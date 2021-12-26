Haftalık burç yorumları (27 Aralık - 2 Ocak 2021): Aşk, kariyer, sağlık yorumları...

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 27 Aralık pazartesi itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 27 Aralık 2021 - 2 Ocak 2022 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım... (Aralık 2021 aylık burç yorumları yazımıza da bakabilirsiniz)

27 Aralık 2021 - 2 Ocak 2022 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Hafta başında ilişkinizle ilgili yönetmeniz gereken krizler olabilir. Ancak kararlı adımlar atarak sorunlarınızı çözebilir, hatta ilişkinizi sağlamlaştırabilirsiniz. Yöneticiniz Mars sizi destekliyor olacak. Özellikle Pazartesi günü partnerinizle yapacağınız konuşmalar için ideal. Hafta ortalarından itibaren hayata dair farkındalıklar kazanacağınız bir sürece giriyorsunuz. Bu dönem terapi süreçleri, şifa çalışmaları için uygun. Yılın son gecesi sizin için hareketli ve bol eğlenceli geçecek. Haftanın son günü gerçekleşecek olan Yeniay’da ise kariyerinizle ilgili yeni bir başlangıç kararı alabilirsiniz.

Yılın son haftasına başlarken evinizi ya da çalışma ortamınızı derleyip toplama, organize etme işleriyle ilgilenebilirsiniz. Sağlığınızla ilgili yaptırmanız gereken kontrolleri de ihmal etmeyin. İlerleyen günlerde ilişkinizi şifalandıracak güzel gelişmeler olabilir. Aynı zamanda sosyal çevreniz de genişliyor. Önümüzdeki dönemde yeni insanlarla tanışabilirsiniz ve sosyal hayatınız bir hayli hareketlenebilir. Yılın son gecesinde sorunları düşünmeyi bırakın ve rahatlayın. Geceyi evinizde sevdiklerinizle geçirmek size çok iyi gelebilir. Pazar günkü Yeniay’da ise yurt dışıyla ilgili bir karar alabilirsiniz.

Haftanın ilk günleri partnerinizle aranızda tartışmalar çıkabilir. Bunları uzatmak yıkıcı sonuçlar doğurabilir, dikkat edin. Hafta ortalarında yöneticiniz Merkür’ün Venüs ve Plüton ile kavuşması günlük hayat akışınızda dönüştürmeniz gerekenleri gündeme getirebilir; bazı rutinlerinizi değiştirerek rahatlayabilirsiniz. Yılın son gecesini evinizde sevdiklerinizle geçirmek size iyi gelecek. Pazar günkü Yeniay ise parasal konuları gündeminize taşıyor. Borçlarınızı yeniden yapılandırma kararı alabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili konular da uzun bir süre boyunca sizi meşgul edecek.

Hafta ortalarından itibaren hayatınızda beklenmedik bir şekilde yurt dışıyla ilgili süreçler başlayabilir. Yurt dışında bir eğitim alma, ticari bir girişimde bulunma ya da uzak ülkelere seyahat gibi konular gündeme gelebilir ve bu konularda şansınız açık olabilir. Fırsatları değerlendirin. Yılın son gecesinde sağlığınıza dikkat etmenizde fayda var; aşırı yeme-içmeden uzak durun. Pazar günü gerçekleşecek olan Yeniay ise size evlilik ya da ilişki konularında yeni başlangıçlar getirebilir. İlişkiniz varsa geleceğe taşınabilir, hatta sürpriz bir teklif alabilirsiniz.

Hafta ortalarından itibaren ailevi konular gündeminize gelebilir. Aileyi ilgilendiren bir karar almanız gerekebilir, ancak bu biraz krizli olabilir ve ekonomik anlamda zorlanabilirsiniz. Ancak ilerleyen dönemde borçlar, ortak kazançlar ya da kredi ödemeleri gibi konularda şansınız açık olacak. Yılın son gecesini partnerinizle keyifli bir şekilde geçirebilirsiniz. Cumartesi günü yöneticiniz Güneş ile Uranüs arasında pozitif etkileşim var, hayatınızda sürpriz gelişmeler olabilir. Pazar günü gerçekleşecek olan Yeni ay ise işlerinizi yeniden yapılandıracak fikirleri hayata geçirmek için sizi motive edecek.

Pazartesi günü parasal konularda almanız gereken zor bir karar olabilir. İyice düşünmenizde, hatta deneyimli bir finans danışmanından fikir almanızda fayda var. Önümüzdeki dönemde ise aşk hayatınız hareketleniyor. İlişkinizi geleceğe taşıyabilirsiniz, yalnızsanız hayatınıza biri girebilir ve aşık olabilirsiniz. Biraz daha akışta kalabileceğiniz, kurallarınızı esnetebileceğiniz bir süreç başlıyor, bu size çok iyi gelecek. Yılın son gecesini ailenizle birlikte evinizde keyifli bir şekilde geçirebilirsiniz. Pazar günkü Yeni ay da aşk evinizde gerçekleşiyor. Hayat size yeni başlangıçlar vadediyor.

Haftaya başlarken Ay sizin burcunuzda seyahat ediyor. Yılın bu son günleri yeni kararlar almak için çok uygun. Günlük hayatınızın akışını değiştirecek yeni rutinler oluşturabilirsiniz ve bunlar sizi rahatlatabilir. Yöneticiniz Venüs Çarşamba günü Merkür’le kavuşuyor. Parasal açıdan rahat bir nefes almanızı sağlayacak yeni bir karar, bir sözleşme gündeminize gelebilir. Yılın son gecesini yakın çevrenizle bir arada, keyifli bir şekilde geçirebilirsiniz. Pazar günkü Yeniay ise ailenizle yapacağınız yeni başlangıçlara vesile olabilir. Taşınma, ev-emlak alım-satımı gibi gündemleriniz oluşabilir.

Hafta ortalarında Ay sizin burcunuzda seyahat ediyor olacak. Perşembe günü yöneticiniz Plüton’un Merkür ile kavuşumu da sizi destekliyor. Yeni yıl kararları alın, bunları yazılı hale getirin ve saklayın. Yılın son gecesi harcamalar konusunda biraz ipin ucunu kaçırabilirsiniz. Ancak fazla takılmayın ve gecenin tadını çıkarın. Yeni yılla beraber aşk konusunda oldukça şanslı bir sürece giriyorsunuz. İlişkinizi geleceğe taşıyabilirsiniz, yalnızsanız hayatınıza biri girebilir ve aşık olabilirsiniz. Pazar günkü Yeniay ise almak istediğiniz bir eğitimle ilgili başlangıç yapmanıza vesile olabilir.

Haftanın ilk günlerinde sosyal hayatınız epey hareketli olabilir. Hafta ortalarında ise biraz yalnız kalmak, geçtiğimiz yıla dair bir muhasebe yapmak isteyebilirsiniz. Yöneticiniz Jüpiter Çarşamba günü Balık burcuna geçiyor. Bu süreçte sizi aileniz ve evinizle ilgili konularda destekliyor olacak; bir ev alma, satma ya da taşınma konularında şansınız açık olabilir. Daha büyük bir eve taşınabilirsiniz. Yılın son gecesinde ve yeni yıla adım atarken Ay sizin burcunuzda seyahat edecek. Dilek dilemeyi unutmayın. Pazar günkü Yeniay ise para evinizde gerçekleşiyor. Maddi güvence önceliğiniz olacak.

Haftaya başlarken kariyerinizle ilgili konular gündeminizde. Bazı krizli durumlar oluşabilir ancak yöneticiniz Satürn sizi destekliyor olacak. Süreci rahatlıkla yönetebilirsiniz. Perşembe günü ise Satürn ile Mars arasında olumlu etkileşim var; sosyal hayatınız hareketleniyor. Yılın son gecesini evinizde sakince geçirmek isteyebilirsiniz. Hafta sonunu bol bol dinlenmeye ayırın, buna ihtiyacınız var. Pazar günü Ay sizin burcunuza geçiyor ve Yeniay gerçekleşiyor. Hayatınızla ilgili kararlar alabilir, yeni başlangıçlar yapmak için yüksek bir motivasyon hissedebilirsiniz. Bu enerjiden faydalanın.

Hafta ortalarında kariyerinizle ilgili konular gündeminize gelebilir. Maddi açıdan şanslı bir sürece giriyorsunuz, önümüzdeki dönemde geliriniz artabilir ya da yeni kazanç fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz. Yılın son gecesini arkadaşlarınızla birlikte keyifli bir şekilde geçirebilirsiniz. Cumartesi günü yöneticiniz Uranüs ile Güneş arasında pozitif etkileşim olacak, hayatınızda sürpriz gelişmeler olabilir ve sizi çok şaşırtabilir. Pazar günkü Yeniay ise sizi bilinçaltı düzeyde etkileyecek. Spiritüel çalışmalar yapabilirsiniz. Rüyalarınıza dikkat edin, mesajlar içeriyor olabilirler.

Hafta ortasında Jüpiter’in sizin burcunuza geçmesiyle birlikte hayatınızda çok şanslı olacağınız yeni bir dönem başlıyor. Önümüzdeki ayları iyi değerlendirin ve hayalleriniz için adım atın, gökyüzü en çok sizi destekliyor olacak. Yılın son günlerini bu anlamda yeni kararlar almak için değerlendirebilirsiniz. Yılın son gecesinde dilek dilemeyi de unutmayın. Pazar günü gerçekleşecek olan Yeniay’da ise sosyal çevrenizle ilgili kararlar alabilirsiniz. Enerjinizi aşağı çeken kişileri hayatınızdan çıkarmak size iyi gelecek. Yeri geldiğinde hayır demeyi ve sınır çizmeyi öğrenmelisiniz.

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