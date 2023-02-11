Haftalık burç yorumları (13 Şubat- 19 Şubat 2023): Dilara Yıldızhan'ın kaleminden tüm burçlar…

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 13 Şubat Pazartesi itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 13 Şubat- 19 Şubat 2023 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

13 Şubat- 19 Şubat 2023 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya enerjik, dinç başlıyorsunuz. Yurt dışı, eğitim, seyahat konularıyla ilgilenebilirsiniz. Deprem felaketiyle gerçekleşen yaralarımızı sarmaya bu hafta başlıyoruz. Gökyüzünde güzel gelişmeler var. Tüm hafta boyunca etkili olacak iki konumuz var. Güneş&Satürn kavuşumu ve Venüs&Neptün kavuşumu. Güneş&Satürn kavuşumu ile sosyal çevrenizde, derneklerde, topluluklarda otoritenizi ortaya koyabilir, kalıcı kararlar alabilirsiniz. Venüs&Neptün kavuşumu ile; aşk, sağlık, maneviyat konularında harika gelişmeler sizinle olacak. Kariyer hayatınızda da beklenmedik fırsatlar güçlenmenizi sağlayacak. Hafta sonunda; sosyalleşebilir, topluluk-derneklerle ilgilenebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Boğa; haftaya finans, ameliyat, sağlık, okültizm, konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Deprem felaketiyle gerçekleşen yaralarımızı sarmaya bu hafta başlıyoruz. Gökyüzünde güzel gelişmeler var. Tüm hafta boyunca etkili olacak iki konumuz var. Güneş&Satürn kavuşumu ve Venüs&Neptün kavuşumu. Güneş&Satürn kavuşumu ile kariyer hayatınızda yeni, kalıcı adımlar atabilirsiniz ama 16 Şubatta başlangıç yapmanızı, yepyeni kararlar almanızı tavsiye etmiyorum. Venüs&Neptün kavuşumu ile; sosyal çevre, dernek-topluluklarda, aşk hayatınızda harika gelişmeler gerçekleşebilir. Bekarsanız hayallerinizin aşkıyla karşılaşabilirsiniz. Hafta sonunda; kariyer, iş hayatınız ön plana çıkabilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili İkizler; haftaya partner, ortaklık, mahkeme, evlilik konularıyla başlayabilirsiniz. Deprem felaketiyle gerçekleşen yaralarımızı sarmaya bu hafta başlıyoruz. Gökyüzünde güzel gelişmeler var. Tüm hafta boyunca etkili olacak iki konumuz var. Güneş&Satürn kavuşumu ve Venüs&Neptün kavuşumu. Güneş&Satürn kavuşumu ile yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında kalıcı, uzun vadeli kararlar alabilirsiniz. Venüs&Neptün kavuşumu ile; kariyer hayatınızda, aşk hayatınızda hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek önemli gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konuları ön plana çıkabilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Yengeç; haftaya çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, sağlık, gündelik rutinleriniz, evcil hayvanlarınızla, yardım kuruluşlarıyla ilgilenerek başlıyorsunuz. Deprem felaketiyle gerçekleşen yaralarımızı sarmaya bu hafta başlıyoruz. Gökyüzünde güzel gelişmeler var. Tüm hafta boyunca etkili olacak iki konumuz var. Güneş&Satürn kavuşumu ve Venüs&Neptün kavuşumu. Finans, ameliyat, okültizm konularında kalıcı, uzun vadeli kararlar alabilirsiniz ama 16 Şubat tarihinde bahsettiğim konularda yeni karar almanızı tavsiye etmiyorum. İyi haber ise; yurt dışı, eğitim, seyahat, aşk hayatınızda hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek fırsatların karşınıza çıkması olacak. Şanslarınızı kaçırmayın. Hafta sonunda; finans, ameliyat, sağlık, okültizm konuları gündeminize gelebilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Aslan; haftaya aşk, çocuk, hobi, borsa konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Deprem felaketiyle gerçekleşen yaralarımızı sarmaya bu hafta başlıyoruz. Gökyüzünde güzel gelişmeler var. Tüm hafta boyunca etkili olacak iki konumuz var. Güneş&Satürn kavuşumu ve Venüs&Neptün kavuşumu. Evlilik, ortaklık, partner konularında kalıcı, uzun vadeli kararlar alabilirsiniz ama 16 Şubatta önemli kararlar almanızı tavsiye etmiyorum. Venüs&Neptün kavuşumundan dolayı; finans, aşk, cinsellik, okültizm konularında hayallerinizin fırsatı karşınıza çıkabilir. Hafta sonunda; partner, ortaklık, mahkeme konularıyla ilgilenebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Başak; haftaya ev, aile, gayrimenkul konularıyla ilgilenebilirsiniz. Deprem felaketiyle gerçekleşen yaralarımızı sarmaya bu hafta başlıyoruz. Gökyüzünde güzel gelişmeler var. Tüm hafta boyunca etkili olacak iki konumuz var. Güneş&Satürn kavuşumu ve Venüs&Neptün kavuşumu. Çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, sağlık, yardım kuruluşları, evcil hayvanlarınızla ilgili kalıcı, uzun vadeli başlangıçlar yapabilirsiniz ama 16 Şubat tarihinde bahsettiğim konularda yeni adım atmanızı tavsiye etmiyorum. Partner, evlilik, ortaklık, aşk konularında ise güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; çalışma hayatı, gündelik rutinleriniz, sağlık, evcil hayvanlarınız, yardım kuruluşları gündeminize gelebilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Terazi; haftaya yakın çevre, eğitim, seyahat, kardeşlerle ilgili kararlar alarak başlayabilirsiniz. Deprem felaketiyle gerçekleşen yaralarımızı sarmaya bu hafta başlıyoruz. Gökyüzünde güzel gelişmeler var. Tüm hafta boyunca etkili olacak iki konumuz var. Güneş&Satürn kavuşumu ve Venüs&Neptün kavuşumu. Aşk, çocuk, hobi, borsa konularında kalıcı, uzun vadeli kararlar alabilirsiniz. Çalışma hayatı, aşk, kamu kurum kuruluşları, yanınızda çalışanlar, evcil hayvanlarınızla ilgili ise güzel fırsatlar sizi bekliyor olacak. Hafta sonunda; aşk, çocuk, borsa, hobi konularıyla ilgilenebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Akrep; haftaya para, kazançlarınızla ilgilenerek başlıyorsunuz. Deprem felaketiyle gerçekleşen yaralarımızı sarmaya bu hafta başlıyoruz. Gökyüzünde güzel gelişmeler var. Tüm hafta boyunca etkili olacak iki konumuz var. Güneş&Satürn kavuşumu ve Venüs&Neptün kavuşumu. Ev, aile, gayrimenkul konularında kalıcı, uzun vadeli kararlar alabilirsiniz ama 16 Şubat tarihine dikkat etmelisiniz. Aşk, çocuk, hobi, borsa konularında ise hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek harika fırsatlar sizinle olacak. Hafta sonunda; aile, ev, toplumsal konularla ilgilenebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Yay; haftaya enerjik, pozitif başlıyorsunuz. Deprem felaketiyle gerçekleşen yaralarımızı sarmaya bu hafta başlıyoruz. Gökyüzünde güzel gelişmeler var. Tüm hafta boyunca etkili olacak iki konumuz var. Güneş&Satürn kavuşumu ve Venüs&Neptün kavuşumu. Eğitim, seyahat, kardeşler, yakın çevre konularında kalıcı, uzun vadeli kararlar alabilirsiniz. Aile, ev, gayrimenkul, aşk konusunda ise hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek fırsatlar sizinle olacak. Hafta sonunda; yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahat konularıyla ilgilenebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Oğlak; haftaya duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız hissedebilirsiniz. Felsefe, inançlar, yurt dışı, eğitim konularıyla ilgilendirmek ruhunuzu besleyecektir. Deprem felaketiyle gerçekleşen yaralarımızı sarmaya bu hafta başlıyoruz. Gökyüzünde güzel gelişmeler var. Tüm hafta boyunca etkili olacak iki konumuz var. Güneş&Satürn kavuşumu ve Venüs&Neptün kavuşumu. Maddi kaynaklarınız, gelirlerinizle ilgili kalıcı, uzun vadeli kararlar alabilirsiniz ama 16 Şubatta yepyeni bir karar almanızı tavsiye etmiyorum. Eğitim, seyahat, sosyal medya, aşk, kardeşlerle ilgili harika fırsatlar sizinle olacak. Hafta sonunda; maddi kaynaklarınızla, toplumsal konularla ilgilenebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Kova; haftaya sosyal çevrenizle, topluluk-derneklerle ilgilenerek başlayabilirsiniz. Deprem felaketiyle gerçekleşen yaralarımızı sarmaya bu hafta başlıyoruz. Gökyüzünde güzel gelişmeler var. Tüm hafta boyunca etkili olacak iki konumuz var. Güneş&Satürn kavuşumu ve Venüs&Neptün kavuşumu. Hayatınızın her alanında kalıcı, uzun vadeli kararlar alabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmenizi ve kendinize iyi bakmanızı tavsiye ediyorum. 16 Şubat tarihinde ise kalıcı kararlar almanızı tavsiye etmiyorum. Maddi kaynaklarınız, para, aşk, değerlerinizle ilgili harika gelişme ve fırsatlar bu hafta sizinle olacak. Hafta sonunda; kendinizi duygusal olarak rahat ifade edebilirsiniz. Kendinizle ilgilenebilirsiniz. Çevrenize karşı daha duyarlı olabilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Balık; haftaya kariyer, iş hayatınıza odaklanarak başlıyorsunuz. Deprem felaketiyle gerçekleşen yaralarımızı sarmaya bu hafta başlıyoruz. Gökyüzünde güzel gelişmeler var. Tüm hafta boyunca etkili olacak iki konumuz var. Güneş&Satürn kavuşumu ve Venüs&Neptün kavuşumu. Sağlık, gizli düşmanlar, psikolojik durumlar içinde kalabilirsiniz. Psikolojinizi sağlam tutmalısınız. Astroloji, topluluk, dernekler, yardım kuruluşları gibi konularla ilgilenmek ruhunuzu şifalandıracaktır. Ayrıca çekiciliğiniz artıyor, aşk, güzellik konularında bu hafta fırsatlar sizinle olacak. Çevrenizin ilgisi artabilir. Hafta sonunda; duygusal olarak içe çekilebilirsiniz. Yalnız hissedebilirsiniz. Arkadaşlarınızla olmak, topluluk-derneklerde yer almak ruhunuza iyi gelecektir. Harika bir hafta dilerim.

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