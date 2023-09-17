Haftalık burç yorumları (18-24 Eylül 2023): Dilara Yıldızhan'ın kaleminden tüm burçlar…

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji olmuştu. O ilgi artarak sürüyor... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 18 Eylül Pazartesi günü itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 18- 24 Eylül 2023 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı. Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

18- 24 EYLÜL 2023 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya finans, para, sağlık veya özel hayatınızla ilgilenerek başlıyorsunuz. Duygusal olarak biraz huzursuz hissedebilirsiniz. Ani harcamalar gündeme gelebilir. Aşk hayatınızda beklenmedik gelişmelere açık olun. Hafta ortasında; yurt dışı, eğitim, seyahat veya hukukla ilgili şans sizinle olacak. Enerjik, atak, neşeli olacaksınız. Aşk hayatınızda güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; iş hayatınız ön plana çıkabilir. Güçlü kararlar alabilirsiniz. Maddi açıdan güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Şahane bir hafta geçirmenizi dilerim.

Sevgili Boğa; haftaya ortaklık, evlilik, yakın arkadaş veya partnerinizle ilgilenerek başlıyorsunuz. Aile içinde bazı sorunlar gündeme gelebilir. Çocuk, tatil, hobilerinizle ilgili şans sizinle olacak. Hafta ortasında; finans, ameliyat, özel hayatla ilgili ani gelişmeler gerçekleşebilir. Yatırım yapma fırsatı elde edebilirsiniz. Bel bölgesi rahatsızlıklarına dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Hafta sonunda; yurt dışı, eğitim, seyahati hukukla ilgili şanslı olacaksınız. Güçlü kararlar alabilirsiniz. Şahane bir hafta geçirmenizi dilerim.

Sevgili İkizler; haftaya çalışma hayatı, sağlık, gündelik işlerinizle ilgilenerek başlayabilirsiniz. Seyahat, eğitim veya iletişimde bazı sorunlar gündeme gelebilir. Ailenizle ilgili ise güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; partner, ortaklık, evlilik, yakın arkadaşlarınızla ilgilenebilirsiniz. Beraber seyahat, eğitim planı yapabilirsiniz. Otoritelerle anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Hafta sonunda; finans, özel hayat, ameliyat konuları gündeme gelebilir. Ailenizle, evinizle ilgili düzenlemeler yapabilirsiniz. Ani harcamalara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Şahane bir hafta geçirmenizi dilerim.

Sevgili Yengeç; haftaya aşk, çocuk, tatil, eğlence konularıyla başlıyorsunuz. Enerjik, atak olacaksınız. Sosyal çevrenizle ilgili bazı sorunlar gündeme gelebilir. Hafta ortasında; çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, sağlık konularıyla ilgilenebilirsiniz. Maddi açıdan güzel gelişmeler gerçekleşebilir. İletişim veya seyahatlerde dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Hafta sonunda; partner, evlilik, ortaklık veya mahkeme konularıyla ilgilenebilirsiniz. Seyahat, eğitim, planı yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Şahane bir hafta geçirmenizi dilerim.

Sevgili Aslan; haftaya ev, aile, gayrimenkul konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz. Duygusal olarak endişeli hissedebilirsiniz. Maddi açıdan güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; aşk, tatil, eğlence, hobileriniz ön plana çıkabilir. Harcamalarınız artabilir. Hafta sonunda; gündelik işler, sağlık konularında ani gelişmeler gerçekleşebilir. Finansal konularda destekleneceksiniz. Şahane bir hafta geçirmenizi dilerim.

Sevgili Başak; haftaya seyahat, eğitim, kardeşler, yakın çevre konularıyla başlıyorsunuz. Beklenmedik sağlık konuları sorunlara yol açsa da ilahi koruma sizinle olacak. Ani haberler alabilirsiniz. Hafta ortasında; ev, aile konuları ön plana çıkabilir. Kararsızlık yaşayabilirsiniz. Partner veya ortaklıkla ilgili bazı sorunlar sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Hafta sonunda; aşk, tatil, çocuk, eğlence konuları ön plana çıkıyor olacak. Şahane bir hafta geçirmenizi dilerim.

Sevgili Terazi; haftaya maddi kazançlar, para konularıyla başlıyorsunuz. Harcamalarınız artabilir. Ayrıca sosyal çevrenizle ilgili bazı sorunlar gündeme gelebilir. Hafta ortasında; seyahat, eğitim, kardeşler veya yakın çevrenizle ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Yakınlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz. Otoritelerle iletişime ise dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Hafta sonunda; aile, ev, gayrimenkul konuları ön plana çıkabilir. Sağlığınızla ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Şahane bir hafta geçirmenizi dilerim.

Sevgili Akrep; haftaya enerjik, atak başlıyorsunuz. Partner ve ya ortağınızla ani sorunlar içinde kalabilirsiniz. İş hayatınızda da dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Hafta ortasında; para, kazançlar ön plana çıkabilir. Ailenizden dolayı harcamalarınız artabilir. Sosyal çevrenizle ise güzel zaman geçirebilirsiniz. Hafta sonunda; seyahat, eğitim, yakın çevre veya kardeşlerinizle ilgilenebilirsiniz. Partner veya ortağınızla uzlaşabilirsiniz. Beraber planlar yapabilirsiniz. Şahane bir hafta geçirmenizi dilerim.

Sevgili Yay; haftaya duygusal olarak yalnız hissederek başlayabilirsiniz. Sağlık sorunları gündeme gelebilir. Gizli kadın düşmanlara karşı dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. İş hayatınızda ise güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; neşeli, keyifli olacaksınız. Aile içinde bazı sorunlar gündeme gelebilir. İş hayatınızda ise iletişime dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Yurt dışı, eğitim, seyahatlerden yana şanslı olacaksınız. Şahane bir hafta geçirmenizi dilerim.

Sevgili Oğlak; haftaya sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Aşk hayatınızda ani gelişmeler gerçekleşebilir. Çocuklarınızla ilgili bazı sorunlar gerçekleşebilir. Hafta ortasında; duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Finansal açıdan güzel gelişmeler gerçekleşebilir. İş hayatınızda çok çalıştığınız bir dönemde olabilirsiniz. Hafta sonunda; duygularınızı rahatlıkla yansıtabileceksiniz. Aşk, tatil, hobi, eğlenceden yana güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Şahane bir hafta geçirmenizi dilerim.

Sevgili Kova; haftaya iş hayatınıza odaklanarak başlayabilirsiniz. Aile içinde bazı sorunlar sizi duygusal olarak zorlayabilir. Finansal olarak yapılanma sürecine girebilirsiniz. Sağlık olarak ise şifalanacaksınız. Hafta ortasında; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Harcamalarınız artabilir. Partner, evlilik, ortaklıklarla ilgili şans sizinle olacak. Şahane bir hafta geçirmenizi dilerim.

Sevgili Balık; haftaya yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla başlayabilirsiniz. İletişimde, eğitimde veya seyahatlerde ani gelişmeler gerçekleşebilir bundan dolayı dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Hafta ortasında; iş hayatınız ön plana çıkabilir. Çalışma hayatınızda yanınızda çalışanların desteği sizinle olacak. Ayrıca finansal açıdan borç, ödemeler olabilir ancak ilahi koruma sizinle. Hafta sonunda; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Partnerinizle beraber harekete geçebilirsiniz. Seyahat, eğitim planı yapabilirsiniz. Şahane bir hafta geçirmenizi dilerim.

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