Eylül 2023 aylık burç yorumları: Aşk, kariyer, sağlık... Burçları neler bekliyor?

Aylık burç yorumlarını merak edenleri buraya alalım... Yeni bir aya giriyoruz, peki Eylül ayı astroloji açısından burçlara neler getiriyor? Eylül ayı burç yorumları neler söylüyor? Eylül ayında astroloji için önemli tarihler hangileri? Merak edilen bu soruları Astrolog Dilara Yıldızhan yanıtladı... İşte Astrolog Dilara Yıldızhan'ın kaleminden Eylül 2023 aylık burç yorumları:

EYLÜL 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU EYLÜL 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Koç, Eylül ayının ilk yarısında; sağlık, psikolojik süreçler, gizli düşmanlarla ilgili konular gündeminize gelebilir. Maddi açıdan ise olumlu yönde kararlar alabilirsiniz. Venüs’ün 4 Eylül tarihinde durağan olması ve sonrasında ileri hareketiyle; aşk, çocuk, tatil, hobilerinizle ilgili süreçler düzene girmeye başlıyor olacak. Yeni ilişki, aşk konularında adım atabilirsiniz. İlişki veya ortaklıklarda ben-sen dengesi söz konusu olabilir. Tartışmalar gündeme gelse de orta yolu bulabileceksiniz.

Eylül ayının ikinci yarısında; çalışma hayatınız, yanınızda çalışanlar, sağlık konularında yeni kararlar alabilirsiniz ancak Merkür durağan olacağı için kararlarınızı 15 eylül yerine 20 eylül sonrasına bırakmanızı tavsiye ediyorum. Ayrıca gelirlerinizde artış gündeme gelebilir. İş hayatınızda krizsel süreçler yaşayabilirsiniz ama krizi fırsata dönüştürmek sizin elinizde olabilir. 19 Eylül tarihinde ise; sağlığınıza dikkat etmenizi tavsiye ediyorum.

Eylül ayının 29’unda gerçekleşecek dolunayla aşk, ilişki, ortaklıklarla ilgili yeni sürece girebilirsiniz. Ancak harcamalarınız artabilir.

Eylül ayınız şahane geçsin.

BOĞA BURCU EYLÜL 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Boğa; Eylül ayının ilk yarısında; sosyal çevre, arkadaşlarınız, topluluk-derneklerle ilgili yeniliklere adım atabilirsiniz. Şans sizinle olacak. Ayrıca aşk, çocuk, eğlence, tatille ilgili yarım kalmış planlarınızı tamamlayabilirsiniz. Çalışma hayatınızda ise hareketlenme artıyor olacak. Sağlığınıza, beslenmenize dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Venüs’ün 4 Eylülde Retro’sunu tamamlamasıyla; aile, ev, gayrimenkulle ilgili yeni şanslarınız artabilir.

Eylül ayının ikinci yarısında; aşk, çocuk, hobi, tatil konularında yenilikler gerçekleşebilir. Aile içinde ise bazı sorunlar gündeme gelebilir. Gizli kalmış durumlar açığa çıkabilir. Yurt dışı, eğitim, seyahat veya hukukla ilgili olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. 15 Eylül tarihinde Merkür durağan olacağı için yepyeni adımlar atarken dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Önemli kararlarınızı 20 Eylül sonrasına bırakmanızı tavsiye ediyorum.

Eylül ayını tamamlarken Koç dolunayıyla; sağlık, hastane, psikolojik süreçlerle ilgili konular gündeme gelebilir ancak ailenizin desteği sizinle olacak. Ayrıca iş hayatınızda bazı sorunlar gerçekleşebilir.

Eylül ayınız şahane geçsin.



İKİZLER BURCU EYLÜL 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili İkizler; Eylül ayının ilk yarısında; kariyer, iş hayatınızda belirsizlikler belirli hale geliyor olacak. Bu süreçte iletişime, tutumunuza dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Aldanma veya hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Venüs’ün 4 eylülde Retro’dan çıkmasıyla; kardeşler, eğitim, seyahat veya ilişkilerinizdeki sorunlar yerini güzel gelişmelere bırakacak. Ayrıca aşk, tatil, hobilerinizle ilgili hareketlilik de artıyor olacak.

Eylül ayının ikinci yarısında; ev, aile, gayrimenkul konularında yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Beklenmedik fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Sadece 15 Eylül tarihinde Merkür durağan olduğu için sözlerinize, düşüncelerinize dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. İş hayatınızda ise bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz ve önünüzü görmekte zorlanabilirsiniz.

Eylül ayını Koç dolunayı ile kapatıyoruz. Sosyal çevre, arkadaşlar, topluluk- derneklerle ilgili beklenmedik gelişmeler gerçekleşebilir. Yakın çevrenizdeki insanlarda değişimler yaşanabilir. Eğitim, seyahat konuları gündeminizi meşgul edebilir.

Eylül ayınız şahane geçsin.

YENGEÇ BURCU EYLÜL 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Yengeç; Eylülün ilk yarısında eğitim, seyahat, yurt dışı, uzak çevrenizle ilgili belirsizlikler sonlanıyor olacak. Sosyal çevreniz aktifleşmeye başlayacak. Bol bol sosyalleşeceksiniz. Topluluklara, derneklere dahil olabilirsiniz. Venüs Retrosu’nun 4 Eylül tarihinde sonlanmasıyla; maddi konulardaki tutarsızlık sona ererek yerini güzel gelişmelere bırakacak. Ayrıca ev, aile hayatınız hareketli bir döneme girebilir.

Eylülün ikinci yarısında; eğitim, seyahat, kardeşlerle ilgili değişimler gerçekleşebilir. Sosyal çevrenizle beraber seyahat edebilirsiniz. Yeni kararlarınızı 15 Eylül sonrasına bırakmanızı tavsiye ediyorum. Ayrıca harcamalarınız çok artabilir. Ayrıca iletişim veya seyahatlerde gecikmeler gerçekleşebilir.

Eylül ayını koç dolunayı ile kapatıyoruz. İş, kariyer hayatınızda belirsizlikler belirli hale geliyor olacak. Bu dönemde duygusal tepkileriniz artabilir. Kadersel değişimler gerçekleşebilir. Ama maddi açıdan fırsatlarınız da olacak.

Eylül ayınız şahane geçsin.

ASLAN BURCU EYLÜL 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Aslan; Eylül ayının ilk yarısında; finans, maddi gelirler, ödemeler, miras gibi konularda kalıcı, uzun vadeli süreçler yaşayabilirsiniz. Kariyer hayatınızda ise ani gelişen ama güzel sonuçlanan olaylar içinde kalabilirsiniz. 4 Eylül tarihinde Venüs’ün Retro sürecini tamamlamasıyla; fiziksel görünüm veya sağlığınızla ilgili durumlar düzelmeye başlayacaktır. Daha güzel ve enerjik hissedebilirsiniz. Ayrıca seyahatleriniz artabilir. Eğitim konusunda hareketlilik artabilir. Yakın çevre, kardeşlerle ilgili durumlar gündeminize gelebilir.

Eylül ayının ikinci yarısında; maddi kazançlarınızda yeni adımlar atabilirsiniz. İş hayatınızda beklenmedik olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. Ama para kaybına, harcamalarınıza dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Yeni bir sözleşme veya imza söz konusuysa 20 Eylül sonrasını tercih edebilirsiniz.

Eylül ayını koç dolunayı ile kapatıyoruz. Seyahat, eğitim, yurt dışı, hukuk veya uzak akrabalarınızla ilgili konularda güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Sadece iş hayatınızdaki veya kadersel olarak hayatınızdaki değişimler sağlığınızı, psikolojinizi etkileyebilir.

Eylül ayınız şahane geçsin.

BAŞAK BURCU EYLÜL 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Başak; Eylül ayının ilk yarısında ilişki, ortaklık, evlilik konularında duygusal olaylar içinde kalabilirsiniz. Bu dönemde partnerinizle beraber yurt dışı, eğitim, seyahat veya yer değişikliği konularında kararlar alabilirsiniz. Tüm eylül ayı boyunca çok çalışabilirsiniz fakat harcamalarınız artabilir. 4 Eylül’de Venüs Retro’sunun tamamlanmasıyla; psikolojik süreçler, çevrenizdeki kadınlar veya sağlığınızla ilgili sorunlar son bulurken, ruhen şifalanacaksınız.

Eylül ayının ikinci yarısında; hayatınızda yeni kararlar alabilirsiniz. Fiziksel değişim yapabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki insanlarla ortak planlar yapabilirsiniz. Ayrıca yurt dışı, eğitim, seyahat konularında fırsatlarınız artabilir. Merkür’ün 15 eylülde Retro’dan çıkmasıyla iletişim sorunları azalmaya başlayacak. 20 Eylül’den sonra önemli kararlarınızı hayata geçirebilirsiniz.

Eylül ayını koç dolunayı ile kapatıyoruz. Finans, ameliyat, sağlık konuları ön plana çıkabilir. Beklenmedik finansal destekler gerçekleşebilir.

Eylül ayınız şahane geçsin.

TERAZİ BURCU EYLÜL 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Terazi; Eylülün ilk yarısında; sağlık, çalışma hayatı, yanınızda çalışanlarla ilgili belirsizlikler belirli hale geliyor olacak. Maddi açıdan gelir artışı olabilir. Ayrıca sağlık problemlerinize çözüm bulabilirsiniz. Ancak iki ay boyunca enfeksiyon hastalıklarına karşı hassas olabilirsiniz, hayat koşuşturmanız artabilir. Daha tartışmacı, gergin bir tutum sergileyebilirsiniz. Venüs’ün 4 Eylül’de Retro sürecini tamamlamasıyla; sosyal çevre, arkadaşlarınızla veya ilişkilerinizle ilgili sorunlar yerini daha barışçıl, iyicil bir döneme bırakacak.

Eylülün ikinci yarısında; hastane, sağlık veya psikolojik olarak zorlanabileceğiniz durumlar içinde kalabilirsiniz. Ama bir taraftan maddi açıdan olumlu ani gelişmeler gerçekleşebilir. Merkür’ün 15 Eylülden sonra Retro’sunun bitmesiyle; iletişim, arkanızdan söylenenlerle yüzleşmeler, imza veya sözleşmelerdeki gecikmeler son bulacak. Yeni bir imza atmak için 20 Eylül ve sonrasını bekleyebilirsiniz.

Eylülü koç dolunayı ile bitiriyoruz. İlişki, ortaklık konularındaki belirsiz durumlar olumlu sonuçlanacaktır. Ayrıca partnerinizle beraber daha çok sosyalleşebilirsiniz. Ama harcamalarınız çok artabilir, ödemeleriniz, borçlanmanız artabilir.

Eylül ayınız şahane geçsin.

AKREP BURCU EYLÜL 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Akrep;

Eylül ayının ilk yarısında; aşk, çocuk, tatil veya hobilerinizle ilgili belirsizlikler son buluyor olacak. Ayrıca ortaklık veya evlilik konularında güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Venüs’ün 4 Eylül’de Retro sürecinin tamamlanmasıyla; iş hayatınızdaki sorunlar yavaş yavaş azalmaya başlıyor olacak. Ancak Eylül ayı boyunca; bilinçaltı korkularınız açığa çıkabilir. Bitmek bilmeyen enerji yüklenebilir ama bu durum uykularınızı bölebilir. Ayrıca gizli erkek düşmanlar kendini gösterebilir. Hastane, sağlık konuları gündeme gelebilir.

Eylül ayının ikinci yarısında; sosyal çevre, arkadaşlar, topluluk- derneklere dahil olabilirsiniz. Partner veya ortağınızla bol bol sosyalleşebilirsiniz. İş hayatınızda ise bazı aksilikler, beklenmedik durumlar içinde kalabilirsiniz. Merkür’ün 15 Eylül’de Retro’dan çıkmasıyla; sosyal çevrenizdeki iletişim sorunları azalmaya başlıyor olacak. Yeni sözleşme veya anlaşmaları ise 20 Eylül sonrasına bırakabilirsiniz.

Eylül ayını koç dolunayı ile tamamlıyoruz. Çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, sağlık konularında yeni gelişmeler gerçekleşebilir. Bu dönemde iş hayatınızdaki kadınlarla olan problemler son bulabilir.

Eylül ayınız şahane geçsin.

YAY BURCU EYLÜL 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Yay; Eylül ayının ilk yarısında; ev, aile, gayrimenkul konularında karar alabilirsiniz. Bu dönemde aile düzeniniz, ev düzeninizde yenilenme gerçekleşebilir. Eğitim, seyahat, hukuk konularında bazı sorunlar gerçekleşebilir. 4 Eylül’de Venüs Retrosu’nun tamamlanmasıyla; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk veya uzak akrabalarınızla ilgili sorunlar yerini güzel gelişmelere bırakabilir. Ayrıca sosyal hayatınız hareket kazanıyor olacak. Bol bol sosyalleşebilirsiniz.

Eylül ayının ikinci yarısında; kariyer hayatınızda yeni kararlar alabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla beraber yeni projelerle ilgili karar alabilirsiniz. Yeni bir iş teklifi gündeme gelebilir. Merkür’ün Retro sürecinin 15 Eylül’de tamamlanmasıyla; iş hayatınızda, ticaretteki iletişim sorunları, anlaşmazlıklar son bulmaya başlayacak. Yepyeni karar ve imzalarınızı 20 Eylül sonrasına bırakabilirsiniz.

Eylül ayını koç dolunayı ile tamamlıyoruz. Aşk, çocuk, hobi, sanat, tatil konularında güzel sürprizler gerçekleşebilir. Çalışma hayatınızda, seyahat veya hukuk konularında beklenmedik sarsıcı durumlarla karşılaşabilirsiniz.

Eylül ayınız şahane geçsin.

OĞLAK BURCU EYLÜL 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Oğlak; Eylül ayının ilk yarısında; eğitim, seyahat, kardeşler, yakın çevrenizle ilgili yenilikler gerçekleşebilir. Bu dönemde aşk, çocuk, tatil veya hobilerinizle ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Kalıcı, uzun vadeli kararlar alabilirsiniz. Ayrıca Eylül ayı boyunca çok çalışabilirsiniz. İş hayatınızda mücadeleniz artabilir. Tartışma içinde kalabilirsiniz. Venüs Retro’sunun 4 Eylülde tamamlanmasıyla; finans, aşk, özel hayat veya sağlıkla ilgili sorunlar, gecikmeler sonlanmaya başlıyor olacak. Aslında bu konularda güzel gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Beklenmedik aşk itirafları gerçekleşebilir.

Eylül ayının ikinci yarısında; yurt dışı, eğitim, seyahat, uzak akraba veya hukukla ilgili kararlar alabilirsiniz. Aşk, çocuk, eğitim, seyahat konusunda beklenmedik sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Partnerinizle beraber seyahat edebilirsiniz. Ama harcamalarınız çok artabilir. Merkür Retro’sunun 15 eylülde tamamlanmasıyla; eğitim, seyahat, iletişim, yurt dışı veya hukuk konularındaki aksilikler son buluyor olacak. Ayrıca seyahatleriniz artabilir.

Eylül ayını koç dolunayı ile tamamlıyoruz. Ev, aile, gayrimenkul konularında bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Finansal açıdan yatırım fırsatı yakalayabilirsiniz.

Eylül ayınız şahane geçsin.

KOVA BURCU EYLÜL 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Kova; Eylül ayının ilk yarısında; para, kazançlar, ödemeler, vergi konularında bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Ancak ev, toprak, araba alım- satım fırsatı yakalayabilirsiniz. Venüs Retro’sunun 4 Eylül tarihinde tamamlanmasıyla; ortaklık, evlilik, ilişkilerde sorunlar azalacak ve daha güzel bir döneme geçiş yapacaksınız. Ayrıca tüm ay boyunca; seyahat, eğitim, hukuk konularında hareketlilik artıyor olacak. Bol bol seyahat edebilirsiniz. Yurt dışı konuları ön plana çıkabilir. Eğitim alanında yeni çalışmalar yapabilirsiniz.

Eylül ayının ikinci yarısında; finans, para, ameliyat, okült konularda yeni kararlar alabilirsiniz. Evinizde değişiklik yapabilirsiniz. Merkür’ün Retro’dan çıkmasıyla; sağlık, finans, miras, vergi konularında sorunlar azalmaya başlıyor olacak. Yepyeni bir imza, sözleşme veya anlaşma için 20 Eylül sonrasını tavsiye ediyorum.

Eylül ayını koç dolunayı ile tamamlıyoruz. Eğitim, seyahat, kardeşler, sosyal medya konularında yeni kararlar alabilirsiniz. Partner veya ortağınızla uzlaşabilirsiniz.

Eylül ayınız şahane geçsin.

BALIK BURCU EYLÜL 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Balık; Eylül ayının ilk yarısında; sağlık, fiziksel değişim, evlilik, ortaklık konularında ilgili bazı sorunlar içinde kalabilirsiniz. Ayrıca seyahat, eğitim konularında yeni olumlu kararlar alabilirsiniz. Venüs Retro’sunun 4 Eylül’de tamamlanmasıyla; çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, sağlıkla ilgili konulardaki problemler sonlanmaya başlıyor olacak. Ancak yanınızda çalışanlarla iletişimde sorunlar gerçekleşebilir, dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum.

Eylül ayının ikinci yarısında; partner, ortaklık, evlilik konularında yeni kararlar alabilirsiniz. Ayrıca partnerinizle beraber seyahat edebilirsiniz. Eğitim konularıyla ilgilenebilirsiniz. Uzun süreli bir ilişkiniz varsa evlilik kararı gündeme gelebilir. Merkür Retro’sunun 15 Eylül’de tamamlanmasıyla; ikili ilişkilerdeki sorunlarınız bitecek. Yepyeni bir anlaşma, sözleşme için 20 Eylül sonrasını beklemenizi tavsiye ediyorum.

Eylül ayını koç dolunayı ile tamamlıyorsunuz. Para, kazançlar, maddi gelirinizle ilgili şansınız açık olacak ancak anlaşmazlıklar, yakın çevrenizin tutumundan dolayı harcamalarınız artabilir.

Eylül ayınız şahane geçsin.

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