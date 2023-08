Burcunuza göre ilişkilerdeki en büyük hatanız

Bazen kendimizin en kötü düşmanlarıyız.

Gerçekçi olalım: Hiçbirimiz mükemmel değiliz, ama mükemmel olduğumuzu düşünmek isteriz (sana bakıyoruz, Başak). Hepimiz ilişkilerde hatalar yaparız ve bazen bu hatalar bize değerli hayat dersleri verebilir. Ancak bazen fark etmediğimiz zararlı ilişki kalıplarına kapılıyoruz. Bu kalıplardan kurtulmanın tek yolu gerçekle yüzleşmektir, böylece sonsuza kadar aşabilirsiniz. İşte her burcun en büyük ilişki hataları, gerçeklikle yüzleşmeye hazırlanın.

KOÇ: PARTNERİNİZİ CEPTE GÖRÜYORSUNUZ

Bir güç merkezisin, Koç ve bağımsız olarak gelişmek konusunda hiçbir probleminiz yok. Ancak bu şiddetli özerklik bazen zayıf noktanız olabilir. Bir lider olarak gelişiyorsunuz, bu harika... ama bazen ilişkilerinizde sevgilinize bir takipçi gibi davranmaya başlıyorsunuz. Unutmayın, sağlıklı bir iletişim, bir kişinin sohbete hakim olması ve partnerinizin her zaman en büyük hayranınız olmasını beklemekten geçmez. Partnerinize, her ihtiyacınızı karşılamak için her zaman yanınızda olan Siri gibi davranmanız, sonunda onu uzaklaştıracaktır. Onları hafife almayın. Onları da istedikleri şekilde yükseltmek için elinizden gelenin en iyisini yapın.

BOĞA: HER ŞEYİ İÇİNİZE ATIYORSUNUZ

Boğa burcunun aşırı inatçı olduğunu herkes duymuştur. Ancak insanlar, değişime karşı gösterdiğiniz direncin, duygularınızı da kapsadığını her zaman anlamazlar. Boğalar sabittir. Barış ve uyumu arzularlar. Dram sadece sizi strese sokar. Ancak, gerçek düşünce ve duygularınızla yüzleşmediğinizde ve onları patlayacakları noktaya kadar şişirerek bir öfke nöbeti geçirdiğinizde partneriniz gafil avlanabilir. Başlangıçta, ilişki sorunlarını görmezden geldiğinizde kendinizi frenlediğinizi ve içinize attığınızı düşünebilirsiniz, ancak durum böyle değildir; aslında sadece zorlu ama gerekli bir konuşmadan kaçınıyorsunuz. Her şeyi içinizde tutmak, partnerinize kızmanıza ve ilişkinizi parçalamanıza neden olacaktır. Hislerinizi açın! Bunu yapabilirsiniz.

İKİZLER: DAHA BİTMEMİŞ BİR İLİŞKİNİZDEN VAZGEÇİYORSUNUZ

Hiç duygularıyla yüzleşmek yerine kaçan bir İkizler duydunuz mu? Hiçbir zaman! (Şaka yapıyoruz, aslında tam tersi!) Aslında, İkizler tam olarak bunu tekrar tekrar yapmakla ünlüdür, ancak bunu fark etmek için bir an bile geriye bakmazlar. Tamamen eğlenceli ilişkileri severken - ve elbette, biraz drama ekleyin - herhangi bir "büyüme sancısına" çarptığınız anda, sonunda havlu atmaya başlarsınız. Tembel bir aşık olduğunuzdan ya da (doğru kişiyle) bağlanmaktan korktuğunuzdan değil, fakat anlaşmazlığa bir uzlaşma ve büyüme fırsatı olarak değil, bir ilişkinin sonu olarak bakma eğilimindesiniz. Kaçma, İkizler. En tatmin edici ilişkilerden bazıları sıkı çalışma gerektirir.

YENGEÇ: BİREYSELLİĞİNİZİ KAYBEDİYORSUNUZ

Bir Yengeç'in kalbini açması güzel bir şeydir - özellikle de güvenlerini kazanmak için önce çok sert kabuklarını aşmanız gerektiği için. Ama o noktaya geldiğinde, Yengeç, kendini biraz açmakla kalmaz, her duyguyu serbest bırakır! Bir yandan, bu siz ve sevgiliniz için rahatlatıcı bir deneyim olabilir. Ama diğer yandan, bu düzeyde karşılıklı bağımlılık ve kişisel sınırları bırakmak tehlikeli olabilir çünkü kendi kimliğinizi ilişkinin kimliğine kaptırırsınız. Artık ne sevdiğiniz, arkadaşlarınız, hedefleriniz ve hatta en sevdiğiniz yiyeceklerle önemli değil. Her şey eşinizin neyi sevdiğiyle ilgili olur. Arkadaşlarınız kiminle çıktığınıza bağlı olarak tamamen farklı davrandığınızı söylüyorsa, işte bundan bahsediyorlar. Bireyselliğini koru Yengeç. Seni özel yapan şey budur.

ASLAN: DUYGULARINIZI PARTNERİNİZDEN ÇIKARIYORSUNUZ

Aslan, tatlım, güneş gibi yakıyorsun. Hayat güzel olduğunda, harikasın. Her şey yolundayken, çeneni dik tutarsın çünkü kimsenin seni küçük görmesinden hoşlanmazsın. Ama hayat zor olduğunda çok dağılıyorsun. Ve sonunda tüm bu duygularınızı partnerinizle patlatırsınız. Açıkça görülüyor ki, sahne için doğduğunuz için hissettiklerinizi asla tam olarak içinizde tutamazsınız! Ama karşı taraf da sünger değil. Sizi dünyalar kadar sevseler bile, alabilecekleri ve alamayacakları bir sınır vardır. Ayrıca, gündeme getirmeseler bile 7/24 uğraştıkları bir sürü başka sorunları, sorumlulukları ve duyguları var, bu yüzden ona duygusal bir çöplük gibi davranmayı bırak.

BAŞAK: İNSANLARI DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORSUNUZ

Zodyak'ın tamircisi sensin. Ve elbette tüm yardıma ve ilgiye ihtiyacı olan sen değilsin. Sloganınız "Onları düzeltebilirim!" Biriyle çıkmaya başladığınızda, onun kim olduğunu seversiniz, fakat zamanla sizi rahatsız eden küçük kalıpları/alışkanlıkları/tuhaflıkları/ifadeleri/davranışları fark etmeye başlarsınız. Tavsiye verdiğinizde, bu gerçekten nazik bir yerden gelir - sadece partnerinizin hayatını iyileştirmek istiyorsunuz! Ama dürüst olmak gerekirse, bazen bulaşık makinesini kendi yöntemleriyle doldurmak isteyebilirler. Öyleyse, sevdiklerinizi oldukları gibi kabul etmeye, kendi bildiklerini yapmalarına izin vermeye - ve kim olabileceklerini hayal etmemeye ne dersiniz?

TERAZİ: PASİF-AGRESİF DAVRANIYORSUNUZ

Zodyaktaki en güzel (sahte) gülümsemeye sahipsin Terazi. Bunun nedeni özgün olmamanız değil, bir konuda aynı fikirde olmasanız bile sorun yaratmamayı tercih etmenizdir. Bu harika, fakat tahammül eşiğiniz aşılana kadar. Sahte gülümsemenizin solmaya, ardından gözünüzün seğirmeye başladığı ve 2,5 saniyede melekten şeytana geçmeye hazır olduğunuz o anı biliyor musunuz? Evet, o. İyi oynamaya çalışıyorsunuz, ama aslında her fırsatta pasif-agresif hançerler atıyorsunuz. Ve partneriniz sinirlerinizi bozan her şeyi gerçekten değiştirene kadar, sizi rahatsız eden her küçük şey hakkında sürekli olarak öfkeli olacaksınız. O yüzden o kafesi kırın ve iletişim kurun.

AKREP: EKİP OLARAK ÇALIŞMAK YERİNE DRAMA YARATIYORSUNUZ

Ya hep ya hiç, var ya da yok, yukarı ya da aşağı, barış ya da savaş: Sen aşırı uçlardan oluşan bir insansın, Akrep. Bu yoğunluğu hedeflerinize yönlendirebilseniz de herhangi bir konuda mutsuz olduğunuzda, etrafınızdaki dünyaya saldırma olasılığınız yüksektir. Kötü ruh haliniz, bir şeyleri yerle bir etmekle sonuçlanıyor. Partneriniz bir fikir beyan ederse veya yardım etmeye ya da sizi rahatlatmaya çalışırsa kalp gözleriniz hızla hançere dönüşür. Bu fırtına, sanki bir ilişkiniz yokmuş, bir takım bile değilmişsiniz ve aslında onlar sizin düşmanınızmış gibi bombalar atmanıza yol açacak. Bu sıfırdan 100'e zihniyet yalnızca bir savunma mekanizmasıdır ve çoğu zaman buna ihtiyaç yoktur. Derin bir nefes alın ve bu yıldırımı yapıcı bir şeye yönlendirin.

YAY: DUYGULARINIZ KONUSUNDA DÜRÜST DAVRANMIYORSUNUZ

Hayat senin için tamamen eğlence ve oyunlardan ibaret Yay! Ancak korkularınız, duygularınız, hayallerinizi hafife aldığınız sürece onları paylaşmazsınız. Partnerinizle aranızda herhangi bir gerilim olduğunda, muhtemelen soğukkanlılığını korur ve tartışmazsınız… ama sonra tüm mahrem detayları arkadaşlarınızla aşırı derecede paylaşırsınız. İlişki sorunlarınız hakkında arkadaşlarınıza dedikodu yapmak mı? Karşı koyamazsınız. Ve bu sadece bir başlangıç, çünkü diğer herkese içinizi döker dökmez, diğer insanların tüm fikirleri kafanızda yer etmeye başlar ve siz zaten bir ayağınızı ilişkinin dışına atmış durumdasınızdır. Bu arada partnerinizin de bu durumdan hiçbir fikri yoktur. Bunu düzeltmenin tek yolu, dürüst ama duyarlı olmak ve bunları konuşmak.

OĞLAK: HERKESİN SENİ İNCİTECEĞİNİ SANIYORSUNUZ

Güçlü bir çiftin parçası olarak gelişiyorsun, Oğlak. Birlikte bir hayat inşa etmek için işe koyulmakta hiçbir sorununuz yok. Yani, içinizdeki karamsarlık dışarı çıkmaya başlayana kadar. Farkına bile varmadan, önce hayattan, sonra diğer insanlardan ve en sonunda da partnerinden şikayet etmeye başlarsınız. Dürüst olmak gerekirse, bu karanlık bir insan olmanızdan kaynaklanmıyor. Aslında, mutlu bir yerdeyken bir neşe kaynağısınız. Kötümser yanınız sadece bir savunma mekanizması çünkü sonunda bir şeylerin yolunda gitmeyeceğinden biraz korkabilirsiniz. Bu ruh halini silin. İnsanları uzağa itmeyin. Sevgiye layık olduğunuzu ve her ilişkinin kalp kırıklığıyla bitmediğini unutmayın.

KOVA: HER ZAMAN KAZANMAK ZORUNDASINIZ

Kova, iki saniyeliğine kafandan çık bebeğim! Evet, çok zekisin ama ilişkiler bir plandan ibaret değil. Sırf değişimden korktuğunuz için olayları ya da insanları kontrol edemezsiniz. Yine de fazla düşünmenin en kötü yanı, "onlar sana karşı" durumu gibi hissetmeye başlayabilmektir. Uzlaşmaya ve birlikte çalışmaya çalışmak yerine, her küçük anlaşmazlık kimin haklı olduğu savaşına dönüşür. Bu, şu anda son derece doğru gibi görünse de - amacınızı kanıtlamayı seviyorsunuz ve entelektüel üstünlüğünüzü belirtmeye bayılıyorsunuz - aslında partnerinizin kendini yenilmiş hissetmesine neden oluyor. Aşk, kimin kazandığıyla ilgili değildir, Kova. Tartışmada kimin galip geldiğine bakmaksızın kalbinizi açmak ve paylaşmakla ilgilidir.

BALIK: İLİŞKİ İÇİN KENDİNİZDEN FERAGAT EDİYORSUNUZ

Romantizm söz konusu olduğunda, bir peri masalında gibi hissetmek istiyorsun Balık, bu bazen ilişkilerdeki kırmızı bayrakları kolayca gözden kaçırmanıza yol açabilir. Bunu söylemekten nefret ediyorum ama bazen sırf bu ilişkiyi sürdürmek için hayatınızın bazı kısımlarını feda edeceksiniz. Elbette hepimizin tuhaflıkları veya kusurları olabilir, ancak sevdiğiniz hobilerinizden, arkadaşlarınızdan veya hayallerinizden bazılarını bırakmaya başladığınızda, bu bir ilişki değildir. Parlamanız ve canlı bir şekilde yaşamanız gerekiyor. Bunu hatırlayın.