Haftalık burç yorumları (13 Haziran- 19 Haziran 2022): Aşk, kariyer, sağlık yorumları...

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 13 Haziran Pazartesi itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 13 Haziran- 19 Haziran 2022 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...



13 Haziran- 19 Haziran 2022 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





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Sevgili Koç; haftaya neşeli ve atak başlıyorsunuz. Yurt dışı, eğitim, seyahat ya da hukuk konularıyla ilgilenebilirsiniz. Merkür’ün İkizler Burcuna Geçmesiyle 4 Temmuz’a kadar; yakın çevreyle, kardeşlerle iletişiminiz artabilir. Eğitimde yeni kararlar alabilirsiniz. Kısa seyahatler artabilir. Medyada kendinizi daha iyi ifade edebilirsiniz. Bu hafta gerçekleşecek olan 14 Haziran Dolunayı ile önümüzdeki 15 gün boyunca; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında belirsizliklerin belirleneceği bir döneme gireceksiniz. Bu konuda bazı yanlış anlaşılmalar ve hayal kırıkları yaşayabilirsiniz. Hafta ortasında kariyer ve iş hayatınızda odaklanabilirsiniz ve kariyer hayatınızda tartışma yaşayabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili sizi olumlu etkileyecek kararlar alabilirsiniz. Hafta sonunda ise; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz.

16 Mayıs Ay tutulmasıyla ilgili ise yeni gelişmeler hayatınızda kendini gösterebilir. Maddi kaynaklarınız ve kariyerinizle ilgili yeni bir döneme geçebilirsiniz.

Sevgili Boğa; haftaya maddi kaynaklar, vergi, ödemeler gibi konularla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Merkür’ün İkizler Burcuna Geçmesiyle 4 Temmuz’a kadar; maddi kaynaklarınızla ilgili yeni sözleşme imzalayabilirsiniz. Ticaret yapıyorsanız olumlu adımlar atabilirsiniz. İletişimle maddi kaynaklarınızı daha iyi hale getirebilirsiniz. Bu hafta gerçekleşecek olan 14 Haziran Dolunayı ile önümüzdeki 15 gün boyunca; finans, vergi, yatırım konularında belirsiz olan konular gün yüzüne çıkarken sosyal çevrenizden dolayı kandırılabilir ve para kaybı yaşayabilirsiniz. Hafta ortasında; seyahat, eğitim, yurt dışı ya da hukuk konularıyla ilgilenebilirsiniz. Tartışmalara ise dikkat, psikolojik olarak zorlanabilirsiniz. Hafta sonunda; kariyer ve iş hayatınızla ilgili durumlar gündeminizi meşgul edebilir.

16 Mayıs Ay Tutulması ile ilgili yeni gelişmeler kendini gösterebilir. Partner ya da ortakla yeni kararlar alabilirsiniz. Ayrıca fiziksel değişim yapmak, güzelleşmek, imajınızı değiştirmek isteyebilirsiniz.

Sevgili İkizler; haftaya ikili ilişkiler, evlilik ya da ortaklık konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Merkür’ün İkizler Burcuna Geçmesiyle 4 Temmuz’a kadar; kendinizi daha iyi ifade edebilir, iletişim gücünüzü daha rahat kullanabilirsiniz. Ciğer bölgesi rahatsızlarına ise dikkat etmelisiniz. Bu hafta gerçekleşecek olan 14 Haziran Dolunayı ile önümüzdeki 15 gün boyunca; ilişki, ortaklık konularında yeni bir döneme girebilirsiniz ve kariyer hayatınızda ise bazı sorunlar gerçekleşebilir. Hafta ortasında; çalışma hayatınız, yanınızda çalışanlar, evcil hayvanlarınızla ilgilenebilirsiniz. Ayrıca sosyal çevrenizde tartışmalar yaşanabilir. Kariyerinizle ilgili hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Hafta sonunda; eğitim, yurt dışı, hukuk konularıyla ilgilenebilir, seyahat edebilirsiniz.

16 Mayıs Ay Tutulması ile ilgili yeni gelişmeler kendini gösterebilir. Psikolojiniz ve sağlığınızı etkileyen bazı durumlar içinde kalabilirsiniz.

Sevgili Yengeç; haftaya çalışma hayatında fikir ayrılıkları yaşayabilişiniz. Sağlık olarak bazı kronik rahatsızlıklarınız nüksedebilir. Merkür’ün İkizler Burcuna Geçmesiyle 4 Temmuz’a kadar; içsel konuşmalarınız artabilir. Bu dönemde yazmak, kendi iç sesinizi dinlemek ve ruhsal olarak gelişmek için değerlendirebilirsiniz. Gizli düşmanların ise sizin hakkınızdaki söylediklerine şahit olabilirsiniz. Bu hafta gerçekleşecek olan 14 Haziran Dolunayı ile önümüzdeki 15 gün boyunca; sağlık, çalışma hayatı, gündelik hayat ya da evcil hayvanınızla ilgili bazı durumlar gün yüzüne çıkabilir. Ayrıca seyahat, eğitim, hukuk ya da yurt dışı konularında hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Hafta ortasında; ortaklık ya da partnerle daha çok zaman geçirebilir, bazı konularda uzlaşabilirsiniz. Ama kariyer hayatınızda tartışmalar yaşayabilirsiniz. Hafta sonunda; maddi kaynaklar, finansal durumunuzla ilgili yeni düzenlemeler gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca seyahat edebilir, eğitim, hukuk, yurt dışı konuları gündeminizde gelebilir.

16 Mayıs Ay Tutulması ile ilgili yeni gelişmeler kendini gösterebilir. Sosyal çevrenizde bazı krizsel durumlar yaşanabilir ama eğer bekarsanız yeni bir aşk da karşınıza sosyal çevrenizden çıkabilir.

Sevgili Aslan; haftaya aşk, hobi, çocuk konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Merkür’ün İkizler Burcuna Geçmesiyle 4 Temmuz’a kadar; sosyal çevrenizle iletişiminiz artabilir. Yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Topluluk, derneklerde kendinizi çok daha iyi ifade edebilirsiniz. Bu hafta gerçekleşecek olan 14 Haziran Dolunayı ile önümüzdeki 15 gün boyunca; aşk, hobi, çocuklarla ilgili belirsizlikler belirli hale gelirken harcamalarınız artabilir ve maddi kaynaklarınızla ilgili sorunlar yaşanabilir. Hafta ortasında; eğitim, yurt dışı, seyahat ya da hukuk konularıyla ilgili tartışmalar gerçekleşebilir. Çalışma hayatınıza odaklanabilir ve çok çalışabilirsiniz. Hafta sonunda; ortak ya da partnerle güzel zaman geçirebilirsiniz. Finansal durumunuzu gözden geçirmeniz gereken durumlar gerçekleşebilir.

16 Mayıs Ay Tutulması ile ilgili yeni gelişmeler kendini gösterebilir. Kariyer ve iş hayatınızda beklenmedik gelişmeler gerçekleşebilir. Ayrıca krizsel bazı durumlar olabilir, ev değişikliği gibi evinizi ve ailenizi etkileyen konular gündeminize gelebilir.

Sevgili Başak; haftaya ev ve aile konularıyla başlayabilirsiniz. Bazı sorunlar gerçekleşebilir. Merkür’ün İkizler Burcuna Geçmesiyle 4 Temmuz’a kadar; kariyer ve iş hayatınızda yazışmalar, iletişim konularınız harekete geçecektir. Bu dönemde yeni sözleşme imzalayabilir, kariyerinizi olumlu etkileyecek fırsatlar yakalayabilirsiniz ama fazla detaycı olmanız şanslarınızı kaçırmanıza sebep olabilir. Bu hafta gerçekleşecek olan 14 Haziran Dolunayı ile önümüzdeki 15 gün boyunca; aile ve ev hayatınızla ilgili kariyerinizi de ilgilendiren bazı durumlar meydana gelebilir. Bu konularda hayal kırıkları yaşanabilir. Maddi açıdan ise kazançlarınız artabilir. Hafta ortasında; aşk, çocuk, hobi konularınızla ilgilenebilirsiniz. Maddi konularda harcama yapmanız gereken ödemeler, vergi, borç gibi durumlar içinde kalabilirsiniz. Hafta sonunda; gündelik işlerinizle, evcil hayvanlarınızla ilgilenebilirsiniz. Partnerle güzel zaman geçirebilirsiniz.

16 Mayıs Ay Tutulması ile ilgili yeni gelişmeler kendini gösterebilir. Yurt dışı, eğitim, hukuk, seyahat konularıyla ilgili krizsel bir süreçte olsanız da olumlu sonuçlanacak gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Sevgili Terazi; haftaya yakın çevre, kardeşler, eğitim ya da seyahat konularıyla ilgili fırsatlar karşınıza çıkabilir ve yeni kararlar alabilirsiniz. Merkür’ün İkizler Burcuna Geçmesiyle 4 Temmuz’a kadar; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgili daha çok iletişime geçebilir yeni haberler alabilirsiniz. Bu hafta gerçekleşecek olan 14 Haziran Dolunayı ile önümüzdeki 15 gün boyunca; yakın çevre, kardeşler, eğitim ya da medya, iletişim konularında yanlış anlaşılmalar ve sorunlar gerçekleşebilir. Ortaklık ya da evlilikte ise destekleneceksiniz. Hafta ortasında; aile, ev hayatınızla ilgilenebilir ve bazı sorunlar yaşanabilir. Hafta sonunda; aşk, flört, eğlence, hobi ya da çocuklarınızla zaman geçirebilirsiniz.

16 Mayıs Ay Tutulması ile ilgili yeni gelişmeler kendini gösterebilir. Maddi kaynaklarınızla ilgili olumlu gelişmeler gerçekleşirken, aşk, hobi, çocuklardan dolayı harcama da yapabilirsiniz.

Sevgili Akrep; maddi kaynaklarınızla ilgili olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz ve bu fırsat sizi çalışma hayatınızdan gelebilir. Merkür’ün İkizler Burcuna Geçmesiyle 4 Temmuz’a kadar; borçlar, ödemeler, vergi, miras, nafaka yani finansal konularda yeni kararlar alabilir, iletişiminiz bu konularda artabilir. Yeni sözleşme ve anlaşmalar yapabilirsiniz. Bu hafta gerçekleşecek olan 14 Haziran Dolunayı ile önümüzdeki 15 gün boyunca; para, maddi kaynaklarınızla ilgili belirsiz konular belirli hale gelirken para kayıpları yaşanabilir. Ama çalışma hayatınızda ise bu konudan destekleneceksiniz. Hafta ortasında; yakın çevre, kardeşler, eğitim konularıyla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Hafta sonunda; ailenizle ve evinizle ilgilenebilirsiniz. Ayrıca çocuklar, aşk, hobi konuları da gündeminize gelebilir.

16 Mayıs Ay Tutulması ile ilgili yeni gelişmeler kendini gösterebilir. İlişki, ortaklık, evlilik gündeminize gelebilir ve krizsel durumlar içinde kalarak yeni beklenmedik kararlar alabilirsiniz.

Sevgili Yay; haftaya dinç, neşeli başlıyorsunuz. Bilginizi insanlarla paylaşarak çevrenizi bilginizle besleyebilirsiniz. Merkür’ün İkizler Burcuna Geçmesiyle 4 Temmuz’a kadar; partner ya da ortakla yeni kararlar alabilir, iletişiminiz artabilir. Bu hafta gerçekleşecek olan 14 Haziran Dolunayı ile önümüzdeki 15 gün boyunca; etkiyi direkt alacaksınız ve sağlık, fiziksel değişim, sosyal kimliğinizle ilgili aile hayatınızı da etkileyen bazı durumlar meydana gelebilir. Aile ya da evinizle ilgili bazı hayal kırıklıkları yaşanabilir. Çocuk, aşk ya da hobi konularında ise iyi gelişmeler var. Hafta ortasında; maddi kaynaklar, iş hayatınızla ilgili yeni kararlar gündeminize gelebilir. Aşk, hobi, çocuklarla ilgili mücadeleniz artabilir. Ama tartışmalarda yaşayabilir, tartışmalardan yara alabilirsiniz. Hafta sonunda; yakın çevre, kardeşler, eğitim, medya konularıyla daha çok ilgilenebilir, seyahat edebilirsiniz.

16 Mayıs Ay Tutulması ile ilgili yeni gelişmeler kendini gösterebilir. Sağlık problemleri gerçekleşebilir, özellikle de boyun, boğaz bölgesi rahatsızlıkları yaşayabilirsiniz. Ayrıca çalışma hayatınızda, gündelik hayatta bazı sorunlar gerçekleşebilir.

Sevgili Oğlak; haftaya içe çekilerek, yalnız kalmak isteyerek başlayabilirsiniz ama ailenizle ilgili güzel fırsatlarınız var. Merkür’ün İkizler Burcuna Geçmesiyle 4 Temmuz’a kadar; çalışma hayatınızda, yanınızda çalışanlarla, gündelik hayatta iletişiminiz artabilir. Yeni projelere başlayabilir, yeni imzalar atabilirsiniz. Ayrıca bu dönemde çok çalışabilirsiniz. Bu hafta gerçekleşecek olan 14 Haziran Dolunayı ile önümüzdeki 15 gün boyunca; sağlık ve psikolojiniz, ayrıca hastalıklar, hastanelerle ilgili bazı durumlar içinde kalabilirsiniz ve yakın çevreniz, kardeşler sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Aileniz ya da evinizle ilgili ise olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; iyi hissedebilirsiniz ve duygularınızı daha gerçekçi perspektiften bakarak ifade edebilirsiniz. Aile içinde ise tartışmalar yaşanabilir. Bazı travmatik durumlar içinde kalabilirsiniz. Hafta sonunda; maddi kaynaklarınız, para konularıyla ilgili yeni düzenlemeler yapabilirsiniz. Sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz.

16 Mayıs Ay Tutulması ile ilgili yeni gelişmeler kendini gösterebilir. Aşk, hobi, çocuk konularıyla ilgili yeni kararlar alabilir. Eğer bekarsanız yeni bir aşka yelken açabilirsiniz. Eğer bir ilişkiniz varsa bazı krizsel durumlar yaşanabilir.

Sevgili Kova; haftaya sosyalleşerek, arkadaşlarınızla ortak kararlar alarak başlayabilirsiniz. Merkür’ün İkizler Burcuna Geçmesiyle 4 Temmuz’a kadar; aşk, flört, çocuk ya da hobilerinizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Bu konularda iletişiminiz, yazışmalarınız artabilir. Bu hafta gerçekleşecek olan 14 Haziran Dolunayı ile önümüzdeki 15 gün boyunca; sosyal çevre, arkadaşlarınızla ilgili yeni gelişmeler gerçekleşebilir. Ama bazı maddi kayıplar gerçekleşebilir. Yakın çevre, eğitim ya da kardeşlerden ise destekleneceksiniz. Kısa seyahat kararı alabilirsiniz. Hafta ortasında; içe çekilmek isteyebilir, yalnız zaman geçirerek kendinize özel zaman ayırabilirsiniz. Yakın çevrenizle, kardeşlerinizle bazı iletişim sorunları yaşanabilir. Eğitim, seyahatlerde aksilikler gerçekleşebilir. Kazalara açıksınız, dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Hafta sonunda; kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz ve duygusal olarak verici, etrafınızdaki insanlara kol kanat germek isteyebilirsiniz.

16 Mayıs Ay Tutulması ile ilgili yeni gelişmeler kendini gösterebilir. Aile ve evinizle ilgili yeni kararlar alınabilir, bu kararlar sizin hayatınızı kadersel olarak etkileyebilir. Kariyer hayatınızda da krizsel bazı sorunlar yaşanabilir.

Sevgili Balık; haftaya kariyer ve iş hayatınıza odaklanarak başlayabilir, maddi kaynaklarınızı olumlu etkileyen fırsatlar yakalayabilirsiniz Merkür’ün İkizler Burcuna Geçmesiyle 4 Temmuz’a kadar; aile ve evinizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Aile içi iletişim artabilir. Bu hafta gerçekleşecek olan 14 Haziran Dolunayı ile önümüzdeki 15 gün boyunca; kariyer ve iş hayatınızda belirsiz konular belirli hale gelirken bazı hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz ama maddi açıdan olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hafta ortasında; sosyalleşebilir, iş bağlantılı görüşmeler yapabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili mücadeleniz artabilir ama çok para harcamak zorunda kalmak sizi zor durumda bırakabilir. Hafta sonunda; içe çekilmek, yalnız kalmak isteyebilirsiniz.

16 Mayıs Ay Tutulması ile ilgili yeni gelişmeler kendini gösterebilir. Yeni seyahat kararı alabilir, yakın çevrenizde değişimler gerçekleşebilir. Ayrıca aşk sizi yakın çevrenizden bulabilir ama krizsel bir başlangıç yapabilirsiniz. Eğer hayatınızda biri var ise; iletişim sorunları yaşanabilir. Eğitim alanında yeni bir döneme girebilirsiniz. Kardeşlerle bazı sorunlar yaşanabilir.

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