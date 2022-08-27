Haftalık burç yorumları (29 Ağustos- 4 Eylül 2022): Aşk, kariyer, sağlık yorumları...

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 29 Ağustos Pazartesi itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 29 Ağustos- 4 Eylül 2022 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

29 Ağustos- 4 Eylül 2022 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya uyumlu ve dengeli hissederek başlıyorsunuz. Partner ya da ortakla ilgilenebilir, güzel kararlar alabilirsiniz. Hafta ortasında; para, ödemeler, sağlık konuları ön plana çıkarken ani harcamalar gerçekleşebilir. Hafta sonunda ise; eğitim, seyahat, hukuk, yurt dışı konuları ilgilenebilirsiniz ama sorunlar yaşanabilir. Güzel bir hafta dilerim.

Sevgili Boğa; haftaya çalışma hayatı, gündelik işlerle uğraşarak başlayabilirsiniz. Yeni kararlar alabilirsiniz. Hafta ortasında; ilişki ve ortaklıkla ilgilenebilirsiniz ama ani fevri tutumlarınız sorunlara yol açabilir. Hafta sonunda ise; para, finansal durumunuz ön plana çıkabilir. Bu süreçte iyi para kazanırken bir taraftan da çok harcayabilirsiniz. Güzel bir hafta dilerim.

Sevgili İkizler; haftaya aşk, hobi, ilişki, tatil ya da eğlence konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Ve güzel haberler alabilirsiniz. Hafta ortasında; çalışma hayatı, gündelik işler ön plana çıkabilir. Ani sorunlar yaşanabilir, sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Hafta sonunda ise; partner ya da ortakla güzel zaman geçirebilirsiniz. Ayrıca uzun zaman boyunca sağlığınıza da dikkat etmelisiniz. Güzel bir hafta dilerim.

Sevgili Yengeç; haftaya aile ve ev konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Ama bazı sorunlar kendini gösterebilir, durumları çok abartabilirsiniz. Hafta ortasında ise daha iyi hissediyor olacaksınız. Aşk, çocuk, hobi, tatil konuları ön plana çıkabilir. Ayrıca ani gelişmelere de açık olmalısınız. Hafta sonunda ise; çalışma hayatı, gündelik işlere yönelebilirsiniz. Bol bol çalışabilir, gündelik hayat işleriyle uğraşabilirsiniz. Ayrıca sağlığınıza da dikkat etmelisiniz. Güzel bir hafta dilerim.

Sevgili Aslan; haftaya yakın çevre ve kardeşlerinizle iletişim kurarak başlayabilirsiniz. Kısa seyahatler gerçekleştirebilir, eğitim alanına yönelebilirsiniz. Hafta ortasında; aile ve ev konularınız ön plana çıkarken, duygusal olarak huzursuz hissedebilirsiniz ayrıca duygusal iniş çıkışlarınız çok olabilir. Kariyer hayatınızda da beklenmedik durumlar gerçekleşebilir. Hafta sonunda; aşk, çocuk, hobi konularıyla ilgilenebilirsiniz. Tatil yapabilir, bol bol eğlenebilirsiniz. Güzel bir hafta dilerim.

Sevgili Başak; haftaya maddi kaynaklar ve para konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz ve çok para harcayabilirsiniz. Hafta ortasında ise iyi hissediyor olacaksınız. Duygularınızı rahatlıkla ifade edebilir, yakın çevre ve kardeşlerinizle ortak kararlar alabilirsiniz. Trafikte ve seyahatte ise dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum çünkü ani kazalara açıksınız. Hafta sonunda; aile ve evinize vakit ayırabilirsiniz. Bazı sorunlar olsa da sevdiklerinizle güzel zaman geçireceksiniz. Güzel bir hafta dilerim.

Sevgili Terazi; haftaya enerjik ve zinde hissederek başlayabilirsiniz. Kendinizi rahatlıkla ortaya koyabilirsiniz. Ayrıca çevrenize karşı daha duyarlı olabilirsiniz ama fazla verici olmamaya çalışmalısınız. Hafta ortasında; maddi kaynaklar ve para konuları ön plana çıkabilir. Ani harcamalar yaparken bir taraftan da ani para girişleri de gerçekleşebilir. Hafta sonunda ise, kardeş ve yakın çevrenizle ilgilenebilirsiniz. Beraber vakit geçirebilirsiniz. Eğitim ve kısa seyahat konuları da gündeminize gelebilir. Güzel bir hafta dilerim.

Sevgili Akrep; haftaya içe çekilerek yalnız kalmak isteyerek başlayabilirsiniz. Ruhsal çalışmalar yapmak için güzel bir zaman diliminde olacaksınız. Hafta ortasında ise duygusal olarak iyi hissetmeye başlıyorsunuz ve kendinizi rahat ifade etmeye başlıyorsunuz. Partner ya da ortakla ani iniş çıkışlar yaşayabilirsiniz. Hafta sonunda; maddi konular, ürettikleriniz ön plana çıkabilir. Kazançlarınız gerçekleşirken bir taraftan da harcama yapmak zorunda kalabilirsiniz. Güzel bir hafta dilerim.

Sevgili Yay; haftaya sosyalleşerek, arkadaşlarınızla iletişim kurarak başlayabilirsiniz. Yeni insanlarla tanışmak için de güzel bir haftadasınız. Hafta ortasında duygusal olarak içe çekilmek isteyebilirsiniz ayrıca ani sağlık problemleri gerçekleşebilir. Özellikle de boyun, boğaz bölgesi rahatsızlıklarına dikkat etmelisiniz. Hafta sonunda ise; enerjik ve neşeli hissedebilirsiniz. Partner ya da ortakla bazı tartışmalar yaşansa da neşenizi kimse kaçıramayacak. Güzel bir hafta dilerim.

Sevgili Oğlak; haftaya kariyer ve iş hayatınıza odaklanarak başlayabilirsiniz. Ayrıca yeni kararlar alabilir, sözleşme imzalayabilirsiniz. Hafta ortasında; sosyalleşebilirsiniz, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz ama ani sorunlar ya da beklenmedik durumlar içinde kalabilirsiniz. Hafta sonunda ise; içe çekilmek isteyebilirsiniz. Ruhsal çalışmalar yapmak için güzel bir zaman diliminde olacaksınız. Güzel bir hafta dilerim.

Sevgili Kova; haftaya yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz ve güzel kararlar alabilirsiniz. Hafta ortasında; kariyer ve iş hayatınız ön plana çıkarken ani beklenmedik krizlerin içinde kalabilirsiniz. Hafta sonunda; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz.

Sevgili Balık; haftaya maddi kaynaklar ve para konularıyla ilgili kararlar alarak başlayabilirsiniz. Ayrıca maddi kaynaklarınızı yönetirken fazla savurgan davranabilirsiniz. Hafta ortasında; yurt dışı, eğitim, seyahat konularıyla ilgilenebilirsiniz. Ayrıca kazalara açıksınız bundan dolayı yolculuklarınızda dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Hafta sonunda ise; kariyer ve iş hayatınıza odaklanabilirsiniz fakat durumlar karşısında kararsız davranabilirsiniz.

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