldönümlerinde hediye olarak verilir.

MAYIS DOĞUM TAŞI: ZÜMRÜT

En güzel zümrütler Kolombiya’dan gelir. Mayısın yeşil zümrüdü yeniden doğuşun, yenilenen gençliğin ve iyi şansın sembolüdür. Ayrıca zümrüt takan kişinin geleceği görebileceğine inanılır. 20. Ve 35. Evlilik yıldönümlerinde hediye olarak verilir.

HAZİRAN DOĞUM TAŞI: İNCİ VE AYTAŞI

Eski çağlarda insanlar Aytaşı’nın ayın evreleriyle birlikte değiştiğine inanıyorlardı. İnci ise iffet ve tevazu ile ilgilidir. İstikrarlı evliliklerin, incilerin sonucu olduğu söylenir. İnci, 30. Evlilik yıldönümünde verilir.

TEMMUZ DOĞUM TAŞI: YAKUT

Yakut, dünyanın birçok yerinde bulunan değerli bir taştır. Eski Hindular tarafından, yakutun kutsal güçlerle donatıldığına inanılır, güç ve kraliyet ile ilişkilendirilir. 15., 40. Ve 80. Evlilik Yıldönümlerinde hediye edilir.

AĞUSTOS DOĞUM TAŞI: PERİDOT

Peridot, yeşilin pek çok güzel tonundan gelir. Peridotun onu takanları kötülükten, karanlık güçlerden koruduğuna inanılır. Eski Mısırlılar bu değerli taşı Güneşle ilişkilendirdiler. Peridot, 16. Evlilik yıldönümlerinde hediye olarak verilir.

EYLÜL DOĞUM TAŞI: SAFİR VE LAPİS LAZULİ

Safir ve Lapis Lazuli birbirinden çok farklı taşlardır. Safir, saydamdan siyaha kadar tüm renkleri olan bir taştır. Lapis Lazuli ise yarı değerli renk açısından benzersiz bir taştır. Orta Çağ’dan beri insanlar Safire hem fiziksel hem ruhsal açıdan iyileştirici etkisi olduğuna inandıkları için saygı duymuşlardır. Safir, 5., 45. Ve 70. Evlilik yıldönümlerinde hediye olarak verilir.

EKİM DOĞUM TAŞI: OPAL VE TURMALİN

Turmalin, gökkuşağı renklerinde ve alınan taşa göre fiyatı değişebilen değerli bir taştır. Ekim Opalları kötülükleri ve kabusları def eder. Opal umut ve masumiyet taşıdır.

KASIM DOĞUM TAŞI: SİTRİN

Sitrin, Kuartz ailesine mensup yarı değerli bir taştır. Açık sarıdan koyu kırmızıya kadar çeşitli tonları mevcuttur. Sitrinin kişinin akli sağlığını iyileştirme gücü olduğuna inanılır. Sitrin taşı, 13. Evlilik yıldönümünde hediye olarak verilir.

ARALIK DOĞUM TAŞI: TURKUAZ VE TANZANİT

Turkuaz, çok özel bir değerli taştır, genellikle kabaşon şeklinde kesilir ve opaktır. Yani şeffaf değildir. Navajo halkı, Turkuaz taşlarının Dünyaya düşen gökyüzü parçaları olduğuna inanıyorlardı. İyi şans ve mutlu bir yaşam getirdiğine inanılıyor. Turkuaz taşı 11. Evlilik yıldönümünde hediye olarak verilir.

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