Yılın en önemli gezegen geçişi! Mars'ın İkizler burcuna geçişinin burçlara etkisi ne olacak? Astrolog Dilara Yıldızhan anlattı...

Mars bizim dürtülerimizi, harekete geçmemizi ve tutkularımızı yönetir. İkizler burcundayken çok sıkılırız ve sürekli yeni bir alana yönelmek isteriz. Bu dönemde zihnimiz 7/24 çalışır ve hiç durmaz. Ayrıca Mars kendimizi savunma şeklimizdir ve İkizler burcundayken çok sert sözler söyleyebilir, kolayca tartışmaya girebiliriz. Sözlerimizi silah gibi kullanırız.

Zihnimiz çok huzursuz olabilir, anksiyete, endişeler artar. Zihinsel olarak zorlanabiliriz.

Mars İkizler burcundayken 30 Ekim-12 Ocak 2023 Tarihinde ise Retro yapacak. 2021 Mart-Nisan aylarında olumlu ya da olumsuz neler yaşadınız? Bu konular tekrar önünüze gelir ve bir üst raddede yaşarsınız.

Dünyada ise; siber saldırılar artar, hacklenmeler gerçekleşir. Trafik-ulaşımda kazalar, yanlış haberlerin hızlıca yayılması, yanlış bilgi aktarımı gerçekleşebilir. Rusya’nın kararları tüm dünyayı etkileyebilir. Ayrıca yeni savaş kararları alınabilir.

TÜRKİYE AÇISINDAN ETKİLERİ NELER OLACAK?

Türkiye’nin ise 12. Evinde gerçekleşecek olan bu transitle; covit çok hızlı yayılabilir ve yeni kararlar alınabilir. Sosyal medyada kısıtlamalar artabilir. Hastaneler, cezaevleri ile ilgili yeni pek çok karar alınabilir. Bu dönemde hırsızlıklar artabilir, dikkatli olun. Gizli örgütlerle ilgili yeni bilgiler açığa çıkabilir. Halk, esnaflar, kadınlar, topluluk-derneklerle ilgili de yeni kararlar alınabilir. Bu konularda pek çok söylenti halkın kafasını karıştırabilir, bu dönemde her söylenene inanmamak ve sorgulamak gerekir. Yalan-yanlış bilgi aktarımı çok olur ve sürü psikolojisiyle ilerlerseniz yanlış bir durumun ortasında kaldığınızı çok geç fark edebilirsiniz.

Ayrıca Merkür artık ghost harekette. Bu tarihlerde evlilik, nişan yapıldığında, yepyeni bir ilişkiye başlandığında bitmeyen tartışmalar, anlaşmazlıklar içinde kalabilirsiniz. Bu dönemlerde önemli kararlar alınması tavsiye edilmese de özellikle 30 Ekim 2022-12 Ocak 2023 tarihlerine dikkat etmelisiniz ve mümkünse önemli imzalar atmamalısınız. Ama kaderde varsa yine de sizin için en iyisidir ve deneyimlemeniz ve öğrenmeniz gereken şeyler vardır.

*MARS İKİZLER GEÇİSİ 7 AY BOYUNCA AYNI BURÇTA KALACAĞI İÇİN; HAYATIMIZDA SÜREKLİ OLARAK BELİRLİ BİR ALANDA İLETİŞİM VE HAREKETE GEÇMEMİZ ARTACAK DEMEKTİR. AYRICA ESKİ AŞKLAR GERİ DÖNEBİLİR AMA DİKKATLİ OLMALISINIZ.

MARS'IN İKİZLER BURCUNA GEÇİSİNİN BURÇLARA ETKİLERİ

Mars; 20 Ağustos-25 Mart 2023’e kadar ikizler burcunda olacak. Bu durum ise sizin hayatınızda; yakın çevre, kardeşler, eğitim, iletişim, kısa seyahatlerin artacağını, bu konularda hayatınızın hareketleneceğini ama kazaların, iletişim sorunlarının da yaşanacağına işaret etmekte. Bundan dolayı dikkatli olmalısınız. Tartışmalara çok girmemeli, yeni bir sözleşme imzalarken 2 kere düşünmeli öyle karar vermelisiniz. Ayrıca ağzınızdan çıkanlara dikkat etmelisiniz. 2021 Mart-Nisan aylarında ne yaşadınız? Bu dönemde ne yaşadıysanız benzeri durumları olumlu ya da olumsuz olarak bir üst raddede yaşayabilirsiniz.

Mars; 20 Ağustos-25 Mart 2023’e kadar ikizler burcunda olacak. Bu dönemde çok çalışabilir, yeni sözleşme ve anlaşmalar yapabilirsiniz ama çok dikkatli olmalısınız çünkü yeni kararlarda sizi zarara sokacak durumlarla karşılaşabilirsiniz. Ayrıca para kazanırken, para geldiği gibi aynı şekilde gidebilir. Harcamalarınıza dikkat etmelisiniz. Ayrıca; 2021 Mart-Nisan aylarında ne yaşadınız? Bu dönemde ne yaşadıysanız benzeri durumları olumlu ya da olumsuz olarak bir üst raddede yaşayabilirsiniz.

Mars; 20 Ağustos-25 Mart 2023’e kadar ikizler burcunda olacak. Bu dönemde sağlığınız çok önemli olacak ve çok daha aktif olduğunuz bir döneme gireceksiniz. Bağışıklık sisteminiz böyle transitlerde zayıflar bundan dolayı sağlığınıza, bulaşıcı hastalıklara karşı tedbiri almanızı tavsiye ediyorum. Ayrıca; 2021 Mart-Nisan aylarında ne yaşadınız? Bu dönemde ne yaşadıysanız benzeri durumları olumlu ya da olumsuz olarak bir üst raddede yaşayabilirsiniz.

Mars; 20 Ağustos-25 Mart 2023’e kadar ikizler burcunda olacak. Bu dönemde; bilinçaltınız sürekli çalışabilir ve zihniniz hiç durmayabilir. Ayrıca gizli eril düşmanlarınızın arkadan hakkınızda söylediklerine tanık olabilirsiniz. Hastane, kapalı alanlarda vaktinizi harcamak durumunda kalabilirsiniz. Bu döneme girmeden psikolojik olarak kendinize iyi bakmanızı tavsiye ediyorum. Ayrıca; 2021 Mart-Nisan aylarında ne yaşadınız? Bu dönemde ne yaşadıysanız benzeri durumları olumlu ya da olumsuz olarak bir üst raddede yaşayabilirsiniz.

Mars; 20 Ağustos-25 Mart 2023’e kadar ikizler burcunda olacak. Bu dönemde çok sosyalleşebilir, çok gezebilir ve eğlenebilirsiniz. Ayrıca; 2021 Mart-Nisan aylarında ne yaşadınız? Bu dönemde ne yaşadıysanız benzeri durumları olumlu ya da olumsuz olarak bir üst raddede yaşayabilirsiniz.

Mars; 20 Ağustos-25 Mart 2023’e kadar ikizler burcunda olacak. Kariyer ve iş hayatınızla ilgili aktif olduğunuz bir sürece giriyorsunuz. Ama sürtüşme ve zorluklarla da karşılaşabileceğiniz bir süreç geçirebilirsiniz. Sakin kalmakta fayda var. Eğer çalışmıyorsanız kadersel olarak hayatınızın pek çok alanında, engel ve sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Ayrıca; 2021 Mart-Nisan aylarında ne yaşadınız? Bu dönemde ne yaşadıysanız benzeri durumları olumlu ya da olumsuz olarak bir üst raddede yaşayabilirsiniz.

Mars; 20 Ağustos-25 Mart 2023’e kadar ikizler burcunda olacak. Bu dönemde yurt dışı, eğitim, hukuk, uzak akrabalarınızla daha çok iletişime geçebilirsiniz ve güzel kararlar alabilirsiniz. Ayrıca; 2021 Mart-Nisan aylarında ne yaşadınız? Bu dönemde ne yaşadıysanız benzeri durumları olumlu ya da olumsuz olarak bir üst raddede yaşayabilirsiniz.

Mars; 20 Ağustos-25 Mart 2023’e kadar ikizler burcunda olacak. Bu dönemde; para, kredi, ortağın ya da eşin parası, nafaka, vergi gibi konularda yeni kararlar alabilirsiniz. Para kazanırken bir taraftan da gidebilir. Okült konularla ilgilenebilir, parapsikoloji alanında kendinizi geliştirebilirsiniz. Sağlığınıza da dikkat etmelisiniz. Akciğer, nefes, omuz ve kollarınızda rahatsızlarınız artabilir. Enerjiniz bu dönemde çok artabilir, çevreniz tarafından çok çekici bulunabilirsiniz. Ayrıca; 2021 Mart-Nisan aylarında ne yaşadınız? Bu dönemde ne yaşadıysanız benzeri durumları olumlu ya da olumsuz olarak bir üst raddede yaşayabilirsiniz.

Mars; 20 Ağustos-25 Mart 2023’e kadar ikizler burcunda olacak. Partner, yakın arkadaş, mahkeme, ortaklıklarla ilgilendiğiniz ve bu konularda mücadele edeceğiniz bir süreç olabilir. Eski aşk ve flörtler geri dönebilir. Ayrıca; 2021 Mart-Nisan aylarında ne yaşadınız? Bu dönemde ne yaşadıysanız benzeri durumları olumlu ya da olumsuz olarak bir üst raddede yaşayabilirsiniz.

Mars; 20 Ağustos-25 Mart 2023’e kadar ikizler burcunda olacak. Bu dönemde çok çalışabilir, gündelik hayat koşturmanız artabilir. Omuzlar, kollar, akciğer rahatsızları yaşayabilirsiniz. Bağışıklığınız bu süreçte zayıflayabilir bundan dolayı kendinize iyi bakmanızı tavsiye ediyorum. Ayrıca; 2021 Mart-Nisan aylarında ne yaşadınız? Bu dönemde ne yaşadıysanız benzeri durumları olumlu ya da olumsuz olarak bir üst raddede yaşayabilirsiniz.

Mars; 20 Ağustos-25 Mart 2023’e kadar ikizler burcunda olacak. Bu dönemde; çocuk, aşk, tatil, borsa konularında daha aktif bir süreç geçirebilirsiniz. Ayrıca; 2021 Mart-Nisan aylarında ne yaşadınız? Bu dönemde ne yaşadıysanız benzeri durumları olumlu ya da olumsuz olarak bir üst raddede yaşayabilirsiniz.

Mars; 20 Ağustos-25 Mart 2023’e kadar ikizler burcunda olacak. Aile ve ev hayatınıza daha çok zaman ayırabilirsiniz. Sağlığınıza bu süreçte dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Ayrıca; 2021 Mart-Nisan aylarında ne yaşadınız? Bu dönemde ne yaşadıysanız benzeri durumları olumlu ya da olumsuz olarak bir üst raddede yaşayabilirsiniz.