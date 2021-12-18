Haftalık burç yorumları (20 Aralık - 26 Aralık 2021): Aşk, kariyer, sağlık yorumları...

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 20Aralık pazartesi itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 20 Aralık - 26 Aralık 2021 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım... (Aralık 2021 aylık burç yorumları yazımıza da bakabilirsiniz)

20 Araık - 26 ARALIK 2021 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Hafta başında ev, emlak alım-satım ya da taşınma gibi konular gündeminize gelebilir. İmza atmak için özellikle Pazartesi günü uygun, beklemediğiniz fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Aile büyüklerinden destek görmeniz de mümkün. Ancak uzun vadeli düşünmeli, biraz da temkinli hareket etmelisiniz. İlerleyen günlerde ilişkinize odaklanıyorsunuz. Bazı anlaşmazlıklar ya da çatışmalar yaşayabilirsiniz; egosal tavırlardan uzak durmaya özellikle dikkat edin, empati yapmaya çalışın. Sağlığınıza da özen göstermeniz gerekiyor.

Hafta başında kısa bir seyahat ya da eğitimle ilgili bir gündeminiz olabilir. Hızlı gelişmelerle birlikte bir karar verme aşamasına gelebilirsiniz. Otorite figürlerinden destek almanız mümkün. İlerleyen günlerde ailenize vakit ayırmak ya da evde zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Hafta sonuna doğru ise ilişkinize odaklanıyorsunuz. Yöneticiniz Venüs’ün Plüton ile etkileşimi güç savaşlarını getirebilir, ancak doğru yönetirseniz ilişkiniz güçlenebilir. Haftanın son günü derleyip toparlama, organize etme gibi işler için uygun. Sağlığınıza da dikkat edin, kendinize vakit ayırın.

Haftanın ilk günlerinde parasal konular gündeminizde. Yöneticiniz Merkür’ün Uranüs’le olumlu etkileşimi sürpriz gelişmeleri beraberinde getirebilir. Atacağınız bir imzadan kazançlı çıkabilirsiniz. İlerleyen günlerde ailenize vakit ayırmanız gerekebilir, özellikle aile büyükleriyle ilgili bazı konular gündeme gelebilir. Evinizle ilgili konularda değişmesini istediğiniz çok şey var ama sanki engelleniyorsunuz gibi hissedebilirsiniz. Haftanın son günü ise Merkür Neptün ile olumlu açı yaparak aşkta şans getiriyor. Hayallerinize bir adım daha yaklaşıyorsunuz.

Hafta başında Ay sizin burcunuzda seyahat ediyor olacak. Yıl biterken, hayatınızda değiştirmek istediğiniz şeyler için artık bir karar verme zamanı geldi; gökyüzü sizi destekliyor. Sevdiğiniz insanlar için o kadar fedakarlık yaptınız ki artık özgürleşme isteği duyuyorsunuz. Ancak parasal konularda geçici bazı blokajlarınız söz konusu olabilir. Harekete geçmek için biraz daha beklemeniz gerekebilir. Hafta sonu ise yakın çevrenizle sosyal ortamlarda keyifli vakit geçirebilirsiniz. Haftanın son gününü ailenize ayırmak size iyi gelecek.

Haftaya başlarken biraz yalnız kalmaya ihtiyaç duyacaksınız. Son zamanlarda yaşadığınız içsel krizler yeni farkındalıkları da beraberinde getiriyor. Adeta bir uyanış yaşıyorsunuz. Bu sürecin ardından bazı kararlar verebilirsiniz. Özellikle Pazartesi günü yöneticiniz Güneş’in Jüpiter’le olumlu etkileşimi size çok daha pozitif bir bakış açısı getirecek. Çarşamba günü Ay sizin burcunuza geçiş yapıyor. Yıl biterken, hayatınızda değiştirmek istediğiniz şeyler için artık bir karar verme zamanı geldi. Yeni planlarınız, projeleriniz var; bunları olgunlaştırmak için biraz zamana ihtiyacınız olabilir.

Pazartesi günü yöneticiniz Merkür Uranüs ile olumlu etkileşimde. Beklemediğiniz ortamlarda yeni insanlarla tanışabilir ve yeni dostlukların temellerini atabilirsiniz. İlerleyen günlerde ise biraz yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Cuma günü Ay sizin burcunuza geçiş yapıyor. Yeni planlarınız, projeleriniz olabilir; ancak bunları hayata geçirmek için sorumluluk almanız ve sabırla çalışmanız gerekiyor. Bazı şeyler beklediğiniz kadar hızlı gelmeyebilir. Haftanın son günü ise Merkür Neptün ile olumlu açı yaparak parasal konularda sizi destekliyor. Bazı belirsizlikler ortadan kalkabilir.

Haftaya başlarken kariyerinizle ilgili yeni planlar yapıyor olabilirsiniz. Pazartesi günü bir iş değişimi, yeni bir iş teklifi gibi sürpriz gelişmeler olabilir. Karşınıza çıkan fırsatları değerlendirin. Fazla sosyalleşmek sizi yorabilir, hafta sonuna doğru biraz yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Hayatınıza katmak zorunda kalacağınız yeni sorumluluklar sizi düşündürebilir ancak istediğiniz değişimler için bunları kabul etmeniz gerekiyor. Haftanın son akşamında Ay sizin burcunuza geçiş yapacak. Yıl biterken, hayallerinizin peşinde koşmanız için gökyüzü sizi destekliyor.

Haftanın ilk günlerinde yoğun bir iş gündeminiz olabilir. Özellikle yurt dışı görüşmeleri, sözleşmeler ya da eğitim konularıyla ilgili olarak Pazartesi’yi değerlendirin. Beklemediğiniz sürpriz gelişmelerle karşılaşmanız ve size şans getirecek adımlar atmanız mümkün. İş ya da sosyal çevrenizle ilgili olarak ise biraz bunalmış olabilirsiniz. İstemediğiniz ortamlarda bulunmak zorunda kalmak size baskı altında kalmış gibi hissettirebilir. Hafta biterken her şeyden uzaklaşmak ve biraz kendinizle kalmak isteyebilirsiniz. Pazar akşamını spiritüel çalışmalara ayırmak size iyi gelecek.

Haftanın ilk gününde parasal konular, borç, kredi ya da miras konuları gündeminize gelebilir. Bir karar almak ya da imza atmak için özellikle Pazartesi gökyüzünde olumlu enerjiler var. Yöneticiniz Jüpiter’in Güneş’le pozitif etkileşimi sizi destekliyor. Krizleri de kolaylıkla yönetebilirsiniz. Ortak kazançlarda büyüme söz konusu olabilir ve kârlı çıkan siz olabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili olarak ise artan sorumluluklar ve beklenmedik iş yükleri sizi biraz baskılayabilir. Gökyüzü size daha çok çalışmanız gerektiğini ve başarının zamanla geleceğini söylüyor.

Haftaya başlarken Güneş sizin burcunuza geçiş yapıyor, doğum gününüz yaklaşıyor. Bugünlerde hayatınızı gözden geçirebilir, ileriye dönük yeni kararlar alabilirsiniz. İlişkinizle ilgili olarak ise her şey yolunda görünüyor. Hatta beklemediğiniz sürpriz bir teklif almanız mümkün. İlişkiniz yoksa, hayatınıza aniden yeni biri girebilir. Hafta sonuna doğru yurt dışı bağlantılı işler, seyahat planları ya da yüksek öğrenim konuları gündeminize geliyor. Ancak yöneticiniz Satürn’ün Uranüs ile negatif etkileşimi size istediğiniz gelişmeler için zamana ihtiyacınız olduğunu söylüyor.

Haftaya başlarken yoğun bir iş gündeminiz var. Yöneticiniz Uranüs ise Merkür ile olumlu etkileşimde. Günlük rutininizde bazı değişimler yapmak istiyorsanız tam sırası. Özellikle gözünüzde büyüyen işler varsa Pazartesi’yi değerlendirin, hepsinin üstesinden kolaylıkla gelebilirsiniz. İlerleyen günlerde partnerinize zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Hafta sonuna doğru ise Uranüs’ün Satürn ile negatif etkileşimi parasal konularda bazı blokajlar getirebilir. Uzun vadeye yayılacak borç ya da kredi konuları gündeme gelebilir.

Hafta, aşkta sizi mutlu edecek gelişmelerle başlıyor. Beklemediğiniz bir anda hayatınıza biri girebilir. İlişkiniz varsa, sizi heyecanlandıracak sürpriz bir diyalog yaşayabilir, hatta bir teklif alabilirsiniz. Ancak gökyüzü acele etmek yerine temkinli adımlarla ilerlemeniz gerektiğini söylüyor. Duygularınıza hızlıca kapılmayın, yeni sorumluluklar da almanız gerekeceğini unutmayın. Haftanın ilerleyen günlerinde ihmal ettiğiniz birikmiş işlerle ilgilenmeniz, günlük rutininizi yeniden düzenlemeniz gerekebilir. Bu arada sağlığınıza da dikkat etmenizde fayda var.

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