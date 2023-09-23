Haftalık burç yorumları (25 Eylül-1 Ekim 2023): Dilara Yıldızhan'ın kaleminden tüm burçlar…

Astroloji, yıldızların ve gezegenlerin insanların yaşamlarına etkisini inceler... Çok uzun yıllardır günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasındadır. 25 Eylül Pazartesi günü itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 25- 1 Ekim 2023 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı. Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

25 EYLÜL- 1 EKİM 2023 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya sosyalleşerek, arkadaşlarınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Harcamalarınız artabilir. Partnerinizle beraber yeni planlar yapabilirsiniz. Hafta ortasında; duygusal olarak yalnız hissedebilirsiniz. Maddi konularda yeni fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. İş hayatınızda güçlü destekler sizinle olacak. Hafta ortasında; enerjik atak olacaksınız. 29 Eylül’de gerçekleşecek dolunay etkisiyle; fiziksel değişim kararı alabilirsiniz. İlişki, ortaklık, mahkeme konularında yeni bir aşamaya geçebilirsiniz. Hafta sonunda; aşk, eğlence, çocuk veya hobilerinizle ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Ayrıca para, kazançlarınızla ilgili düzenlemeler veya yeni kazanç fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Boğa; haftaya iş, kariyer hayatınıza odaklanarak başlıyorsunuz. Ani sarsıcı gelişmeler gerçekleşebilir. Çok çalışabilirsiniz. Aile içinde bazı sorunlar gündeme gelebilir. Hafta ortasında; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Yeni arkadaş çevrelerine dahil olabilirsiniz. 29 Eylül’de gerçekleşecek olan dolunay etkisiyle; sosyal çevre, sağlık konularında belirsizlikler belirli hale geliyor olacak. Bu dönemde yanlış anlaşılmalar gerçekleşebilir. Ayrıca sağlık sorunlarınız nüksedebilir. Hafta sonunda; duygusal olarak yalnız hissedebilirsiniz. Çalışma hayatınızda bazı tartışmalar gerçekleşebilir. Pazar günü ise; enerjik, atak olacaksınız. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili İkizler; haftaya yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla başlıyorsunuz. Ani beklenmedik kararlar, haberler gündeme gelebilir. Seyahat veya eğitimde bazı aksiliklerle karşılaşabilirsiniz. Hafta ortasında; iş, kariyer hayatınız ön plana çıkıyor olacak. Otoritelerle bazı sorunlar içinde kalabilirsiniz. ani güzel gelişmeler gerçekleşebilir. 29 Eylül’de gerçekleşecek olan dolunay etkisiyle; sosyal çevre, topluluklar veya iş hayatınızda belirsizlikler belirli hale geliyor olacak. Ayrıca aşk, seyahat, eğitim konularında güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. İletişime dikkat. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Yengeç; haftaya finans, özel hayat, ameliyat veya sağlık konularıyla başlıyorsunuz. Aile, ev konularında maddi açıdan güzel yatırım fırsatları karşınıza çıkabilir. Harcamalarınız ise artabilir. Hafta ortasında; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk veya uzak çevrenizle ilgili kararlar alabilirsiniz. Sosyal çevrenizle beraber seyahat edebilirsiniz. 29 Eylül’de gerçekleşecek dolunay etkisiyle; seyahat, eğitim, kariyer hayatınızda belirsizlikler belirli hale geliyor olacak. Bu dönemde bazı sorunlar sizi duygusal olarak zorlayabilir. Duygularınızı kontrol edemeyebilirsiniz. Hafta sonunda; iş, kariyer, sosyal çevrenizle ilgilenebilirsiniz. Maddi konularda güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Aslan; haftaya partner, ortaklık, mahkeme veya yakın arkadaşınızla ilgilenerek başlıyorsunuz. Ortak veya partnerinizle beraber seyahat, eğitim kararı alabilirsiniz. Beraber fikirsel uzlaşı sağlayabilirsiniz. Hafta ortasında; finans, özel hayat, ameliyat konuları gündeme gelebilir. Ani harcamalar yapabilirsiniz. Bağışıklık sisteminiz zayıflayabilir, dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. 29 Eylül’de gerçekleşecek dolunay etkisiyle; finans, özel hayat, sağlık veya seyahat, eğitim konularında belirsizlikler belirli hale geliyor. Bu dönemde ödeme, borçlara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. İletişimde bazı tartışmalar gerçekleşebilir. Hafta sonunda; seyahat, eğitim, uzak çevrenizle ilgilenebilirsiniz. İş hayatınızla ilgili nai gelişen kararlar alabilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Başak; haftaya çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, sağlık veya evcil hayvanlarınızla ilgili konularla başlıyorsunuz. Çok çalışabilir, çok kazanabilirsiniz. Hafta ortasında; partner, ortaklık, eğitim, mahkeme konuları gündeme gelebilir. Ani olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. Beklenmedik sürprizler ani yurt dışı, seyahat, eğitim, kararı alabilirsiniz. 29 Eylül’de gerçekleşecek dolunay enerjisiyle; finans, ödemeler, vergi, miras veya ameliyat konularıyla ilgili belirsizlikler belirli hale geliyor olacak. Bu dönemde çok çalışabilir ama çok harcayabilirsiniz. Hafta sonunda; ödeme, borçlar, yurt dışı, seyahat konuları gündeme gelebilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Terazi; haftaya aşk, çocuk, eğlence, hobilerinizle ilgilenerek başlıyorsunuz. Bahsettiğim konulardan dolayı harcamalarınız artabilir. Arkadaşlarınızla bazı sorunlar gerçekleşebilir. Hafta ortasında; çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, sağlık konularında ani gelişmeler gerçekleşebilir. Tartışmalar içinde kalabilirsiniz ve kendinizi savunurken zorlanabilirsiniz. 29 Eylül’de gerçekleşecek dolunay etkisiyle; çalışma hayatı, sağlık veya partnerinizle ilgili belirsizlikler belirli hale geliyor olacak. Tartışmacı bir tutum içinde kalabilirsiniz bu da sizi sağlık olarak etkileyebilir. Sakin kalmanızı tavsiye ediyorum. Hafta sonunda; partnerinizle, ortağınızla beraber sosyalleşebilirsiniz. Aşk konusunda güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Akrep; haftaya ev, aile, gayrimenkul konularıyla başlıyorsunuz. Aile içinde bazı sorunlar gündeme gelebilir. Partnerinizle uzlaşmakta zorlanabilirsiniz. Hafta ortasında; çocuk, tatil, eğlence, hobilerinizle ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Kalıcı, uzun vadeli kararlar alabilirsiniz. 29 Eylül’de gerçekleşecek dolunay etkisiyle; çocuk, tatil, hobi veya çalışma hayatı, sağlık konularında belirsizlikler belirli hale geliyor olacak. Ani gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; sağlık, evlilik, partner, çalışma arkadaşlarınızla ilgilenebilirsiniz. Beklenmedik gelişmeler içinde kalabilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Yay; haftaya yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahat konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz. Seyahat, eğitim veya iletişimde bazı sorunlar içinde kalabilirsiniz ancak işin içinden rahatlıkla çıkabileceksiniz. Hafta ortasında; ev, aile, gayrimenkul konuları gündeme gelebilir. Sorumluluklarınız artabilir. İletişimde yanlış anlaşılmalar gerçekleşebilir. 29 Eylül’de gerçekleşecek dolunay etkisiyle; ev, aile, aşk, çocuk konularında belirsizlikler belirli hale geliyor olacak. Güzel gelişmeler ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat kararı alabilirsiniz. Hafta sonunda; eğlence, aşk, çocuk, hobi ve gündelik uğraşlarınız ön plana çıkabilir. Sağlığınıza dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Oğlak; haftaya para, kazançlar, iş hayatınızla ilgilenerek başlıyorsunuz. Yeni projeler veya kazançlarınızı arttıracak planlar yapabilirsiniz. Bu dönemde harcamalarınız, ödemelerinize dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Hafta ortasında; eğitim, seyahat, kardeşler, yakın çevrenizle ilgilenebilirsiniz. Güzel gelişmeler sizinle olacak. Ani harcamalar yapabilirsiniz. Aşk, çocuk, hobilerinizle ilgili beklenmedik gelişmeler gerçekleşebilir. 29 Eylül’de gerçekleşecek dolunay ile; eğitim, seyahat, kardeşler veya aile konularında belirsizlikler belirli hale geliyor olacak. Bu dönemde bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Sağlığınıza ise dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Hafta sonunda; ev, aile, gayrimenkul, aşk, eğlence konuları ön plana çıkabilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Kova; haftaya enerjik, atak başlıyorsunuz. Partner veya ortağınızla bazı tartışmalar içinde kalabilirsiniz. Ancak yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; para, kazançlarınızla ilgilenebilirsiniz. Yeni düzenlemeler gündeme gelebilir. İş hayatınızda otoritelerle sorunlar gerçekleşebilir. Maddi açıdan düzenli ve tutumlu olmanız gereken bir süreçtesiniz. 29 Eylül’de gerçekleşecek dolunay etkisiyle; kazançlar, para, eğitim, seyahat, yer değişikliği konularında belirsizlikler belirli hale geliyor olacak. Bu dönemde tartışma içinde kalabilirsiniz. Hızlı kararlar almanız gerekebilir. Hafta sonunda; seyahat, eğitim, aile konuları ön plana çıkabilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Balık; haftaya duygusal olarak içe çekilerek, yalnız hissederek başlayabilirsiniz. Gizli kadın düşmanlar kendini gösterebilir. Finans, sağlık konularında güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; enerjik, atak olacaksınız. Eğitim, seyahat konularında önemli gelişmeler gerçekleşebilir. Ani harcamalar yapabilirsiniz. 29 Eylül’de gerçekleşecek dolunay etkisiyle; para, kazançlar, sağlık, fiziksel değişim konularında yeni kararlar alabilirsiniz. Harcamalar, ödemeler, vergi, borçlarla ilgili dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Hafta sonunda; para, kazançlar, eğitim, seyahatler gündeme gelebilir. Harika bir hafta dilerim.

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