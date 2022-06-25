Haftalık burç yorumları (27 Haziran- 3 Temmuz 2022): Aşk, kariyer, sağlık yorumları...

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 20 Haziran Pazartesi itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 27 Haziran- 3 Temmuz 2022 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...



27 Haziran- 3 Temmuz 2022 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya maddi kazançlar ve para konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz. Aile ve evinizle ilgili yeni gelişmeler gerçekleşecek. Siz ise duygusal olarak durumları çok abartabilirsiniz ve stresiniz artabilir. Ayrıca tüm hafta boyunca iş hayatınızda tartışma ve manipülasyona maruz kalabilirsiniz. Tepkileriniz çok sert olabilir. Saldırgan tavırlara dikkat etmelisiniz. Hafta sonunda ise; partnerle, çocuklarla ya da hobilerinizle ilgilenerek güzel zaman geçirebilirsiniz. Bol bol eğlenebilirsiniz.

Sevgili Boğa; haftaya enerjik ve dinç başlıyorsunuz. Ani fevri tutumlar sergileyebilirsiniz. Bu hafta yakın çevre, kardeşlerle ilgili yeni bir döneme girebilirsiniz ama durumları abartabilirsiniz. Yeni bir eğitime başlayabilir, seyahat kararı da alabilirsiniz. Ayrıca maddi kazançlarınızı arttıracak fırsatlar da yakalayabilirsiniz. Yolculuklarda kazalar yaşanabilir, gizli düşmanlarınızın manipülasyonuna maruz kalabilirsiniz. Ayrıca hukuk, yurt dışı gibi konularda sorunlar gerçekleşebilir. Hafta sonunda; aile ve evinizle ilgileneceksiniz ama aile içinde tartışma yaşanabilir.

Sevgili İkizler; haftaya içe çekilerek ve duygusal olarak kendinizi dış dünyaya kapatarak başlayabilirsiniz. Bu hafta maddi kaynaklarınızla ilgili yeni kararlar alırken, sosyal çevrenizden ya da bağlı olduğunuz topluluklardan dolayı harcamalarınız artabilir. Ayrıca yeni bir aşk kapınıza da çalabilir. Borç, ödemeler konusunda ciddi sorunlar gerçekleşebilir. Hafta sonunda yakın çevre, kardeşlerle, yakın akrabalarınızla zaman geçirebilir, kısa seyahatler gerçekleştirebilirsiniz.

Sevgili Yengeç; haftaya arkadaşlarınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Bu hafta sağlık problemlerinize dikkat etmelisiniz, mide rahatsızlıkları yaşayabilirsiniz. Ayrıca Kariyer hayatınızda duygusal tepkilerinizden dolayı şanslarınızı tepebilirsiniz. Kariyer hayatınızda güçlü düşmanlarınızın manipülasyonuna maruz kalabilirsiniz bundan dolayı stratejik ilerlemenizi tavsiye ediyorum. Hafta sonunda; maddi kazancalar, para, iş hayatınıza odaklanabilirsiniz.

Sevgili Aslan; haftaya kariyer ve iş hayatınıza odaklanarak başlayabilirsiniz. Tüm hafta boyunca psikolojiniz çok hassaslaşabilir ve içe çekilmek isteyebilirsiniz ayrıca duygusal olarak durumları çok abartabilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahatlerle ilgili bazı şanssızlıklar sizi psikolojik olarak yorabilir. Fiziksel olarak bakım, saç değiştirmek ya da fiziksel olarak değişim için yeni kararlar alabilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki güçlü kişilerin ise manipülasyonuna uğrayabilirsiniz ayrıca seyahatlerde, hukuk, eğitim konularında dikkatli olmalısınız. Sağlığınıza ise ekstra önem göstermeniz gerekmektedir. Hafta sonunda; kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Canınızın istediğini yapabileceksiniz, güzel bir hafta sonu sizi bekliyor olacak.

Sevgili Başak; haftaya eğitim, seyahat, yurt dışı konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Tüm hafta boyunca maddi kaynaklarınız ve harcamalarınız gündemde olabilir. Sosyal çevrenizde değişimler ve yeni insanlarla tanışabilirsiniz ama sosyalleşirken çok para harcayabilirsiniz. Kariyer hayatınızda ise güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Aşk, çocuk ya da hobilerinizden dolayı harcamalarınız çok artabilir ayrıca manipülasyon yüzünden saldırı ve şiddete de maruz kalabilirsiniz lütfen sakin kalın. Hafta sonunda kendinize zaman ayırarak geçirebilirsiniz.

Sevgili Terazi; haftaya para, maddi kaynaklar, finansal durumunuzla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Tüm hafta boyunca kariyer hayatınızda değişimler gerçekleşebilir, yeni kararlar alınabilir ama ortaklarla sorunlar yaşanabilir. Durumlar fazla büyütülebilir. Aile içinde ve ilişkinizle manipülasyona maruz kalabilirsiniz. Sakin kalmalısınız, saldırgan tavırlar krizlere yol açabilir. Yurt dışı, eğitim, seyahat konularında ise şanslısınız ve bir kadın tarafından desteklenebilirsiniz. Hafta sonunda sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz.

Sevgili Akrep; haftaya ilişki, ortaklık konularıyla başlıyorsunuz. Tüm hafta boyunca; yurt dışı, eğitim, uzak akrabalar, hukuk konularıyla ilgili yeni başlangıçlar ve yeni kararlar alabilirsiniz. Ama sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Baş bölgesi rahatsızlıkları, şeker problemleri yaşanabilir. Çalışma hayatınızda iletişimde manipülasyona maruz kalabilirsiniz ve tartışmalar yaşanabilir. Hafta sonunda kariyer ve iş hayatınıza odaklanabilirsiniz.

Sevgili Yay; haftaya çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, evcil hayvanlarınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Boyun bölgesi rahatsızları yaşayabilirsiniz. Tüm hafta boyunca; maddi kaynaklar, borçlar, ödemeler, vergi konularıyla ilgili yeni kararlar alırken harcamalarınız artabilir. Ayrıca mide bölgesi rahatsızlıkları gerçekleşebilir. Çocuk, aşk ve hobilerden, borsadan dolayı çok para harcayabilirsiniz. İş hayatınızda manipülasyona maruz kalabilirsiniz. Hafta sonunda; seyahat, eğitim, uzak çevre, hukuk konularıyla ilgilenebilirsiniz.

Sevgili Oğlak; haftaya aşk, çocuk, hobi konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz ve kendinizi iyi hissederek haftaya başlıyorsunuz. Tüm hafta boyunca ilişki ya da ortaklıkla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz ama bazı durumları çok abartabilirsiniz. Duygusal olarak doyumsuz davranabilirsiniz. Aile içinde ise manipülasyon, tartışma yaşanabilir. Ev alım-satım, taşınma için pek uygun bir haftada değilsiniz. Hafta sonunda ise; okült konular, para konularıyla ilgilenebilirsiniz.

Sevgili Kova; haftaya aile ve ev hayatınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz ve bazı sorunlar gerçekleşebilir. Tüm hafta boyunca çalışma hayatı, yanınızda çalışanlarla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz ama iletişimde kendinizi ifade ederken durumları abartabilirsiniz. Ayrıca sağlığınıza da dikkat etmelisiniz. Hafta sonunda; partnerle, yakın arkadaşınızla ya da ortakla zaman geçirebilirsiniz.

Sevgili Balık; haftaya yakın çevre, kardeşler, eğitim konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz ve kendinizi iyi ifade edeceksiniz. Tüm hafta boyunca aşk, çocuk ya da hobilerinizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz ama bu kararlarınızdan dolayı harcamalarınız artabilir ve savurgan olabilirsiniz. Sosyal çevrenizdeki güçlü insanların manipülasyonu sonucu harcamalarınız çok artabilir ve para kaybı yaşayabilirsiniz, bu hafta maddi kaynaklarınızı etkileyecek ciddi kararlar alırken dikkatli olmalısınız. Hafta sonunda; çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, evcil hayvanlarınızla ilgilenebilirsiniz.

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