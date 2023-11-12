Haftalık burç yorumları (13-19 Kasım 2023): Koç, boğa, ikizler... Dilara Yıldızhan'ın kaleminden tüm burçlar…

Astroloji, yıldızların ve gezegenlerin insanların yaşamlarına etkisini inceler... Çok uzun yıllardır günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasındadır. Pazartesi günü itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 13-19 Kasım 2023 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı. Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...



13-19 KASIM 2023 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI







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Sevgili Koç; haftaya yeni ay enerjisiyle başlıyorsunuz. Yeni ay demek, yeni başlangıçlar demektir. On beş gün boyunca; finans, ameliyat, sağlık, miras, ödemelerle ilgili ani gelişen önemli durumlar gerçekleşebilir. Maddi iniş-çıkışlar gerçekleşebilir. Sağlık olarak ise dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Hafta ortasında; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında şans sizinle olacak. Hafta sonunda; iş, kariyer hayatınız ön plana çıkabilir. Ayrıca sosyal çevrenizle zaman geçirebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Boğa; haftaya ortaklık, evlilik, mahkeme, açık düşmanlarla ilgili konularda yeni durumlar on beş gün boyunca kendini gösterebilir. Bu dönemde siz çok gergin ve fevri davranabilirsiniz. Tartışmalar içinde kalabilirsiniz. Hafta ortasında; finans, özel hayat, ameliyat konuları gündeme gelebilir. Hafta sonu ise; seyahat, eğitim, hukuk konularında şans sizinle olacak. İşinize odaklanabilirsiniz. Tüm hafta boyunca tartışma ve gerginliklere dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili İkizler; haftaya yeni ay enerjisiyle başlıyorsunuz. Etkisi on beş gün sürecek olan yeni ay ile; çalışma hayatı, sağlık, yanınızda çalışanlar, evcil hayvanlarınızla ilgili ani gelişen olaylar içinde kalabilirsiniz. Bu dönemde özellikle sağlık konularına dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Hafta ortasında; partner, evlilik, ortaklık, mahkeme konuları gündeme gelebilir. Hafta sonunda; finans, özel hayat, seyahat, eğitim konularıyla ilgilenebilirsiniz. Tüm hafta boyunca gündelik hayatta gerginlik ve tartışmalara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Yengeç; haftaya yeni ay enerjisiyle başlıyorsunuz. On beş gün boyunca etkisi sürecek olan yeni ay ile; aşk, tatil, hobi, çocuklarla ilgili ani başlangıçlar gündeme gelebilir. Bu dönemde tartışmalar gerçekleşebilir. Sosyal çevrenizde ani gelişen güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, sağlık konuları ön plana çıkabilir. Hafta sonunda; evlilik, ortaklık, ilişkiler ve finansal konular ön plana çıkabilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Aslan; haftaya yeni ay enerjisiyle başlıyorsunuz. Etkisi on beş gün sürecek olan yeni ay enerjisiyle; ev, aile, gayrimenkul konularında iş hayatınızdan veya kadersel durumlardan dolayı değişim kararı alabilirsiniz. Yeni düzenlemeler gerçekleşebilir. Bu dönemde sağlığınıza ve sinir sisteminize dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Çok gergin olabilirsiniz ve tartışmalar gerçekleşebilir. Hafta ortasında; aşk, tatil, çocuk, hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. Hafta sonunda; çalışma hayatı, gündelik işleriniz, partner veya ortağınızla zaman geçirebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Başak; haftaya yeni ay enerjisiyle başlıyorsunuz. Yeni ay demek yeni başlangıçlar demektir. Etkisi on beş gün sürecek. Eğitim, seyahat, hukuk, yakın çevreniz veya kardeşlerinizle ilgili yeni konular gündeme gelebilir. Bu dönemde seyahatlerde, eğitim veya iletişimde sorunlar gerçekleşebilir. Kazalara açıksınız, dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Hafta ortasında; ev, aile, gayrimenkul konularıyla ilgilenebilirsiniz. Hafta sonunda; tatil, eğlence, hobi, çocuk, aşk konuları ön plana çıkabilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Terazi; haftaya yeni ay enerjisiyle başlıyorsunuz. Etkisi on beş gün sürecek olan yeni ay ile; para, kazançlarınız ön plana çıkabilir. Bu dönemde ödeme, tazminat, vergi, miras gibi konularda ani gelişmeler gerçekleşebilir. Bazı sorunlar içinde kalabilirsiniz. Ayrıca sağlığınıza da dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Hafta ortasında; eğitim, seyahat, kardeşler, yakın çevre konuları ön plana çıkabilir. Hafta sonunda; ev, aile, gayrimenkul, aşk, çocuk, eğlence konuları ön plana çıkabilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Akrep; haftaya yeni ay enerjisiyle başlıyorsunuz. Etkisi on beş gün sürecek olan yeni ay ile; kişisel gelişim, sosyal maske, fiziksel değişim gibi konularda yeni kararlar alabilirsiniz. Ancak bu dönemde ortaklık, evlilik, ikili ilişkilerde sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Ani gelişmeler gerçekleşebilir e tartışmalar içinde kalabilirsiniz. Bu dönemde sağlığınıza da önem vermeniz gerekebilir. Hafta ortasında; para, kazançlar ön plana çıkabilir. Hafta sonunda; kardeşler, eğitim, seyahat veya aile konularıyla ilgilenebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Yay; haftaya yeni ay enerjisiyle başlıyorsunuz. Etkisi on beş gün sürecek olan yeni ay ile; hastane, sağlık, gizli düşmanlar, psikolojik süreçler içinde kalabilirsiniz. Bu dönemde gündelik hayatınızda veya yanınızda çalışanlarla ilgili ani gelişen sorunlar gerçekleşebilir. Hafta ortasında; enerjik, atak olacaksınız. Fiziksel değişim, kişisel bakımla ilgilenebilirsiniz. Para, kazançlarla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Hafta sonunda; eğitim, seyahat, yakın çevre, kardeşler veya ailenizle ilgilenebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Oğlak; haftaya yeni başlangıçlarla başlıyorsunuz. Sosyal çevre, arkadaşlarınızla ilgili yeni konular gündeme gelebilir. Yeni arkadaş gruplarına katılabilirsiniz. Ayrıca aşk, hobi, sanat, tatille ilgili ani sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Hafta ortasında; duygusal olarak yalnız kalmak isteyebilirsiniz, içe çekilebilirsiniz. Ayrıca kendinize zaman ayırabilirsiniz. Kişisel gelişim veya kişisel bakım gibi konular ön plana çıkabilir. Hafta sonunda, para, kazançlar ön plana çıkabilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Kova; haftaya kariyer, iş hayatınızda yeni oluşumlarla başlayabilirsiniz. Etkisi on beş gün sürecek olan yeni ay enerjisiyle; aile, ev hayatınızda gerginliklere sebep olabilir ve değişimleri tetikleyebilir. Sağlığınıza da dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Hafta ortasında; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Harcamalarınız artabilir. Hafta sonunda; duygusal olarak yalnız hissedebilirsiniz. Kendinize zaman ayırmak için güzel bir hafta sonu sizi bekliyor olacak. Tüm hafta boyunca gerginliklere ve sağlığınıza dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Balık; haftaya yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında yeni konular etkisini on beş gün boyunca gösterebilir. Bu dönemde seyahatleriniz artabilir. Ayrıca kalıcı, uzun vadeli gelişmeler içinde kalabilirsiniz. Hafta ortasında; kariyer, iş hayatınızda değişimler gerçekleşebilir. Sosyal çevrenizle zaman geçirebilirsiniz. Hafta sonunda; duygusal olarak içe çekilebilirsiniz, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

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