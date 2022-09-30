Ekim 2022 aylık burç yorumları: Aşk, kariyer, sağlık... Burçları neler bekliyor?

Aylık burç yorumlarını merak edenleri buraya alalım... Yeni bir aya giriyoruz, peki Ekim ayı astroloji açısından burçlara neler getiriyor? Ekim ayı burç yorumları neler söylüyor? Ekim ayında astroloji için önemli tarihler hangileri? Merak edilen bu soruları Astrolog Dilara Yıldızhan yanıtladı... İşte Astrolog Dilara Yıldızhan'ın kaleminden Ekim 2022 aylık burç yorumları:

EKİM 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU EKİM 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Koç; Ekim ayının tümünü kapsayacak etki Satürn-Uranüs karesi olacak. Sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız çok artabilir ayrıca ani para giriş ve çıkışları gerçekleşebilir. Çok dikkatli olmalısınız. Ekim ayına ise Jüpiter-Venüs karşıtlığı ile giriyoruz. İlişki ve ortaklıklarda dengeyi kurmakta zorlanabilirsiniz ama iyi haber ise 2 Ekimde Merkür’ün Retro transitini tamamlaması olacak. Ama yine de 2 Ekim tarihinde önemli kararlar almayın çünkü Merkür çok yavaş olacağı için hızlı kararlar almak doğru sonuçlar doğurmayabilir. 3 Ekim tarihinden itibaren kararlarınızı almanız daha iyi olacaktır. 9 Ekim tarihindeki Koç burcu dolunayı ile 15 gün boyunca; fiziksel değişim ve sağlığınızla ilgili konular gündeminize gelebilir. Ayrıca ilişkinizle ilgili belirsiz konular belirli hale gelecek ama 9 Ekimde Plüton ise S olacak bundan dolayı kariyer hayatınızda 15 günlük süreçte manipülasyon, baskı ve otoritelerle anlaşmazlık gerçekleşebilir. Dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. 10 Ekim tarihinde Plüton ileri hareketine başlayacak. 11 Ekim tarihinde Merkür’ün Terazi burcuna geçişiyle de ilişki ve ortaklıkla ilgili iletişim kurmak daha kolay olacak ve uzlaşma fırsatı yakalayabileceksiniz. 23 Ekim Tarihinde ise; Güneş ve Venüs Akrep burcuna geçerken, Satürn ise durağan olacak. Satürn S günlerinde dikkatli olmalısınız özellikle de sosyal çevrenizle ilgili önemli kararlar almanızı tavsiye etmiyorum. Venüs ve Güneşin Akrep burcu transitiyle de para, ödemeler, vergi, ameliyat gibi konular daha fazla gündeminize gelmeye başlayacaktır. İlişkiniz ise derinleşecektir ama kıskançlık krizlerine dikkat edilmelidir. 25 Ekim Güneş Tutulması ise hayatınızı 1 yıl kadar etkileyecektir. Konu ise para, cinsellik, sağlık olacak. Otoritelerle ve kariyerle ilgili konularda kriz ve sorunlar yaşanabilir. Açıkçası maddi olarak zor bir sürece girebilirsiniz. Bundan dolayı bu zamana göre kendinizi ayarlamanızı ve önlem almanızı tavsiye ediyorum. 30 Ekim-12 Ocak 2023 tarihinde Mars Retro transitinde olacak. Mart-Nisan 2021 zamanlarında ne yaşadıysanız bir üst raddede yaşayacaksınız demektir. Ayrıca yakın çevre, kardeşler, eğitim ve seyahatlerde yeni kararlar alınabilir ama sorunlar da gerçekleşebilir. Ayrıca eski aşklar size ulaşabilirler.

BOĞA BURCU EKİM 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Boğa; Ekim ayının tümünü kapsayacak etki Satürn-Uranüs karesi olacak. Kariyer ve iş hayatınızda krizsel durumlar yaşanabilir, otoriteyle anlaşmazlıklar yaşanabilir. Ekim ayına Jüpiter-Venüs karşıtlığı ile giriyoruz. Sağlık ve psikolojiniz bu süreçte önemli olacak. Bel bölgesi rahatsızlığı, şeker, karaciğer rahatsızlıkları ortaya çıkabilir. Ayrıca ilişkinizle ilgili gizli saklı ne varsa önünüze serilebilir. İyi haber ise 2 Ekim tarihinde Merkür’ün Retro transitini tamamlaması olacak. Ama yine de 2 Ekim tarihinde önemli kararlar almayın çünkü Merkür çok yavaş ve gün içinde S olacak. Hızlı kararlar almak doğru sonuçlar doğurmayabilir. 3 Ekim tarihinden itibaren kararlarınızı almanız daha iyi olacaktır. 9 Ekim tarihindeki Koç burcu dolunayı ile 15 gün boyunca; sağlık, hastaneler, kapalı alanlarla ilgili bir sürece girebilirsiniz ama bir taraftan da kariyerinizle ilgili kalıcı ve uzun vadeli destekler alacaksınız. 9 Ekimde Plüton S olduğu için; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk, uzak akrabalarla ilgili krizsel durumlar gerçekleşebilir. 10 Ekim ile birlikte Plüton ileri hareketine başlayacak. 11 Ekim tarihinde Merkür’ün Terazi burcuna geçişiyle; çalışma hayatı ve gündelik hayatınızla ilgili kararlar alabilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki kişilerle uzlaşma sağlayabilirsiniz. Ayrıca hayatınızı daha sistemli ve sağlıklı hale getirmek için iyi bir başlangıç yapabilirsiniz. 23 Ekim Tarihinde ise; Güneş ve Venüs Akrep burcuna geçerken, Satürn ise Durağan olacak. Satürn S günlerinde dikkatli olmalısınız çünkü verilen kararların geri dönüşü zor olabilir. Siz ise özellikle kariyer ve otoriteyle anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz bundan dolayı sakin kalmanızı tavsiye ediyorum. Güneş ve Venüs’ün Akrep burcuna geçmesiyle; ilişki, ortaklık konuları gündeminize daha fazla gelmeye başlayacaktır. İlişkiniz daha iyi hale gelebilir ayrıca bekarsanız yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz ama muhtemelen karşınıza çıkacak kişileri eskiden tanıyor olacaksınız. 25 Ekim güneş Tutulması ise hayatınızı 1 yıl kadar etkileyecektir. Konu ise evlilik, ortaklık ya da mahkeme olacak. Evlilikle ilgili geçmiş konular gündeminize gelirken açıkçası krizsel bir durum içinde kalabilirsiniz. Eğer iyi bir ilişki içindeyseniz korkmanıza gerek yok ama eğer bu ilişkide mutlu değilseniz evlilik içinde sorunlar büyüyecektir. Ayrıca geçmişten gelen biriyle bir ilişkiye de başlanabilir ama çok kolay ilerleyebileceğini söyleyemem sabredip sorumluluk alırsanız ilişkiniz bu süreci atlatacaktır. 30 Ekim-12 Ocak 2023 tarihinde Mars Retro transitinde olacak. Mart-Nisan 2021 zamanlarında ne yaşadıysanız bir üst raddede yaşayacaksınız demektir. Ayrıca para, kazançlarla ilgili sorunlar, ticarette anlaşmazlıklar kendini gösterebilir. Atacağınız imzalara, ödemelerinize dikkat etmenizi öneriyorum.



İKİZLER BURCU EKİM 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili İkizler; Ekim ayının tümünü kapsayacak etki Satürn-Uranüs karesi olacak. Psikoloji, hastaneler, sağlığınız bu süreçte zorlanabilir. İnanç, kültür, yurt dışı, eğitim ya da hukuk konularında sorunlar yaşanabilir. Ekim ayına Jüpiter-Venüs karşıtlığı ile giriyoruz. Aşk, hobi, çocuk, arkadaşlarınızla ilgili durumlar karşınıza çıkabilir ama siz iletişim gücünüzle krizi fırsata dönüştürebilirsiniz. 2 Ekim tarihi ile beraber ise Merkür Retro transiti bitiyor. Ama yine de 2 Ekim tarihinde önemli kararlar almayın çünkü Merkür çok yavaş ve gün içinde S olacak. Hızlı kararlar almak doğru sonuçlar doğurmayabilir. 3 Ekim tarihinden itibaren kararlarınızı almanız daha iyi olacaktır. 9 Ekim tarihindeki Koç burcu dolunayı ile 15 gün boyunca; sosyal çevre, topluluk, derneklerle ilgili belirsiz konular belirli hale geliyor. Bu süreçte güzel sonuçlarla karşılaşacaksınız. Ama Plüton S olduğu için; finans, sağlık konularında krizsel durumlar yaşanabilir. 10 Ekim tarihinde Plüton ileri hareketine başlayacak. 11 Ekim tarihinde Merkür’ün Terazi burcuna geçişiyle; aşk, çocuk, hobi, tatil, borsa konularında uzlaşma sağlayabilirsiniz ve istediklerinizi gerçekleştirme fırsatı yakalayabilirsiniz ama yine de özellikle para konusunda adımlarınızı sağlam atmanızı öneriyorum. 23 Ekim Tarihinde ise; Güneş ve Venüs Akrep burcuna geçerken, Satürn ise Durağan olacak. Satürn S günlerinde dikkatli olmalısınız çünkü verilen kararların geri dönüşü zor olabilir. Güneş ve Venüs’ün akrep burcuna geçmesiyle; çalışma hayatı, gündelik işler, evcil hayvanınızla ilgili daha hareketli bir sürece giriyorsunuz ve bu konularda ufak şanslar ve iyileşmeler yaşayabilirsiniz. Bekarsanız aşk sizi çalışma hayatınızda, gündelik hayatta bulabilir. Ama bu kişi daha önceden tanıdığınız biri olması ise muhtemeldir. 25 Ekim güneş Tutulması ise hayatınızı 1 yıl kadar etkileyecektir. Konu ise çalışma hayatınız, yanınızda çalışanlar, sağlık ya da evcil hayvanlarınızla ilgili konular gündeminize gelebilir. Özellikle de yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk ya da para konusunda zorluklar ve engellerle karşılaşabilirsiniz. Eski aşklar da kapınızı çalabilir. 30 Ekim-12 Ocak 2023 tarihinde Mars Retro transitinde olacak. Mart-Nisan 2021 zamanlarında ne yaşadıysanız bir üst raddede yaşayacaksınız demektir. Sağlık konusu ve fiziksel değişim konuları gündeminize gelebilir. Daha gergin ve stresli hissedebilirsiniz ve iletişimde daha tartışmacı bir tavra girebilirsiniz. Bu konularda açıkçası zorlanmalarla karşılaşmanız muhtemel bundan dolayı hızlı karar almak yerine sakin olmaya çalışmalısınız. Ayrıca sağlığınıza ise çok dikkat etmelisiniz.

YENGEÇ BURCU EKİM 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Yengeç; Ekim ayının tümünü kapsayacak etki Satürn-Uranüs karesi olacak. Sosyal çevrenizdeki insanlar değişebilir, ayrıca ani ameliyat gibi durumlar yaşanabilir. Topluluk, derneklerden ya da arkadaşlarınızdan dolayı harcamalarınız artabilir aman dikkat. Ekim ayına Jüpiter-Venüs karşıtlığı ile giriyoruz. Kariyer ve aile hayatınız arasında dengeyi bulmakta zorlanabilirsiniz bu da sizi duygusal olarak yorabilir. Ayrıca sağlığınıza da dikkat etmelisiniz. 2 Ekim tarihi ile beraber ise Merkür Retro transiti bitiyor. Ama yine de 2 Ekim tarihinde önemli kararlar almayın çünkü Merkür çok yavaş ve gün içinde S olacak. Hızlı kararlar almak doğru sonuçlar doğurmayabilir. 3 Ekim tarihinden itibaren kararlarınızı almanız daha iyi olacaktır. 9 Ekim tarihindeki Koç burcu dolunayı ile 15 gün boyunca; kariyer hayatınızda belirsiz konular belirli hale gelebilir ama bu durumlar sizin istemediğiniz gibi olabilir. Krizi fırsata dönüştürmek için duygusal tepkiler yerine mantık ve çıkarınıza göre hareket etmenizi tavsiye ediyorum. Ayrıca 9 Ekimde Plüton S olacağı için; ortaklık, evlilik, ilişki, mahkeme ya da açık düşmanlarınızla ilgili krizsel durumlar içinde kalabilirsiniz. Baskı ve manipülasyona uğrayabilirsiniz. 10 Ekim tarihinde Plüton ileri hareketine başlayacak. 11 Ekim tarihinde Merkür’ün Terazi burcuna geçişiyle; aile içi iletişiminiz artabilir. Aile içinde uzlaşma sağlayabilirsiniz. Ev alım satım kararları alınabilir. 23 Ekim Tarihinde ise; Güneş ve Venüs Akrep burcuna geçerken, Satürn ise Durağan olacak. Satürn S günlerinde dikkatli olmalısınız çünkü verilen kararların geri dönüşü zor olabilir. Güneş ve Venüs’ün akrep burcu transitiyle; ; aşk, çocuk, hobi, tatil, borsa konularında güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ama Satürn S olduğu için; para ve sağlık konularında dikkatli olmasınız. 24 ekim itibariyle ise; Satürn S pozisyonundan çıkmış olacak. 25 Ekim Güneş Tutulması ise hayatınızı 1 yıl kadar etkileyecektir. Aşk, çocuk, hobi konularında güzel başlangıçlar yapabilirsiniz. Bu süreçte sadece para ve ödemelerinize dikkat etmelisiniz. Destek almakta zorlanabilirsiniz ama bir taraftan da güzel gelişmeler sizinle olacak. Eski aşklar da karşınıza çıkabilir. 30 Ekim-12 Ocak 2023 tarihinde Mars Retro transitinde olacak. Mart-Nisan 2021 zamanlarında ne yaşadıysanız bir üst raddede yaşayacaksınız demektir. Sağlık, hastaneler, kapalı alanlar ve gizli düşmanlar bu süreçte sizi zorlayabilir. Özellikle de arkanızdan konuşulanlar kulağınıza gelebilir. Zihniniz 7/24 çalışabilir. Psikolojik olarak ise zorlanabilirsiniz ama bilinçaltı çalışmalar yapmak size çok iyi gelecektir.

ASLAN BURCU EKİM 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Aslan; Ekim ayının tümünü kapsayacak etki Satürn-Uranüs karesi olacak. Partner, evlilik, ortaklık konularında ani sarsıcı gelişmeler yaşanabilir. Partner ya da ortakla aranıza soğukluk girebilir. Kariyer hayatınızda değişimler gerçekleşebilir. Ekim ayına Jüpiter-Venüs karşıtlığı ile giriyoruz. İnanç ve fikir çatışmaları, eğitim ve hukukta zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Seyahatlerde engeller gerçekleşebilir ama aslında durumu düzeltmek sizin elinizde olacak. Yani kararlarınızı siz almalısınız. İyi haber ise 2 Ekim tarihi ile beraber ise Merkür Retro transitini bitiyor. Ama yine de 2 Ekim tarihinde önemli kararlar almayın çünkü Merkür çok yavaş ve gün içinde S olacak. Hızlı kararlar almak doğru sonuçlar doğurmayabilir. 3 Ekim tarihinden itibaren kararlarınızı almanız daha iyi olacaktır. 9 Ekim tarihindeki Koç burcu dolunayı ile 15 gün boyunca; yurt dışı, eğitim, seyahat, uzak akrabalar, hukukla ilgili belirsizlikler belirli hale geliyor. Sonuçlar ise sizin istediğiniz gibi gelişecek. 9 ekim tarihinde Plüton S olacak bundan dolayı sağlık, çalışma hayatında, gündelik hayatta ya da evcil hayvanınızla ilgili krizsel bir gün geçirebilirsiniz. 10 Ekim tarihinde Plüton ileri hareketine başlayacak. 11 Ekim tarihinde Merkür’ün Terazi burcuna geçişiyle; yakın çevreyle ve kardeşlerle iletişiminiz daha iyi hale gelebilir. Eğitim ve seyahat konularında güzel kararlar alabilirsiniz. 23 Ekim Tarihinde ise; Güneş ve Venüs Akrep burcuna geçerken, Satürn ise Durağan olacak. Satürn S günlerinde dikkatli olmalısınız çünkü verilen kararların geri dönüşü zor olabilir. Güneş ve Venüs’ün akrep burcu transiti etkisiyle aile ve ev hayatınız ön plana çıkabilir. Evinizle ilgili değişiklikler yapabilirsiniz. Aile ve evinizle ilgili güzel gelişmeler de gerçekleşebilir. Ama 23 ekimde Satürn S olduğu için; ortaklık, evlilik, ilişki, mahkeme konularında dikkatli olmasınız. 24 Ekim itibariyle ise; Satürn S pozisyonundan çıkmış olacak. 25 Ekim Güneş Tutulması ise hayatınızı 1 yıl kadar etkileyecektir. Ev ve aile konularıyla ilgili yeni kararlar almak zorunda kalabilirsiniz. Bu süreçte bazı krizsel durumlar sizi zorlayabilir. Sağlığınıza ve iş hayatınızda dikkatli olmanızı öneriyorum. 30 Ekim-12 Ocak 2023 tarihinde Mars Retro transitinde olacak. Mart-Nisan 2021 zamanlarında ne yaşadıysanız bir üst raddede yaşayacaksınız demektir. Sosyal çevre ve arkadaşlarınızla iletişim sorunları yaşayabilirsiniz. Ayrıca eski aşklar karşınıza çıkabilir. Gerçekleşebilecek sorunların üstesinden gelebileceksiniz.

BAŞAK BURCU EKİM 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Başak; Ekim ayının tümünü kapsayacak etki Satürn-Uranüs karesi olacak. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk, yanınızda çalışanlarla ilgili ani sorunlar gerçekleşebilir. Ayrıca sağlığınıza çok önem vermelisiniz, ani kazalar yaşayabilirsiniz. Ekim ayına Jüpiter-Venüs karşıtlığı ile giriyoruz. Para ve borçlarla ilgili dengesizlik içinde kalabilirsiniz. Ortağın ya da eşin parasında benim param-senin paran çatışmaları gerçekleşebilir. İyi haber ise 2 Ekim tarihi ile beraber ise Merkür Retro transiti bitiyor. Ama yine de 2 Ekim tarihinde önemli kararlar almayın çünkü Merkür çok yavaş ve gün içinde S olacak. Hızlı kararlar almak doğru sonuçlar doğurmayabilir. 3 Ekim tarihinden itibaren kararlarınızı almanız daha iyi olacaktır. 9 Ekim tarihindeki Koç burcu dolunayı ile 15 gün boyunca; para, ödeme, borçlar, ortağın ya da eşin parasıyla ilgili belirsizlikler belirli hale gelecektir. Kariyer açısından güzel gelişmeler gerçekleşebilir. 9 Ekimde Plüton’un S olmasından dolayı; aşk, hobi, çocuk, borsa, tatil konularında krizsel durumlar ise yaşanabilir. 10 Ekim tarihiyle beraber ise Plüton ileri hareketine başlayacak. 11 Ekim tarihinde Merkür’ün Terazi burcuna geçişiyle; para ve ticarete yeni kararlar alabilir, uzlaşma sağlayabilirsiniz. 23 Ekim Tarihinde ise; Güneş ve Venüs Akrep burcuna geçerken, Satürn ise Durağan olacak. Satürn S günlerinde dikkatli olmalısınız çünkü verilen kararların geri dönüşü zor olabilir. Güneş ve Venüs’ün akrep burcu transiti etkisiyle; yakın çevre, kardeşler, seyahat, eğitim konuları gündeminize gelebilir ve fırsatlar yakalayabilirsiniz. Önceden planladığınız konuları hayata geçirebilirsiniz. Biraz çabalarsanız ve emek verirseniz bu konularda fırsatlar sizinle olacak. Ama Satürn S olduğu için; sağlık, gündelik hayat ve iş hayatınızda sorunlar yaşanabilir. Otoriteyle anlaşmakta zorlanabilirsiniz. 24 Ekim itibariyle ise; Satürn S pozisyonundan çıkmış olacak. 25 Ekim Güneş Tutulması ise hayatınızı 1 yıl kadar etkileyecektir. Yakın çevre, kardeşler, seyahat, eğitim konularıyla ilgili yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Daha önceden planladığınız konuları hayata geçirebilirsiniz. Biraz çabalarsanız ve emek verirseniz bu konularda fırsatlar sizinle olacak. Aşk, hobi, çocuk konularında ise dikkatli olmalısınız. Ayrıca eski aşklar karşınıza çıkabilir. 30 Ekim-12 Ocak 2023 tarihinde Mars Retro transitinde olacak. Mart-Nisan 2021 zamanlarında ne yaşadıysanız bir üst raddede yaşayacaksınız demektir. Kariyer hayatınızda ve kaderinizde tartışmalar artabilir. Dışarıya karşı çok tepkisel davranabilirsiniz. Ayrıca sürekli düşünebilir ama bunları hayata geçirmekte zorlanabilirsiniz. Eski aşklar karşınıza çıkabilir.

TERAZİ BURCU EKİM 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Terazi; Ekim ayının tümünü kapsayacak etki Satürn-Uranüs karesi olacak. Çocuk, hobi, aşk, tatil, borsadan dolayı para çıkışları gerçekleşebilir. Ani ameliyat da gündeminize gelebilir. Ekim ayına Jüpiter-Venüs karşıtlığı ile giriyoruz. Ortaklık, evlilik, ilişki konusunda ben-sen dengesini kurmakta zorlanabilirsiniz. İyi haber ise 2 Ekim tarihi ile beraber ise Merkür Retro transiti bitiyor. Ama yine de 2 Ekim tarihinde önemli kararlar almayın çünkü Merkür çok yavaş ve gün içinde S olacak. Hızlı kararlar almak doğru sonuçlar doğurmayabilir. 3 Ekim tarihinden itibaren kararlarınızı almanız daha iyi olacaktır. 9 Ekim tarihindeki Koç burcu dolunayı ile 15 gün boyunca; evlilik, ortaklık, ilişki konularında belirsizlikler belirli hale gelecek. 9 Ekimde Plüton ise S olacak ve aile ve evinizle ilgili krizsel durumlar yaşanabilir, dikkatli olmalısınız. 10 Ekim tarihinde Plüton ileri hareketine başlayacak. 11 Ekim tarihinde Merkür’ün Terazi burcuna geçişiyle; iletişim gücünüz artacak ve kendinizi çok daha iyi ifade edebileceksiniz. Barışçıl çözümlerle hayatınıza denge getirebilirsiniz. 23 Ekim Tarihinde ise; Güneş ve Venüs Akrep burcuna geçerken, Satürn ise Durağan olacak. Satürn S günlerinde dikkatli olmalısınız çünkü verilen kararların geri dönüşü zor olabilir. Güneş ve Venüs’ün akrep burcu transiti etkisiyle; para, kazançlarla ilgili olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. Özellikle de kadınlardan yardım alabilirsiniz ve maddi olarak rahatlayabilirsiniz. Ama 23 Ekim’de Satürn S olduğu için; aşk, çocuk, tatil, eğlence, hobilerinizle ilgili sorular yaşanabilir. Otoriteyle anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Önemli kararlar için 24 Ekim tarihini seçmeniz daha iyi olacaktır. 25 Ekim Güneş Tutulması ise hayatınızı 1 yıl kadar etkileyecektir. Para, kariyer ve iş hayatınızla ilgili yeni bir başlangıç yapabilirsiniz ama bu süreçte krizsel durumlar yaşayabileceğinizi unutmamalısınız ve paranızı değerlendirirken dikkatli olmalısınız. Maddi sorunlar aile hayatınızı olumsuz etkileyebilir. Ama dikkatli olursanız bu süreci atlatabilirsiniz. Ayrıca ev, toprak alabilirsiniz ve bundan dolayı yüklü para çıkışı gerçekleşebilir. 30 Ekim-12 Ocak 2023 tarihinde Mars Retro transitinde olacak. Mart-Nisan 2021 zamanlarında ne yaşadıysanız bir üst raddede yaşayacaksınız demektir. Yurt dışı, eğitim, seyahat, yabancılar, hukuk konularında iletişimde sorunlar çıkabilir ama siz bu süreçte herkes kadar zorlanmadan kolayca atlatacaksınız. Ayrıca eski aşklar karşınıza çıkabilir.

AKREP BURCU EKİM 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Akrep; Ekim ayının tümünü kapsayacak etki Satürn-Uranüs karesi olacak. Partner, evlilik, ortaklık konularında ani sarsıcı durumlar meydana gelebilir, ev değişikliği yapabilirsiniz. Ekim ayına Jüpiter-Venüs karşıtlığı ile giriyoruz. Sağlık, gündelik hayat, yanınızda çalışanlar ve ilişkinizle ilgili sorunlar gerçekleşebilir. Durumları büyütmemeye çalışmalısınız. Ayrıca baş bölgesi rahatsızlıkları yaşayabilirsiniz. İyi haber ise 2 Ekim tarihi ile beraber ise Merkür Retro transiti bitiyor. Ama yine de 2 Ekim tarihinde önemli kararlar almayın çünkü Merkür çok yavaş ve gün içinde S olacak. Hızlı kararlar almak doğru sonuçlar doğurmayabilir. 3 Ekim tarihinden itibaren kararlarınızı almanız daha iyi olacaktır. 9 Ekim tarihindeki Koç burcu dolunayı ile 15 gün boyunca; sağlık, yanınızda çalışanlar, evcil hayvanınızla ilgili belirsiz konular belirli hale gelecektir. Ayrıca ev ve ailenizle ilgili de olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. 9 Ekimde Plüton ise S olacak bundan dolayı yakın çevre, seyahat, iletişim, kardeşlerle krizler yaşanabilir, dikkatli olmalısınız. 10 Ekim ile birlikte ; Plüton ileri hareketine başlıyor olacak. 11 Ekim tarihinde Merkür’ün Terazi burcuna geçişiyle; içsel konularınız artabilir, daha gizli kapılar ardında uzlaşmalar sağlayabilirsiniz. Yazmak size iyi gelecektir. 23 Ekim Tarihinde ise; Güneş ve Venüs Akrep burcuna geçerken, Satürn ise Durağan olacak. Satürn S günlerinde dikkatli olmalısınız çünkü verilen kararların geri dönüşü zor olabilir. Güneş ve Venüs’ün akrep burcu transiti etkisiyle; kendinizi çok daha rahat ortaya koyabileceksiniz ve fiziksel olarak dinç hissedebilirsiniz. Çevrenizin ilgisi de artabilir yani çekiciliğinizin arttığı bir döneme giriyorsunuz. Bekarsanız aşk sizi hayatınızın her alanından bulabilir. Ama 23 Ekimde Satürn S olduğu için; aile ve ev konularında dikkatli olmalısınız. Ev ve ailenizle ilgili önemli kararlarınızı 24 Ekim tarihinde vermeniz daha iyi olacaktır. 25 Ekim Güneş Tutulması ise hayatınızı 1 yıl kadar etkileyecektir. Fiziksel değişim yapabilirsiniz. Ayrıca sosyal kimliğinizle ilgili değişim ve dönüşümler yaşayarak kendinizi geliştirebilirsiniz. Yakın çevreniz değişebilir çünkü yakın çevre, kardeşlerle ilgili sorunlar yaşanabilir. Trafikte ise dikkatli olmalısınız. 30 Ekim-12 Ocak 2023 tarihinde Mars Retro transitinde olacak. Mart-Nisan 2021 zamanlarında ne yaşadıysanız bir üst raddede yaşayacaksınız demektir. Para, finans, ameliyatlar, cinsellik konularında bazı sorunlar yaşanabilir. Bu süreçte kararlarınızı derinlemesine analiz ederek almanızı tavsiye ediyorum.

YAY BURCU EKİM 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Yay; Ekim ayının tümünü kapsayacak etki Satürn-Uranüs karesi olacak. Çalışma hayatı, yanınızda çalışanlarla ilgili değişimler ve beklenmedik durumlar yaşanabilir. Trafikte ve iletişimde sorunlar içinde kalabilirsiniz aman dikkat. Kazalara açıksınız. Boyun bölgesi yaralanmaları ya da rahatsızlıkları yaşanabilir. Ekim ayına Jüpiter-Venüs karşıtlığı ile giriyoruz. Aşk, çocuk, tatil, eğlence ve sosyal çevreniz arasında dengeyi bulmakta zorlanabilirsiniz ama siz bu dönemi avantaja çevirebilirsiniz. İyi haber ise 2 Ekim tarihi ile beraber ise Merkür Retro transiti bitiyor. Ama yine de 2 Ekim tarihinde önemli kararlar almayın çünkü Merkür çok yavaş ve gün içinde S olacak. Hızlı kararlar almak doğru sonuçlar doğurmayabilir. 3 Ekim tarihinden itibaren kararlarınızı almanız daha iyi olacaktır. 9 Ekim tarihindeki Koç burcu dolunayı ile 15 gün boyunca; aşk, çocuk, tatil, eğlence, borsa konularıyla ilgili belirsizlikler belirli hale gelecek ve bu konularda güzel sonuçlar alabileceksiniz. Ama Plüton S olduğu için; maddi konularda dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum, krizsel durumlar yaşanabilir. 10 Ekim tarihiyle beraber Plüton ileri hareketine başlayacak. 11 Ekim tarihinde Merkür’ün Terazi burcuna geçişiyle; sosyal çevrenizle iletişiminiz artabilir, arkadaşlarınızla ya da topluluk, derneklerde uzlaşma sağlayabilirsiniz. 23 Ekim Tarihinde ise; Güneş ve Venüs Akrep burcuna geçerken, Satürn ise Durağan olacak. Satürn S günlerinde dikkatli olmalısınız çünkü verilen kararların geri dönüşü zor olabilir. Güneş ve Venüs’ün akrep burcu transiti etkisiyle; içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Hastaneler, kapalı alanlar, cezaevleriyle ilgili konular gündeminize gelebilir. Ayrıca gizli aşklar yaşanabilir ama yine de dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. 23 Ekimde Satürn S olduğu için; yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahat ve iletişimde zorluklar yaşanabilir, otoriteyle çatışmalar yaşanabilir. Bu konularda önemli kararlarınızı 24 Ekim tarihi itibariyle vermenizi tavsiye ediyorum. 25 Ekim Güneş Tutulması ise hayatınızı 1 yıl kadar etkileyecektir. Sağlık, hastaneler, ameliyathaneler, cezaevleri, psikolojik konularla ilgili krizsel bir döneme girebilirsiniz. Bundan dolayı dikkatli olmanızı ve özellikle psikolojinizle ilgili kendinizi iyileştirecek yardımlar almaktan çekinmemenizi tavsiye ediyorum. Ayrıca para konusunda ciddi dönüşümler yaşayabilirsiniz aman dikkat bu zamana kadar maddi açıdan tedbirlerinizi almalısınız. 30 Ekim-12 Ocak 2023 tarihinde Mars Retro transitinde olacak. Mart-Nisan 2021 zamanlarında ne yaşadıysanız bir üst raddede yaşayacaksınız demektir. Partner, ortaklık, mahkeme ya da açık düşmanlarınızla ilgili tartışmalar yaşanabilir. Bu süreçte kendinizi ifade ederken zorlanabilirsiniz ama dengeyi bulmak sizin elinizde olacak. Eski aşklar bir bir karşınıza çıkabilir.

OĞLAK BURCU EKİM 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Oğlak; Ekim ayının tümünü kapsayacak etki Satürn-Uranüs karesi olacak. Aşk, çocuk, hobi, eğlence, borsayla ilgili ani değişimlerden dolayı çok para harcamak zorunda kalabilirsiniz. Maddi kaynaklarınıza dikkat etmelisiniz. Ekim ayına Jüpiter-Venüs karşıtlığı ile giriyoruz. Aile ve kariyer hayatınız arasında dengeyi bulmakta zorlanabilirsiniz. Ayrıca ego çatışmaları yaşanabilir. İyi haber ise 2 Ekim tarihi ile beraber ise Merkür Retro transiti bitiyor. Ama yine de 2 Ekim tarihinde önemli kararlar almayın çünkü Merkür çok yavaş ve gün içinde S olacak. Hızlı kararlar almak doğru sonuçlar doğurmayabilir. 3 Ekim tarihinden itibaren kararlarınızı almanız daha iyi olacaktır. 9 Ekim tarihindeki Koç burcu dolunayı ile 15 gün boyunca; aile, ev ve kariyerinizle ilgili belirsiz konular belirli hale gelirken sizi zorlayacak durumlar içinde kalabilirsiniz ama maddi açıdan güzel fırsatlar yakalayabileceksiniz. 9 Ekimde Plüton ise S olacak; siz bu tarihte çok sert olabilirsiniz ve affetmeyen bir tutum sergileyebilirsiniz bu da hayatınızda krizlere sebep olabilir. 10 Ekim ile birlikte Plüton ileri hareketine başlayacak. 11 Ekim tarihinde Merkür’ün Terazi burcuna geçişiyle; kariyer ve iş hayatınızda uzlaşma sağlayabilirsiniz ve yeni kararlar alabilirsiniz ama bazen sorunlar yaşanabilir. Yanlış anlaşılmalar gerçekleşebilir. 23 Ekim Tarihinde ise; Güneş ve Venüs Akrep burcuna geçerken, Satürn ise Durağan olacak. Satürn S günlerinde dikkatli olmalısınız çünkü verilen kararların geri dönüşü zor olabilir. Güneş ve Venüs’ün akrep burcu transiti etkisiyle; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla daha çok zaman geçirebilirsiniz. Ayrıca eski aşklar sosyal medyadan, sosyal topluluklarda karşınıza çıkabilir. Yeni kişilerle de tanışabilirsiniz. 23 Ekimde Satürn S olduğu için; maddi kazançlar konusunda önemli kararlar almanızı tavsiye etmiyorum sonrasında işin içinden çıkmakta zorlanabilirsiniz. Para konularda önemli kararlarınızı 24 Ekim tarihi itibariyle vermenizi tavsiye ediyorum. 25 Ekim Güneş Tutulması ise hayatınızı 1 yıl kadar etkileyecektir. Sosyal çevre, topluluk, kariyer hayatınızla ilgili krizsel durumlar içinde kalsanız da krizi fırsatı dönüştürebileceksiniz. Aslında terfi edebilir, yeni bir işe de girebilirsiniz. Burada güçlü olan sizsiniz ve krizi yaratan siz olacaksınız. Ya manipülasyona uğrarsınız ya da manipüle edersiniz. Seçim sizin olacak. Güçlü olmanız gerekiyor ve stratejik ilerlemelisiniz. 30 Ekim-12 Ocak 2023 tarihinde Mars Retro transitinde olacak. Mart-Nisan 2021 zamanlarında ne yaşadıysanız bir üst raddede yaşayacaksınız demektir. Çalışma hayatında, gündelik hayatta daha çok efor sarf edebilirsiniz. İletişimde sorunlar gerçekleşebilir. Akciğer, nefes, eller, kollar, omuzlarla ilgili rahatsızlıklar yaşanabilir. Dikkatli olmalısınız. Ayrıca eski aşklar bir karşınıza çıkabilir. İş hayatınızla ilgili eski konular tekrar önünüze gelebilir.

KOVA BURCU EKİM 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Kova; Ekim ayının tümünü kapsayacak etki Satürn-Uranüs karesi olacak. Aile içinde ve evinizle ilgili beklenmedik durumlar yaşanabilir. Sağlığınıza da bu süreçte dikkat etmelisiniz. Diş, eklem, diz, kemik rahatsızlıkları yaşayabilirsiniz. Ekim ayına Jüpiter-Venüs karşıtlığı ile giriyoruz. İnanç ve fikir çatışmaları yaşanabilir. Ayrıca seyahat ve eğitimde dengeyi bulmakta zorlanabilirsiniz yani kararlarınızı alırken uçlarda davranabilirsiniz ama sonucu sizin için kötü olmayacak. Kardeşler, yakın çevre, hukukla ilgili de bazı sorunlar yaşanabilir. İyi haber ise 2 Ekim tarihi ile beraber ise Merkür Retro transiti bitiyor. Ama yine de 2 Ekim tarihinde önemli kararlar almayın çünkü Merkür çok yavaş ve gün içinde S olacak. Hızlı kararlar almak doğru sonuçlar doğurmayabilir. 3 Ekim tarihinden itibaren kararlarınızı almanız daha iyi olacaktır. 9 Ekim tarihindeki Koç burcu dolunayı ile 15 gün boyunca; kardeşler, eğitim, seyahat, yakın çevrenizle ilgili belirsizlikler belirli hale geliyor ve istediğiniz sonuçları alabileceksiniz. Ama 9 Ekimde Plüton S olduğu için; psikoloji, sağlık, gizli düşmanlarınızla ilgili krizsel bir gün geçirebilirsiniz. 10 Ekimde Plüton ileri hareketine başlıyor. 11 Ekim tarihinde Merkür’ün Terazi burcuna geçişiyle; yurt dışı, hukuk, eğitim, seyahatlerle ilgili güzel kararlar alabilirsiniz. Uzak akrabalar, yabancılarla uzlaşma sağlayabilirsiniz. Yabancı dil eğitimine başlayabilirsiniz. 23 Ekim Tarihinde ise; Güneş ve Venüs Akrep burcuna geçerken, Satürn ise Durağan olacak. Satürn S günlerinde dikkatli olmalısınız çünkü verilen kararların geri dönüşü zor olabilir. Güneş ve Venüs’ün akrep burcu transiti etkisiyle; kariyer ve iş hayatınız ön plana çıkabilir. Eski iş arkadaşlarınızla yeniden bir araya gelebilirsiniz. Ayrıca kariyerinizle ilgili daha rahat bir süreç geçirebilirsiniz. Satürn S olduğu için; fiziksel değişim yapmak için 24 Ekim tarihini beklemenizi tavsiye ediyorum. Ayrıca otorite olmak konusunda çok sert olabilirsiniz, biraz dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. 25 Ekim Güneş Tutulması ise hayatınızı 1 yıl kadar etkileyecektir. Kariyer hayatınızda aslında önceden planladığınız konularla ilgili yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Yeni adımlar atabilirsiniz ama gizli düşmanlarınıza ve psikolojinize dikkat etmelisiniz. Daha stratejik ve akılcı ilerlemenizi tavsiye ediyorum yoksa kariyerinizde istediğiniz gibi gitmeyen durumlar içinde kalabilirsiniz. Ayrıca ilişki konusunda da kadersel olaylar yaşayabilir ve önemli kararlar alabilirsiniz. 30 Ekim-12 Ocak 2023 tarihinde Mars Retro transitinde olacak. Mart-Nisan 2021 zamanlarında ne yaşadıysanız bir üst raddede yaşayacaksınız demektir. Aşk, hobi, tatil, çocuk konularında güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Sahneye çıkabilir ve kendinizi gösterebilirsiniz. Ayrıca eski aşklar tekrar kapınızı çalabilir.

BALIK BURCU EKİM 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Balık; Ekim ayının tümünü kapsayacak etki Satürn-Uranüs karesi olacak. Psikolojiniz çok önemli olacak bu süreçte yakın çevrenizde ani değişimler yaşanabilir. Kardeşlerle anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Eğitim ve seyahatlerde ani sorunlar yaşanabilir. Trafikte dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Ekim ayına Jüpiter-Venüs karşıtlığı ile giriyoruz. Maddi kaynaklarınızla ilgili gelir-gider dengesini kurmakta zorlanabilirsiniz. Partnerle aranızda benim-senin paran sürtüşmeleri yaşanabilir. İyi haber ise 2 Ekim tarihi ile beraber ise Merkür Retro transiti bitiyor. Ama yine de 2 Ekim tarihinde önemli kararlar almayın çünkü Merkür çok yavaş ve gün içinde S olacak. Hızlı kararlar almak doğru sonuçlar doğurmayabilir. 3 Ekim tarihinden itibaren kararlarınızı almanız daha iyi olacaktır. 9 Ekim tarihindeki Koç burcu dolunayı ile 15 gün boyunca; para ve iş hayatınızla ilgili belirsizlikler belirli hale geliyor olacak. Ayrıca otoritelerden gizli destek de alabilirsiniz. Plüton ise S olacak. Plüton S etkisiyle 9 Ekim tarihinde; sosyal çevre, arkadaşlar ve güçlü insanlarla krizler sorunlar yaşanabilir ama siz krizi fırsata dönüştürebileceksiniz. 10 Ekim tarihinden sonra Plüton ileri hareketine başlıyor. 11 Ekim tarihinde Merkür’ün Terazi burcuna geçişiyle; para konularında yeni anlaşmalar yapabilirsiniz. Yine de para konusunda dikkatli olmalısınız. Ayrıca ortak ya da partnerle para konusunda uzlaşabilirsiniz. 23 Ekim Tarihinde ise; Güneş ve Venüs Akrep burcuna geçerken, Satürn ise Durağan olacak. Satürn S günlerinde dikkatli olmalısınız çünkü verilen kararların geri dönüşü zor olabilir. Güneş ve Venüs’ün akrep burcu transiti etkisiyle; yurt dışı, eğitim, seyahat, uzak akrabalar, yabancılar, hukuk konuları ön plana çıkabilir ve bu konularda güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ayrıca bekarsanız yabancı partner, yurt dışı bağlantılı partner sizi bulabilir. Satürn 23 Ekimde S olacağı için özellikle yalnız kalmamaya çalışmalısınız ve psikolojinize dikkat etmelisiniz. Otoriteyle sorunlar da yaşanabilir aman dikkat. Önemli kararlarınızı 24 Ekim itibariyle vermenizi tavsiye ediyorum. 25 Ekim Güneş Tutulması ise hayatınızı 1 yıl kadar etkileyecektir. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Daha önceden planladıklarınızı hayata geçirebilirsiniz. Ama sosyal çevrenizden ve güçlü insanların manipülasyonuna maruz kalabilirsiniz. Eğer boşanmışsanız 2. evlilik kararı da alabilirsiniz. 30 Ekim-12 Ocak 2023 tarihinde Mars Retro transitinde olacak. Mart-Nisan 2021 zamanlarında ne yaşadıysanız bir üst raddede yaşayacaksınız demektir. Ev ve ailenizle ilgili daha çok efor sarf edebilirsiniz. Taşınma kararı alabilirsiniz ama imza atacağınız sözleşmelere bu süreçte dikkat etmenizi öneriyorum.

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