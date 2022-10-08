Haftalık burç yorumları (10 Ekim- 16 Ekim 2022): Aşk, kariyer, sağlık yorumları...

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 10 Ekim Pazartesi itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 10 Ekim- 16 Ekim 2022 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

10 Ekim- 16 Ekim 2022 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya atak ve enerjik başlıyorsunuz. İlişki, ortaklık, yakın arkadaşınızla ilgili ise bazı durumlar sizi üzebilir ama siz bu süreçte kendinize bakın, güzelleşin. Hafta ortasında; maddi kaynaklar ve para konuları gündeminizi meşgul edebilir. Tüm hafta boyunca Mars-Neptün karesi etkili olacağı için; harekete geçmekte zorlanabilirsiniz. Seyahatlerde sorunlar gerçekleşebilir. 11 Ekim-29 Ekim tarihlerinde Merkür’ün Terazi burcuna geçişiyle ilişki ve ortaklıkla ilgili iletişim kurmak daha kolay olacak ve uzlaşma fırsatı yakalayabileceksiniz. Ayrıca çalışma hayatınızda yanınızda çalışanlarla iletişimde ufak sorunlar büyütülebilir ve yapılamayacak sözler verilebilir. İletişimde dengeye gelmek sizin için en iyisi olacaktır. Perşembe-Cuma günlerinde; yakın çevre ve kardeşlerinizle iletişiminiz artabilir. Eğitim alanına yönelebilirsiniz. Kısa seyahatler gerçekleştirebilirsiniz. Hafta sonunda; ailenizle zaman geçirebilirsiniz. Evinizde zaman geçirebilirsiniz.

Sevgili Boğa; haftaya içe çekilerek ve yalnız kalmak isteyerek başlayabilirsiniz. Gizli kadın düşmanlara dikkat etmelisiniz. Aşk, ilişki, sağlık konularında ise bazı sorunlar gerçekleşebilir ve bu durum sizi psikolojik olarak zorlayabilir. Bel bölgesi rahatsızları yaşayabilirsiniz. Tüm hafta boyunca Mars-Neptün karesi etkili olacağı için; harekete geçmekte zorlanabilir, düşüncelerinizi hayata geçirmekte zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Maddi açıdan ise dolandırılabilirsiniz. Para kayıpları gerçekleşebilir. Hafta ortasında; kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz ve fiziksel değişim yapmak isteyebilirsiniz. 11 Ekim-29 Ekim tarihlerinde Merkür’ün Terazi burcuna geçişiyle; çalışma hayatı ve gündelik hayatınızla ilgili kararlar alabilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki kişilerle uzlaşma sağlayabilirsiniz. Ayrıca hayatınızı daha sistemli ve sağlıklı hale getirmek için iyi bir başlangıç yapabilirsiniz. Sadece iletişimde olayları büyütebilirsiniz, dengede kalmaya çalışmalısınız. Perşembe-Cuma günü; maddi kaynaklar, para konularıyla ilgilenebilirsiniz. Kariyer hayatınızda kalıcı adımlar atabilirsiniz. Hafta sonunda; yakın çevre ve kardeşlerle ilgilenebilirsiniz ve onlarla iletişime geçebilirsiniz. Seyahat kararı alabilirsiniz. Eğitim konusuna da yönelebilirsiniz.

Sevgili İkizler; haftaya arkadaşlarınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Ama aşk ve sosyal çevre arasında dengeyi sağlamakta güçlük çekebilirsiniz bu da sizi üzebilir. Tüm hafta boyunca Mars-Neptün karesi etkili olacağı için; harekete geçmekte zorlanabilir, düşüncelerinizi hayata geçirmekte zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Ayrıca iş hayatınızda bazı hayal kırıklıkları gerçekleşebilir. Bağışıklık sisteminize de dikkat etmelisiniz. Hafta ortasında; içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Gizli kadın düşmanlar kendilerini gösterebilirler. 11 Ekim-29 Ekim tarihlerinde Merkür’ün Terazi burcuna geçişiyle; aşk, çocuk, hobi, tatil, borsa konularında uzlaşma sağlayabilirsiniz ve istediklerinizi gerçekleştirme fırsatı yakalayabilirsiniz ama yine de özellikle para konusunda adımlarınızı sağlam atmanızı öneriyorum. Hafta sonunda; kendinizi daha dinç ve iyi hissedebilirsiniz. Kişisel bakım, fiziksel değişim yapmak isteyebilirsiniz.

Sevgili Yengeç; haftaya kariyer ve iş odaklı başlayabilirsiniz ama biraz gergin olabilirsiniz. Aile ve iş hayatınız arasındaki dengeyi kurarken zorlanabilirsiniz. Tüm hafta boyunca Mars-Neptün karesi etkili olacağı için; düşüncelerinizi hayata geçirmekte zorlanabilirsiniz. Eğitim, seyahat, hukuk, yurt dışı konularında hayallerinizle gerçekler örtüşmeyebilir. Ayrıca sağlığınıza da dikkat etmelisiniz. Hafta ortasında arkadaşlarınızla ve sosyal çevrenizle ilgilenebilir, kendinizi iyi hissedebilirsiniz. 11 Ekim-29 Ekim tarihlerinde Merkür’ün Terazi burcuna geçişiyle; aile içi iletişiminiz artabilir. Aile içinde uzlaşma sağlayabilirsiniz. Ev alım satım kararları alınabilir. Perşembe-Cuma günlerinde; duygusal olarak içe çekilebilirsiniz, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Maddi açıdan ise güzel yatırım fırsatları yakalayabilirsiniz. Hafta sonunda kendinizi çok iyi hissedeceksiniz ve etrafınızdakilere karşı daha anaç bir tutum sergileyebilirsiniz. Fiziksel değişim yapabilirsiniz.

Sevgili Aslan; haftaya enerjik başlıyorsunuz. Eğitim, yurt dışı, hukuk, seyahat konuları gündeminize gelebilir. İlişkinizde ve yakın çevrenizde iletişimde sorunlar gerçekleşebilir. Ayrıca seyahat ve eğitimde de dikkatli olmalısınız. Tüm hafta boyunca Mars-Neptün karesi etkili olacağı için; düşüncelerinizi hayata geçirmekte zorlanabilirsiniz. Sosyal çevre, dahil olduğunuz dernek ya da topluluklardan dolayı harcamalarınız artabilir. Dolandırılmaya açıksınız, dikkatli olmalısınız. Hafta ortasında; kariyer ve iş hayatınıza odaklanabilirsiniz. 11 Ekim-29 Ekim tarihlerinde Merkür’ün Terazi burcuna geçişiyle; yakın çevreyle ve kardeşlerle iletişiminiz daha iyi hale gelebilir. Eğitim ve seyahat konularında güzel kararlar alabilirsiniz. Perşembe-Cuma günlerinde; ilişkinizle ya da ortaklığınızla ilgili kalıcı adımlar atabilirsiniz. Arkadaşlarınızla beraber zaman geçirebilirsiniz. Hafta sonunda; içe çekilebilirsiniz. Duygusal olarak kendinizi yalnız hissedebilirsiniz.

Sevgili Başak; haftaya maddi kaynaklar, para konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Kendinizi ruhsal olarak hüzünlü gibi hissedebilirsiniz. Maddi açıdan bazı sorunların olsa bile korunuyorsunuz ve korktuğunuz başınıza gelmeyecek. Tüm hafta boyunca Mars-Neptün karesi etkili olacağı için; partner ve ortaklığınızda sorunlar yaşanabilir. Ayrıca kariyer hayatınızda hayal kırıklıkları gerçekleşebilir çünkü söylenenleri yerine getirmekte zorlanabilirsiniz. Hafta ortasında; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konuları gündeminize gelebilir. 11 Ekim-29 Ekim tarihlerinde Merkür’ün Terazi burcuna geçişiyle; para ve ticarete yeni kararlar alabilir, uzlaşma sağlayabilirsiniz. Perşembe-Cuma günlerinde; kariyer ve iş hayatınızda daha aktif olabilirsiniz. Maddi açıdan gelirinizi arttırabilirsiniz. Hafta sonunda; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz.

Sevgili Terazi; haftaya partner ya da ortakla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Ayrıca ilişkiniz ve ya da ortaklığınızda ben-sen dengesini kurmak sizin için zor olabilir. Tüm hafta boyunca Mars-Neptün karesi etkili olacağı için; sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Bulaşıcı hastalıklara açık olabilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında bazı aksilikler, gecikmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; maddi kaynaklar, finansal konular, ameliyat ya da sağlık konuları gündeminize gelebilir. 11 Ekim-29 Ekim tarihlerinde Merkür’ün Terazi burcuna geçişiyle; iletişim gücünüz artacak ve kendinizi çok daha iyi ifade edebileceksiniz. Barışçıl çözümlerle hayatınıza denge getirebilirsiniz. İlişki, hobi, çocuk, tatil konularında güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hafta sonunda; kariyer ve iş hayatınız ön plana çıkabilir.

Sevgili Akrep; haftaya gündelik işler, çalışma hayatınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Ayrıca sağlık açısından; baş bölgesi rahatsızlıkları yaşayabilirsiniz. Tüm hafta boyunca Mars-Neptün karesi etkili olacağı için; düşünceleriniz doğrultusunda harekete geçmekte zorlanabilirsiniz. Tatil, eğlence, çocuk, hobi ya da borsadan dolayı para kayıpları yaşanabilir. Dolandırılmaya karşı dikkatli olmalısınız. 11 Ekim-29 Ekim tarihlerinde Merkür’ün Terazi burcuna geçişiyle; içsel konularınız artabilir, gizli kapılar ardınla uzlaşmalar sağlayabilirsiniz. Yazmak size iyi gelecektir. Ailenizle ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenebilirsiniz. Kendinizi iyi hissedebilirsiniz.

Sevgili Yay; haftaya neşeli ve iyi hissederek başlıyorsunuz. Aşk, flört, hobi, tatil konularıyla ilgilenebilirsiniz. Tüm hafta boyunca Mars-Neptün karesi etkili olacağı için; ilişkinizde ve ailenizle ilgili bazı hayal kırıklıkları yaşanabilir. Yapılması gerekenler ertelenmek zorunda kalabilir. Hafta ortasında; çalışma hayatı, gündelik hayat rutini ve sağlık konuları gündeminize gelebilir. Diyete başlayabilirsiniz. 11 Ekim-29 Ekim tarihlerinde Merkür’ün Terazi burcuna geçişiyle; sosyal çevrenizle iletişiminiz artabilir, arkadaşlarınızla ya da topluluk, derneklerde uzlaşma sağlayabilirsiniz. Perşembe-Cuma günlerinde; partnerinizle, ortağınızla zaman geçirebilirsiniz. İlişkinizle ilgili kalıcı kararlar alabilirsiniz. Hafta sonunda; para, okült konular ya da sağlık konuları gündeminize gelebilir.

Sevgili Oğlak; haftaya aile ve ev konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Ayrıca aile ve kariyer hayatınızdaki dengeyi kurmakta zorlanabilirsiniz bu da sorunlara sebep olabilir. Tüm hafta boyunca Mars-Neptün karesi etkili olacağı için; Yanınızda çalışanlarla birbirinizi yanlış anlayabilirsiniz. Ayrıca yolculuk, eğitim konusunda aksilikler çıkabilir. Hafta ortasında; sosyalleşebilir, tatil, eğlence, aşk konuları gündeminize gelebilir. 11 Ekim-29 Ekim tarihlerinde Merkür’ün Terazi burcuna geçişiyle; kariyer ve iş hayatınızda uzlaşma sağlayabilirsiniz ve yeni kararlar alabilirsiniz ama bazen sorunlar yaşanabilir. Yanlış anlaşılmalar gerçekleşebilir. Perşembe-Cuma günlerinde; çok çalışabilirsiniz. Gündelik işlerinizle ilgilenebilirsiniz. Diyete başlayabilirsiniz. Akciğer, nefes, kol, el problemleri yaşanabilir. Maddi açıdan kalıcı olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. İlişkinizde kalıcı kararlar alabilirsiniz. Hafta sonunda; partner, yakın arkadaş ya da ortağınızla zaman geçirebilirsiniz.

Sevgili Kova; haftaya kardeşler, yakın çevrenizle ilgilenerek başlayabilirsiniz. Bol bol iletişim kurabilirsiniz. Kısa seyahatler gerçekleştirebilirsiniz. Tüm hafta boyunca Mars-Neptün karesi etkili olacağı için; tatil, eğlence, aşk, hobi, çocuktan dolayı çok para harcayabilirsiniz. Hafta ortasında; aile ve evinizle ilgilenebilirsiniz. 11 Ekim-29 Ekim tarihlerinde Merkür’ün Terazi burcuna geçişiyle; yurt dışı, hukuk, eğitim, seyahatlerle ilgili güzel kararlar alabilirsiniz. Uzak akrabalar, yabancılarla uzlaşma sağlayabilirsiniz. Yabancı dil eğitimine başlayabilirsiniz. Perşembe-Cuma günlerinde; aşk, çocuk, hobi, tatil konuları gündeminize gelebilir. Ayrıca yurt dışı, seyahati hukuk, eğitim konularında kalıcı kararlar alabilirsiniz. Aşk konusunda da güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hafta sonunda; gündelik işler, çalışma hayatınıza odaklanabilirsiniz. Mide rahatsızlıklarına dikkat etmelisiniz. Diyete başlamak için iyi bir zaman dilimindesiniz.

Sevgili Balık; haftaya para ve maddi kaynaklarla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Maddi anlamda gelir-gider dengenize ise dikkat etmelisiniz. Tüm hafta boyunca Mars-Neptün karesi etkili olacağı için; aile ve evinizle ilgili sorunlar gerçekleşebilir. Bulaşıcı hastalıklara karşı açıksınız bundan dolayı sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Hafta ortasında; yakın çevre ve kardeşlerinizle iletişime geçebilirsiniz. Eğitim ve seyahat kararı alabilirsiniz. Duygularınızı ise rahat ifade edebileceksiniz. 11 Ekim-29 Ekim tarihlerinde Merkür’ün Terazi burcuna geçişiyle; para konularında yeni anlaşmalar yapabilirsiniz. Yine de para konusunda dikkatli olmalısınız. Ayrıca ortak ya da partnerle para konusunda uzlaşabilirsiniz. İlişkinizde güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; eğlence, hobi, aşk, tatil, çocuk konuları gündeminize gelebilir.

Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...

İLGİLİ İÇERİKLER