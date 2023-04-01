Haftalık burç yorumları (3 Nisan- 9 Nisan 2023): Dilara Yıldızhan'ın kaleminden tüm burçlar…

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 3 Nisan Pazartesi itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 3 Nisan- 9 Nisan 2023 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

3 Nisan- 9 Nisan 2023 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya detaycı, analizci, ince eleyip sık dokuyarak başlayabilirsiniz. Çalışma hayatınıza odaklanabilirsiniz. Otoritelerle bazı sorunlar yaşanabilir. Hafta ortasında gerçekleşecek olan dolunay etkisiyle on beş gün boyunca; evlilik, ortaklık, mahkeme konularında belirsizlikler belirli hale gelmeye başlıyor. Bu süreçte aile içinde veya evinizle ilgili bazı sorunlar gündeme gelebilir. Hafta sonunda; finans, ameliyat, sağlık konuları gündeminize gelebilir. Harcamalarınız artabilir.

Şahane bir hafta dilerim.

Sevgili Boğa; haftaya aşk, çocuk, hobilerinizle ilgilenerek başlıyorsunuz. Bu süreçte iş hayatınızda bazı sorunlar yaşanabilir, çok detaycı yaklaşıp bütünü kaçırabilirsiniz. Hafta ortasında gerçekleşecek olan dolunay ile birlikte 15 gün boyunca; sağlık, gündelik hayat rutinleriniz, yanınızda çalışanlar, evcil hayvanlarınızla ilgili olaylar içinde kalabilirsiniz. Bel bölgesi rahatsızlıkları gerçekleşebilir. Ayrıca iletişimde veya trafikte bazı aksilikler yaşanabilir. Hafta sonunda; evlilik, partner, ortaklık, mahkeme gibi konularla ilgilenebilirsiniz.

Şahane bir hafta dilerim.

Sevgili İkizler; haftaya ev, aile, gayrimenkul konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında bazı sorunlar gündeme gelebilir. Hafta ortasında gerçekleşecek olan dolunay etkisiyle 15 gün boyunca; aşk, çocuk, hobi, borsa konularında belirsizlikler belirli hale geliyor. Bu süreçte harcamalarınız artabilir. Hafta sonunda; aşk, çocuk, çalışma hayatı, sağlık veya evcil hayvan konularıyla ilgili krizsel durumlar içinde kalabilirsiniz. Ani olaylar gerçekleşebilir.

Şahane bir hafta dilerim.

Sevgili Yengeç; haftaya yakın çevre, seyahat, eğitim konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Sosyal çevrenizden veya aşk hayatınızdan dolayı harcamalarınız artabilir. Hafta ortasında gerçekleşecek olan dolunay ile 15 gün boyunca; ev, aile, gayrimenkul konularında belirsizlikler belirli hale geliyor. Fakat bu dönemde çok çaba göstermek zorunda kalabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Mide bölgesi rahatsızlıklarına dikkat. Hafta sonunda; aşk, çocuk, hobi, tatil, eğlence konularında güzel gelişmeler sizinle olacak.

Şahane bir hafta dilerim.

Sevgili Aslan; haftaya para, kazançlarla ilgili kararlar alarak başlıyorsunuz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında bazı aksilikler, gecikmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında gerçekleşecek olan dolunay ile on beş gün boyunca; kardeşler, seyahat, yakın akraba, eğitim konularında belirsizlikler belirli hale geliyor. Yakın çevrenizle ilgili karar alabilirsiniz. Bu dönemde bilinçaltı korkularınız tetiklenebilir. Hafta sonunda; ev, aile, gayrimenkul konuları gündeminize gelebilir. Ailenizle, sevdiklerinizle zaman geçirebilirsiniz.

Şahane bir hafta dilerim.

Sevgili Başak; haftaya enerjik başlıyorsunuz. Etrafınıza karşı duyarlı, yardımsever olabilirsiniz. Çocuk, hobi, aşk, borsa konularından dolayı harcamalarınız artabilir. Hafta sonunda gerçekleşecek olan dolunay ile on beş gün boyunca; para, kazançlarınız, ödemeleriniz, borsa gibi konularda ani sorunlar gündeme gelebilir. Ayrıca bahsettiğim konulardaki belirsizlikler de belirli hale gelecektir. Bu dönemde iş hayatınızda veya sosyal çevrenizde bazı tartışmalar yaşanabilir. Hafta sonunda; kardeşler, yakın akrabalar, seyahat, eğitim konularıyla ilgilenebilirsiniz. Güzel bir hafta sonu geçirebilirsiniz.

Şahane bir hafta dilerim.

Sevgili Terazi; haftaya duygusal olarak içe çekilerek, kendinizi yalnız hissederek başlayabilirsiniz. Bitkisel çaylar içerek, kendinizle ilgilenerek, gündelik rutinlerinizi düzenleyerek ruhunuzu besleyecektir. Aslında belki farkında olmadığınız şifacı bir yönünüz var, onu keşfedebilirsiniz. Hafta ortasında gerçekleşecek olan dolunay ile; ilişki, ortaklık, mahkeme, fiziksel değişim konularında belirsizlikler belirli hale geliyor. Güzel gelişmeler sizinle olacak. Hafta sonunda; para, kazançlarınızla ilgili ani gelişmeler gerçekleşebilir. Beklenmedik harcamalar yapabilirsiniz.

Şahane bir hafta dilerim.

Sevgili Akrep; haftaya sosyalleşerek, arkadaşlarınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Topluluk, derneklerde kendinizi gösterebilirsiniz. Hafta ortasında gerçekleşecek olan dolunay ile psikolojik durumlar, hastane, sağlık, gizli düşmanlar gibi konularda belirsizlikler belirli hale geliyor olacak. Ayrıca bu süreçte harcamalarınız artabilir. Hafta sonunda; kendinizi iyi hissedeceksiniz. Atak, girişken olacaksınız. Ortaklık, evlilik, partner konularında ani durumlar içinde kalabilirsiniz.

Şahane bir hafta dilerim.

Sevgili Yay; haftaya kariyer, iş hayatınıza odaklanarak hızlı bir giriş yapabilirsiniz. Aşk, çocuk, tatil, eğlenceden dolayı harcamalarınız artabilir. Hafta ortasında gerçekleşecek olan dolunay etkisi ile on beş gün boyunca; sosyal çevre, topluluk, derneklerle ilgili belirsizlikler belirli hale geliyor. Siz bu durumdan avantajlı çıkanlardan olacaksınız. Hayatınızda çok güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Sadece harcamalarınız artabilir. Hafta sonunda; duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Manevi çalışmalar yapmak ruhunuzu besleyecektir.

Şahane bir hafta dilerim.

Sevgili Oğlak; haftaya yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz. Güzel gelişmeler sizinle olacak. Hafta ortasında gerçekleşecek olan dolunay ile on beş gün boyunca; kariyer, iş hayatınızda belirsizlikler belirli hale geliyor olacak. İletişim sorunları yaşanabilir, partner veya ortağınızla uzlaşmakta zorlanabilirsiniz. Ayrıca dava, mahkeme konularınız var ise bazı aksilikler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz.

Şahane bir hafta dilerim.

Sevgili Kova; haftaya finans, ameliyat, sağlık, okültizm konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Yakın çevrenizle iletişimde bazı sorunlar gündeme gelebilir. Ayrıca trafikte de dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Hafta ortasında gerçekleşecek olan dolunay ile on beş gün boyunca; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında önemli gelişmeler gerçekleşebilir. Şans artık sizinle olacak. Hafta sonunda; kariyer, iş hayatınıza odaklanabilirsiniz.

Şahane bir hafta dilerim.

Sevgili Balık; haftaya çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, evcil hayvanlar, sağlık konularıyla ilgili ani gelişmelerle başlayabilirsiniz. Sosyal çevre, dernek, topluluklardan dolayı ise harcamalarınız artabilir. Hafta ortasında gerçekleşecek dolunay ile on beş gün boyunca; finans, kazançlar, ödemeler, vergi, borç, sağlık konuları gündeminize gelebilir. Aile içinde ise bazı tartışmalar yaşanabilir. Hafta sonunda; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenebilirsiniz.

Şahane bir hafta dilerim.

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