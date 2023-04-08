Haftalık burç yorumları (10 Nisan- 16 Nisan 2023): Dilara Yıldızhan'ın kaleminden tüm burçlar…

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 10 Nisan Pazartesi itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 10 Nisan- 16 Nisan 2023 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

10 Nisan- 16 Nisan 2023 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya enerjiniz yüksek başlıyorsunuz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularından dolayı ani harcamalar yapabilirsiniz. Hafta ortasında; aşk, eğitim, seyahat, sağlık konularında şanslı bir sürece giriyorsunuz. Ayrıca kariyer hayatınızda önemli kararlar alabilirsiniz. Hafta sonunda; arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Bol bol sosyalleşebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Şahane bir hafta dilerim.

Sevgili Boğa; haftaya finans, sağlık, ameliyat, okültizm konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Vergi, ödemeler, kredi, miras konuları gündeminize gelebilir. Hafta ortasında; maddi kazançlarınızda artış gerçekleşebilir. Sağlık olarak şifalanabilirsiniz. Ticarette başarı elde edebilirsiniz. Ayrıca yurt dışı, eğitim, seyahat, ihracat, hukuk konularında güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Hafta sonunda; kariyer hayatınız ön plana çıkabilir. Pazar günü arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Şahane bir hafta dilerim.

Sevgili İkizler; haftaya evlilik, ortaklık, mahkeme, partner konularında ani olaylar yaşayarak başlayabilirsiniz. Hafta ortasında kendinizi çok daha iyi hissetmeye başlayacaksınız. Aşk konusunda özellikle sosyal çevrenizin desteğiyle güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Ayrıca bu süreçte bol bol sosyalleşebilirsiniz. Fiziksel değişim, kişisel bakım yapabilirsiniz. Vergi, borçlar, ödemelere ise dikkat etmelisiniz. Hafta sonunda; seyahat, eğitim, hukuk, yurt dışı konularında güzel gelişmeler sizinle olacak. Harika bir hafta dilerim.

Şahane bir hafta dilerim.

Sevgili Yengeç; haftaya hızlı başlıyorsunuz. Çalışma hayatı, gündelik rutin işlerinizle ilgilenebilirsiniz. Sağlık konuları gündeminize gelebilir. Hafta ortasında kariyer hayatınızda harika gelişmeler gerçekleşebilir. Terfi, yeni iş, yeni projeler gündeme gelebilir. Sağlık olarak da şifalandığınız bir süreçte olacaksınız. Hafta sonunda; finans, miras, vergi, kredi, ödemeler, ameliyat, sağlık konuları gündeminize gelebilir. Harika bir hafta dilerim.

Şahane bir hafta dilerim.

Sevgili Aslan; haftaya neşeli, keyifli başlıyorsunuz. Aşk, çocuk, hobi, borsayla ilgili ani gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında veya aşkla ilgili şans sizden yana olacak. Sosyal çevrenizde değişimler, yeni insanların hayatınıza girmesi gerçekleşebilir. Hafta sonunda; yakın arkadaşınızla, ortağınızla, partnerinizle zaman geçirebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Şahane bir hafta dilerim.

Sevgili Başak; haftaya evinizle, ailenizle ilgilenerek başlayabilirsiniz. Seyahat, eğitim, hukukla ilgili ani konular gündeminize gelebilir. Hafta ortasında; vergi, miras, kredi, finans konularında şans sizinle olacak. Ayrıca aşk veya kariyer hayatınızda önemli fırsatlar elde edebilirsiniz. Hafta sonunda; çalışma hayatınızla, gündelik rutin işlerinizle ilgilenebilirsiniz. Ayrıca diyete başlamak için uygun bir zamanda olacaksınız. Harika bir hafta dilerim.

Şahane bir hafta dilerim.

Sevgili Terazi; haftaya enerjik, neşeli başlıyorsunuz. Eğitim, seyahat, iletişim konuları ön plana çıkabilir. Bahsettiğim konulardan dolayı harcama yapabilirsiniz. Kredi, vergi, finans konuları gündeminize gelebilir. Hafta ortasında; evlilik, ortaklık konularında şans sizinle olacak. Ayrıca yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; aşk, çocuk, eğlence, tatil konularıyla ilgilenebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Şahane bir hafta dilerim.

Sevgili Akrep; haftaya iş, kazançlarınız, maddi değerlerinizle ilgili ani olaylar içinde kalarak başlayabilirsiniz. Ani harcamalar gündeminize gelebilir. Hafta ortasında; çalışma hayatınızda, sağlık konularında şanslı olacaksınız. Ayrıca kredi, vergi, ödemelerle ilgili olumlu gelişmeler sizi bekliyor olacak. Gelirleriniz artabilir. Hafta sonunda; ev, aile, gayrimenkul konularıyla ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Sevdiklerinizle zaman geçirebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Şahane bir hafta dilerim.

Sevgili Yay; haftaya neşeli, enerjik, pozitif başlıyorsunuz. Çalışma hayatınızda ani değişimler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; aşk, flört, çocuk, hobilerinizle ilgili çok güzel fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. İlişki, ortaklık konularında önemli kararlar alabilirsiniz. Ayrıca maddi kazançlarınızla ilgili kararlar alabilirsiniz. Ödemelere dikkat etmelisiniz. Hafta sonunda; kardeşlerinizle, yakın çevrenizle iletişime geçebilirsiniz. Seyahat edebilir. Eğitim konusuyla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Şahane bir hafta dilerim.

Sevgili Oğlak; haftaya duygusal olarak içe çekilerek, yalnız kalmak isteyerek başlayabilirsiniz. Aşk, çocuk, hobi, borsa konularında ani olaylar içinde kalabilirsiniz. Hafta ortasında; araba alım-satım, ev alım-satım gibi konularda şans sizinle olacak. Çalışma hayatınızda ise güzel fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Sağlık olarak şifalanacaksınız. Hafta sonunda; maddi kazançlarınızla ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Şahane bir hafta dilerim.

Sevgili Kova; haftaya sosyalleşerek, arkadaşlarınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Ailenizle veya evinizle ilgili ani konular gündeme gelebilir. Hafta ortasında; eğitim, seyahat, yakın çevre, kardeşler, sosyal medya, iletişim ağlarıyla ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Aşk, çocuk, hobilerinizle ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Hafta sonunda; kendinizi iyi hissedeceksiniz. Fiziksel değişim yapabilirsiniz. Çevrenize karşı duyarlı olabilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Şahane bir hafta dilerim.

Sevgili Balık; haftaya kariyer hayatınıza odaklanarak başlayabilirsiniz. Seyahatte, eğitimde veya iletişimde ani olaylar içinde kalabilirsiniz. Trafikte dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Hafta ortasında; para, kazançlarınızla ilgili harika fırsatlar elde edebilirsiniz. Kazançlarınız artabilir. Ev, aile, gayrimenkul konularında güzel süreçler başlıyor. Hafta sonunda; duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Astroloji, teknoloji, parapsikoloji konularıyla ilgilenmek ruhunuzu besleyecektir. Harika bir hafta dilerim.

Şahane bir hafta dilerim.

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